Pilininko namo lankytojai atkurs pirmųjų šaltibarščių receptą

Vilniaus senamiestyje, Gedimino kalno papėdėje, įsikūręs Pilininko namas – unikali vieta, kurioje istorija ne tik saugoma. Muziejaus ekspozicijoje „Suprasti Lietuvą“ lankytojai kviečiami pažinti šalį formavusias idėjas, o istorija čia nuolat patiriama iš naujo – vyksta diskusijos, edukacijos ir ekskursijos.
Būtent „Vilnius Pink Soup Fest“ metu Pilininko namas pristatys gyvą pasakojimą apie Lietuvos kulinarinį paveldą. Šiame istoriniame pastate, anot legendų ir istorinių interpretacijų, galėjo būti paragauta viena pirmųjų šaltibarščių lėkščių Lietuvoje. Nors tikslaus šaltibarščių recepto neišliko, muziejus kvies lankytojus atkurti tai, kas prarasta. Ši patirtis tampa viena ryškiausių festivalio iniciatyvų, įprasminančių ne tik gastronomiją, bet ir platesnį Lietuvos socialinį bei kultūrinį kontekstą.
Neatsitiktinai ši iniciatyva pristatoma vis daugiau tarptautinio dėmesio sulaukiančio „Vilnius Pink Soup Fest“ kontekste. Sostinės svečiai ir vilniečiai kviečiami apsilankyti naujausiame Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje – Pilininko name, kuriame Lietuvos istorija įgauna ir skonį.
Interaktyvus pažinimas: nuo skonio iki etiketo
Ši nauja edukacija Pilininko name išsiskiria tuo, kad nėra paremta vien pasakojimu. Muziejaus erdvėse lankytojų lauks užduotys, skatinančios aktyviai įsitraukti ir patirti istoriją per pojūčius. Vienoje muziejaus erdvėje dalyviai bus kviečiami į prekybos žaidimą – derėtis, rinktis šaltibarščių ingredientus ir suprasti, kaip veikė istorinės rinkos.
Kitoje bus išbandomas kvapų atpažinimas, leidžiantis susipažinti su skirtingais laikotarpiais naudotais prieskoniais ir produktais. Lankytojai taip pat galės išbandyti stalo etiketo subtilybes: sužinoti, kaip buvo valgoma, kokie įrankiai naudoti ir kokios taisyklės galiojo prie didikų stalo.
Tokios patirtys leidžia ne tik sužinoti, bet ir fiziškai pajusti istoriją. Visos užduotys muziejaus lankytojus nuosekliai ves galutinio tikslo link – simbolinio šaltibarščių recepto atkūrimo. Edukacijos dalyviai gaus „Pirmosios šaltibarščių lėkštės receptą“, pažymėtą Pilininko namo antspaudu, – tarsi patvirtinimą, kad tapo šios kulinarinės istorijos rekonstrukcijos dalimi.
Šaltibarščiai šiandien yra vienas ryškiausių Lietuvos gastronominių simbolių, tačiau jų istorija nėra vienalytė. Ji apima įvairias įtakas, adaptacijas ir interpretacijas. Būtent tai ir siekia atskleisti Pilininko name vykstanti edukacija – parodyti, kad net ir toks, atrodytų, įprastas patiekalas turi sudėtingą ir daugiasluoksnę praeitį.
„Ši iniciatyva atskleidžia platesnę tendenciją: muziejai ir istorinės erdvės vis dažniau tampa aktyviais kultūros kūrėjais, o ne vien jos saugotojais. Pilininko name „Vilnius Pink Soup Fest“ metu susitinka istorija, edukacija ir patyriminė kultūra“, – sakė muziejaus direktorė Daina Šėmienė.
Susiję straipsniai
Muziejaus programa festivalio metu
„Vilnius Pink Soup Fest“ metu, gegužės 30 d., Pilininko namo lankymas bus nemokamas. Muziejaus kieme nuo 16 iki 19 val. lankytojų lauks partnerių „Urban food“ „Greitų šaltibarščių“ degustacija – galimybė palyginti tradicinį receptą su modernia jo versija. Kieme veiks ir instaliacija „Pilininko virtuvė“: šventiškai nusiteikęs pilininkas Petras bus užtiktas šaltsriubės gaminimo įkarštyje. Ši muziejaus erdvė taps ypatinga rožine stotele miesto festivalio žemėlapyje, kurioje bus galima sustoti ir įsiamžinti.
Planuojamos muziejaus veiklos ne tik praturtina lankytojų patirtį, bet ir prisideda prie miesto identiteto stiprinimo. Vilnius čia atsiskleidžia kaip miestas, gebantis kūrybiškai interpretuoti savo praeitį ir pristatyti ją šiuolaikinei auditorijai.
Praktinė informacija
Edukacija Pilininko name vyks gegužės 30 dieną 16.00, 17.00 ir 18.00 val. Bilieto kaina – 4 eurai asmeniui. Vietų skaičius ribotas.
Bilietus galima įsigyti internetu: https://bilietai-pn.lnm.lt/lit/events/297
Visa Pilininko namo renginių programa festivalio metu: https://lnm.lt/renginiai/vilnius-pink-soup-fest-2026-pilininko-namo-programa/
Lietuvos nacionalinis muziejusšaltibarščiaireceptas
Rodyti daugiau žymių