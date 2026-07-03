Į Vilnių pirmą kartą atkeliavo viena didžiausių Vavelio brangenybių – legendinė osmanų didžiojo vizirio palapinė

Nuo liepos 3 d. Valdovų rūmų muziejuje lankytojai gali išvysti legendinę Osmanų imperijos palapinę, kuri galbūt priklausė didžiajam viziriui Karai Mustafai. Tai – pagrindinis tarptautinės parodos „Nuo priešo iki sąjungininko. Lietuva ir Lenkija bei Osmanų imperija XIV–XIX a.“ eksponatas.
Viena iš nedaugelio Europoje išlikusių XVII a. ovali dvistiebė turkiška palapinė – itin retas Osmanų imperijos tekstilės paveldo kūrinys pasaulyje. Ji išskirtinė ne tik dydžiu – kitų pasaulyje išlikusių palapinių interjeras puoštas raudonos spalvos raštais, o šios – mėlyna.
Dėl dydžio (jos ilgis 18 m, aukštis – apie 3,5 m) palapinė eksponuojama Didžiojoje renesansinėje menėje – erdvėje, kuri skirta renginiams ir labai retai užleidžiama tik svarbiausioms parodoms.
Kartu su palapine į Vilnių atvyko ir Vavelio restauratorių bei technikų komanda, prižiūrėjusi sudėtingą eksponato transportavimą ir įrengimą. Apie pusantro šimto kilogramų sverianti istorinė, prabangi palapinė yra ir itin trapi istorinė meno vertybė.
„Ši XVII amžiaus osmanų palapinė yra viena brangiausių ir svarbiausių Vavelio karališkosios pilies kolekcijos vertybių. Nuo tada, kai pateko į mūsų rinkinius, ji niekada nebuvo palikusi Vavelio. Valdovų rūmų muziejus yra pirmoji institucija, kuriai patikėjome šią išskirtinę vertybę.
Tokį sprendimą lėmė ilgametė partnerystė, profesinis pasitikėjimas ir bendras įsitikinimas, kad šį unikalų mūsų valstybių istorijos liudytoją privalo pamatyti ir Lietuvos žmonės“, – sakė Vavelio karališkosios pilies direktorius prof. habil. dr. Andrzejus Betlejus.
Pasak Valdovų rūmų muziejaus generalinio direktoriaus dr. Vydo Dolinsko, ši paroda Lietuvai turi ypatingą prasmę.
„Prieš kelis šimtus metų panašių osmanų karo trofėjų buvo ir Lietuvoje – juos iš pergalingų žygių parsiveždavo mūsų didieji etmonai, tie daiktai puošė bažnyčias ir didikų rezidencijas. Deja, karai ir okupacijos beveik viską sunaikino arba vertybės buvo išvežtos, todėl šiandien turime retą galimybę bent trumpam susigrąžinti dalelę šio prarasto paveldo“, – teigė V.Dolinskas.
Anot parodos kuratorės, Vavelio karališkosios pilies Tekstilės rinkinio kuratorės Magdalenos Ozgos, pagrindinis parodos eksponatas iki šiol saugo ne vieną paslaptį.
„Paradoksalu, tačiau pati palapinė išliko beveik nepakitusi, o jos ankstyvąją istoriją liudijančių šaltinių turime labai nedaug. Manoma, kad po Vienos mūšio ji atiteko Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Jonui Sobieskiui, vėliau priklausė Vetinų dinastijai, XX a. pradžioje parduota ir sugrąžinta į Lenkiją“, – pasakojo M.Ozga.
Tačiau ši paroda atskleidžia kur kas daugiau nei vieno eksponato praeitį. Joje – daugiau kaip penkis šimtmečius trukusių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Lenkijos Karalystės ir Osmanų imperijos santykių istorija. Čia apžvelgiamos ir susirėmimo prie Chotyno ar Vienos mūšio, ir mažiau žinomos diplomatijos, prekybos, kultūrinių mainų bei netikėtų sąjungų temos.
Pasak parodos kuratorės, Valdovų rūmų muziejaus Parodų ir leidybos skyriaus vyresniosios koordinatorės Gabijos Tubelevičiūtės, Osmanų imperija ilgus šimtmečius buvo ne tik priešininkė – ši valstybė buvo ir svarbi politinė partnerė, o imperijos valdovai niekada nepripažino Abiejų Tautų Respublikos padalijimų, todėl jau XIX a. Stambule prieglobstį rado sukilėliai ir politiniai pabėgėliai iš Lietuvos ir Lenkijos.
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Lankytojai parodoje išvys per 60 autentiškų eksponatų – ginklų, audinių, tapybos darbų, keramikos, auksakalystės dirbinių, monetų ir medalių iš Vavelio karališkosios pilies bei Valdovų rūmų muziejaus rinkinių.
Parodos kuratoriai siūlo pažvelgti į Osmanų imperiją ne vien kaip į priešę, o kaip į valstybę, su kuria Lietuvą siejo gerokai sudėtingesni ir įdomesni ryšiai, nei įprasta manyti. Parodos pavadinimas „Nuo priešo iki sąjungininko“ primena, kad net ir ilgiausi konfliktai istorijoje gali baigtis bendrų interesų paieškomis ir sąjungomis.
Tarptautinė paroda „Nuo priešo iki sąjungininko. Lietuva ir Lenkija bei Osmanų imperija XIV–XIX a.“ Valdovų rūmų muziejuje veiks iki 2026 m. gruodžio 6 dienos. Parodą Valdovų rūmų muziejus surengė kartu su Vavelio karališkąja pilimi – Valstybiniais meno rinkiniais ir Lenkijos institutu Vilniuje.
Osmanų imperijapalapinėVavelio karališkoji pilis
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