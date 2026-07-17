Milikonių kalno viršūnėje atnaujinta unikali tarpukario skulptūra „Perkūno žirgai“

Žymaus skulptoriaus Vytauto Kašubos septynių metrų aukščio kolonos formos statinys „Perkūno žirgai“ – vienintelis išlikęs autoriaus kūrinys Kaune. Jis sutvarkytas įgyvendinant kultūros paveldo vertybės tyrimo, konservavimo ir restauravimo programą.
Pirmiausia, nuo skulptūros kruopščiai pašalintos per ilgą laiką susikaupusios apnašos, užtaisyti akmens įtrūkimai ir kiti pažeidimai. Taip pat pasitelkta istorinė sandarinimo technologija – blokų siūlės užkaltos švino juostelėmis.
Restauratoriai išpoliravo ir atkūrė dailininko bei kompozicijos autoriaus Telesforo Kulakausko užrašą: „Žemaičių plentas Kaunas – Klaipėda 220 kilometrų 1933–1938“. Galiausiai monumentas padengtas specialia apsaugine danga, saugančia nuo drėgmės ir aplinkos poveikio.
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Atnaujinimo darbų vertė siekė daugiau kaip 22 tūkst. eurų. Juos atliko UAB „Statybų laikas“.
„UNESCO pasaulio paveldo vertybe pripažintas tarpukario modernizmo palikimas dažniausiai siejamas su pastatais, bet ne mažiau vertingi tuo laikmečiu sukurti monumentalieji dailės kūriniai, kurių mūsų dienas pasiekė labai nedaug. Dėl to ši autentiška skulptūra yra itin vertinga ir svarbi Kauno miestui“, – sakė Kauno savivaldybės Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas Saulius Rimas.
1939 metais pastatytas paveldo objektas įamžina istorinį įvykį – Žemaičių plento atidarymą. Magistralinis kelias, nutiestas 1934–1939 metais, sujungė tuometinę Lietuvos laikinąją sostinę Kauną su Klaipėda ir tapo vienu ryškiausių šalies techninės pažangos simbolių.
Kolonos šonuose iškalti Klaipėdos ir Kauno herbai, o jos viršūnę puošia Perkūno galva, žaibai ir du žirgai, žvelgiantys į skirtingas puses – jėgos, pažangos ir greičio simboliai, įkvėpti baltų mitologijos ir susisiekimo raidos.
1999 metais paminklas kartą jau buvo restauruotas, minint Žemaičių plento 60–metį. Vėliau, įrengiant Milikonių apžvalgos aikštelę, jis perkeltas į dabartinę vietą, nuo kurios atsiveria įspūdinga Kauno senamiesčio ir Vilijampolės panorama.
Šio perkėlimo metu pamatuose buvo aptikta žalvarinė kapsulė su skirtingomis tarpukario monetomis ir dokumentais. Šiandien šie istoriniai radiniai saugomi Lietuvos kelių muziejuje.