Bolonijos vaikų knygų mugėje – ryškus kūrėjų iš Lietuvos balsas

Lietuvos prisistatymą Bolonijoje organizuoja Lietuvos kultūros institutas (LKI) ir Lietuvos leidėjų asociacija (LLA).

Pasak LKI Tarptautinių programų skyriaus vadovės Rūtos Nanartavičiūtės, nuolatinis vaikų knygų leidybos ir iliustruotojų mekos dėmesys Lietuvos kūrėjams yra itin reikšmingas: „Lietuvos knygų kūrėjai beveik kasmet patenka į knygų mugės konkursinių parodų finalistų ir leimėtojų sąrašus, yra kviečiami į profesionalų programas dalintis savo patirtimi su kolegomis iš viso pasaulio. Ši knygų mugė yra ne tik svarbiausias profesionalų ryšių mezgimo ir knygų teisių pardavimo renginys, bet ir knygų kūrėjų įkvėpimo ir augimo vieta. Todėl mums ypatingai svarbu sudaryti galimybes knygų mugę pažinti pradedantiems kūrėjams, kuriems tai gali tapti karjeros tramplinu. Šiemet kartu su LLA rengiamame tradiciniame pradedančiųjų iliustruotojų konkurse vykti į Boloniją atrinkome dvi talentingas knygų kūrėjas – Laimą Matuzonytę ir Neringą Mongirdaitę“, – teigė R. Nanartavičiūtė.

Pasak Lietuvos stendą mugėje organizuojančios LLA vykdomosios direktorės Rūtos Elijošaitytės-Kaikarės, Bolonijos knygų mugė kasmet yra proga pasidžiaugti lietuviškų knygų vaikams įvertinimais. „Džiugina ir tai, kad leidėjams svarbu leisti gražias, kokybiškas knygas vaikams: šiemet į mugę gabename ne vieną tarptautiniu lygiu pastebėtą knygą. Savo leidinius mugėje pristatys „Alma littera“, „Aukso žuvys“, „Baltos lankos“, „Dominicus lituanus“, „Misteris Pinkmanas“, „Vaiga“, „Žalias kalnas“, „700 eilučių“. Kartą per metus Bolonija suburia knygų vaikams kūrėjus ir leidėjus, tai puiki proga pasidalinti, kuo gyvena vaikų literatūra Lietuvoje ir kitose šalyse“, – teigė asociacijos vadovė.

Lietuviai – tarp ryškiausių pasaulinių tendencijų kūrėjų

Lietuvos kūrėjų knygos atrinktos į mugės organizuojamą išskirtinių knygų iš viso pasaulio ekspoziciją – „The BRAW Amazing Bookshelf“. Tarp 150 knygų iš 47 šalių, įveikusių beveik 4000 atrankoje dalyvavusių leidinių, Salaborsa bibliotekoje bus eksponuojama Jurgos Vilės ir Kornelijos Žalpytės knyga „Mano draugas Hipokampas Unikornas“ (išleido „700 eilučių“, 2024) ir Mariaus Marcinkevičiaus bei Linos Sasnauskaitės „Pelėdžiukas ir sapnų mašina“ (leidykla „Misteris Pinkmanas“, 2024 m.). Iliustruotojos Deimantės Rybakovienės 2024 m. IBBY (liet. International Board on Books for Young People) kongresui sukurtas plakatas kartu su kitais atranką nugalėjusiais 11 darbų bus eksponuojamas šių metų mugėje. D. Rybakovienės plakatas per IBBY padalinius pasieks jaunuosius skaitytojus visame pasaulyje.

Iliustruotoja ir leidėja Lina Itagaki šiemet yra pakviesta į mugės „Comics Corner“ – jos įkurta leidykla „Misteris Pinkmanas“ turės galimybę prisistatyti erdvėje, kur susirenka ryškiausi pasaulio komiksų leidėjai (pernai 70 leidėjų iš 21 šalių ten surengė daugiau nei 700 susitikimų tarp industrijos profesionalų). L. Itagaki taip pat dalyvaus šių metų mugės šalies-viešnios Estijos renginių programoje: kartu su estų ir lenkų kolegomis diskutuos apie Baltijos regiono komiksus.

Estijos renginių programoje taip pat dalyvaus ir iliustruotoja Greta Alice ir Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros centro vadovas Justinas Vancevičius: Greta kartu su italų ir estų iliustruotojais dalinsis patirtimi apie rezidencijų vaidmenį kūrybiniame iliustruotojų kelyje, o Justinas su kolegomis iš Estijos ir Vokietijos kalbės apie vaikų ir jaunimo literatūrą skatinančių organizacijų veiklos modelius ir finansavimą.

Iliustruotojos Monikos Vaicenavičienės darbai bus eksponuojami Bolonijos mieste atidaromoje kolektyvinėje parodoje „Out of the Cage: Picturebook Makers Roaming Wild and Free“ (it. „Iš narvo: paveikslėlių knygų kūrėjai išsiveržė į laisvę“), kurią organizuoja „dPictus“ – knygų kūrėjus, leidėjus ir kitus profesionalus vienijanti tarptautinė platforma. Darbai šiai parodai atrinkti per keletą metų rengtą „Nepublikuotų paveikslėlių knygų“ iniciatyvą.

Lietuvos leidyba vaikams, iliustruotojų darbai tarptautinėje Bolonijos vaikų knygų mugėje pristatomi nuo 1989-ųjų, 2011 m. mūsų šalis buvo mugės garbės viešnia. Dailininką ir rašytoją Kęstutį Kasparavičių mugė jau ne vienus metus vadina vienu svarbiausių mugės svečių, Bolonijoje savo kūrybą yra pristatę daugelis žymiausių bei pradedančių knygų kūrėjų iš Lietuvos, tarp jų Ieva Babilaitė, Monika Vaicenavičienė, Kotryna Zylė, Inga Dagilė, Lina Itagaki, Aušra Kiudulaitė, Vilija Kvieskaitė, Simona Jurčiukonytė, Ula Rugevičiūtė Rugytė ir kiti, o R. Jančiauskaitė sukūrė vizualinę 2020 m. mugės tapatybę.