Mirė poetas, vertėjas ir publicistas Alfonsas Jonas Navickas

Apie tai pranešė Lietuvos rašytojų sąjunga.
Kaip skelbia sąjunga, A.J.Navickas gimė Akmenės rajone Šemetaičių kaime. Mokėsi Žilių (Kuršėnų rajonas) pradinėje, vėliau – septynmetėje mokykloje. Nuo 1954 m. gyveno Klaipėdoje. Gyvenimas nebuvo lengvas, todėl ne literatūrines studijas rinkosi, o rupesnį techniko-statybininko kelią. 1967 m. baigė Klaipėdos politechnikumą, dirbo įvairiose projektavimo organizacijose.
Kūrybą pradėjo publikuoti nuo 1959 metų. 1968–1969 m. buvo Klaipėdos jaunųjų literatų būrelio pirmininkas. 1971 m. priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos jaunųjų rašytojų sekciją, 1981–1982 m. buvo šios sekcijos valdybos pirmininkas, 1989–1998 m. Žemaitijos rašytojų bendrijos pirmininko pavaduotojas. Į Lietuvos rašytojų sąjungos narius priimtas 1998 metais.
Poetas išleido dešimt poezijos knygų. Jo eilėraščių versta ir publikuota rusų, latvių, lenkų, vokiečių kalbomis užsienio periodikoje ir įvairiuose almanachuose, antologijose. Jo eilėraščių pagrindu sukurta daugiau nei 30 dainų.
A.J.Navickas ir pats vertė iš kitų kalbų, domėjosi kinų, totorių, indų poezija. Už šiuos darbus 2017 metais jam suteiktas Europos totorių aljanso (ATA) medalis, skirtas už kultūros saugojimą, vystymą ir populiarinimą Europoje, totorių poeto Gabdullos Tukay poezijos vertimus į lietuvių kalbą. 2016 metais A.J.Navickas apdovanotas Ievos Simonaitytės literatūrine premija už raiškią poetinę kalbą ir viso gyvenimo nuopelnus.
Lietuvos rašytojų sąjunga ir Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius reiškia nuoširdžią užuojautą velionio šeimai, vaikams, anūkams, proanūkiams, kolegoms ir bičiuliams.
Informacija, kur ir kada bus galima atsisveikinti su poetu, bus paskelbta artimiausiu metu.
