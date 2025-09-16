Pirmoji Rolando Rastausko literatūrinė premija – Ievai Marijai Sokolovaitei

Poeto, dramaturgo ir eseisto Rolando Rastausko (1954–2024) literatūrinę premiją įsteigė Palangos miesto savivaldybė ir Lietuvos rašytojų sąjunga. Premija skiriama lietuvių prozininkui, eseistui, dramaturgui arba poetui už gražia ir elegantiška kalba išreikštą atvirą, nuoširdų požiūrį į pasaulį, įvairialypę jo kultūrą, taip pat kūrinių apie Rolando Rastausko asmenybę ir kūrybą autoriui, vertinant per pastaruosius dvejus metus išleistus kūrinius.
Šiemet premijai buvo pasiūlyta net vienuolika kandidatų: Monika Baltrušaitytė (romanas „10–01“), Aldona Dudonytė-Širvinskienė (romanas „Amnezija“), Austėja Jakas (eilėraščių knyga „Mėlynieji malonumai“), Julius Keleras (eilėraščių knyga „Atvirom akim“), Mindaugas Nastaravičius (eilėraščių knyga „Antra dalis“), Gytis Norvilas (esė, bestiariumo, artefaktų knyga „Požemių paukščiai“), Vladas Rožėnas (romanas „Katastrofa“), Tomas Petrulis (poetinės prozos knyga „Daikto kūnas“), Vytautas Stankus (eilėraščių knyga „Renkant kaulus“) ir Darius Žiūra (autobiografinės prozos knyga „Diseris“).
Vertinimo komisijoje dirbo Palangos m. savivaldybės deleguotos atstovės Jūratė Galinauskienė ir Aušra Šeštokienė, Rašytojų sąjungos delegatai Marius Burokas, Elena Karnauskaitė ir Renata Šerelytė (komisijos pirmininkė). Ieva Marija Sokolovaitė gimė 1999 m. Palangoje. Debiutinis Ievos Marijos Sokolovaitės romanas „Pozuotoja“ taip pat pelnė Liudo Dovydėno premiją, pateko į „Metų knygos rinkimų“ penketuką, sulaukė teigiamų literatūros kritikų recenzijų, literatūrologų ir skaitytojų dėmesio. Autorė aktyviai skelbia savo meninius ir eseistinius tekstus kultūrinėje spaudoje, gilinasi į ekologijos, vizualumo, gyvybės temas. Ieva Marija Sokolovaitė dalyvauja šalies ir tarptautiniuose konkursuose, juose laimi prizines vietas („Prix Laurence 2023“, „Prix Laurence 2022“), Lietuvoje yra laimėjusi prozos konkursą, skirtą Ričardo Gavelio kūrybai atminti, tapo Jaunųjų filologų konkurso, „Gintaro lašų“ konkurso, „Literatūrinių slinkčių“ laureate.
Literatūros kritikė Lina Buividavičiūtė teigia: „Pozuotojos“ išskirtinumas – modernaus intelektualumo bei vizualiosios kultūros ir trauminio diskurso dermė. Noriu pabrėžti, kad autorė šiuos skirtingus aspektus sujungia organiškai ir itin kūrybiškai. Debiutinis romanas gilus, įtraukiantis, žavintis raiška ir kalbos moduliacijomis.“
Premija bus įteikta 2025 m. spalio 18 dieną 14 val., minint ilgamečio palangiškio, eseisto, dramaturgo, poeto Rolando Rastausko gimtadienį. Įteikimo renginys vyks Palangos kurhauze (Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga). Laureatė bus apdovanota diplomu ir 5000 eurų pinigine premija. Šventės organizatorė – Palangos miesto savivaldybė.
