Šv. Jeronimo premijos – grožinės literatūros vertėjams Tomai Gudelytei ir Adriano Cerri

Premijos laureatams bus įteiktos Tarptautinę vertėjų dieną, rugsėjo 30-ąją, Kultūros ministerijoje.
T. Gudelytei Šv. Jeronimo premija skirta už sklandžią ir jautrią vertimo raišką, atveriančią lietuvių skaitytojui geriausią italų literatūrą, už kultūrinės atminties spragų pildymą ir už vertėjos kaip kultūros ambasadorės veiklą. Šių metų premijos komisijoje dirbo Akvilina Cicėnaitė Charles, dr. Dainius Būrė, Paulius Garbačiauskas, Audra Kairienė ir Rūta Lazauskaitė.
T. Gudelytė 2006 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių filologijos ir užsienio (italų) kalbos bakalauro studijas, 2008 m. Genujos universitete – moderniosios literatūros magistro studijas, o 2013 m. – lyginamosios literatūros doktorantūros studijas. Ji verčia geriausių XX–XXI a. italų rašytojų (Curzio Malaparte, Primo Levi, Italo Calvino, Mario Desiati, Ados D’Adamo ir kt.) kūrinius ir jų ištraukas, yra pristačiusi daugybę iki tol lietuviškai dar nekalbintų italų autorių. T. Gudelytė rašo ir straipsnius apie italų literatūrą ir kultūrą, Italijos tarptautinę knygų mugę, Venecijos bienalę, ruošia interviu su rašytojais, vertėjais, iškiliais italų kultūros veikėjais, dalijasi įžvalgomis apie vertimą, italų literatūrą, kultūrą, dalyvauja knygų pristatymuose knygų mugėse, rengia kultūros komentarus. T. Gudelytė taip pat verčia lietuvių literatūrą į italų kalbą, prisideda prie lietuvių kultūros ir literatūros sklaidos Italijoje. 2015 m. Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga T. Gudelytei skyrė Dominyko Urbo premiją už vertimo debiutą. 2019 m. jai įteikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už publicistiką. 2025 m. gegužę Neapolyje vykusiame COMICON festivalyje jos išversta Mariaus Marcinkevičiaus ir Linos Itagaki knyga „Mergaitė su šautuvu“ apdovanota pagrindiniu prizu už geriausią metų vertimą komiksų kategorijoje „Sophie Castille Award“.
A. Cerri Šv. Jeronimo premija paskirta už išskirtinę kalbinę ir estetinę pagavą verčiant lietuvių literatūros klasiką į italų kalbą, kultūrinę erudiciją ir įsipareigojimą aukščiausiems vertimo standartams. Šiemet komisijoje buvo Danutė Sirijos Giraitė, dr. Laura Laurušaitė, dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda, dr. Audinga Peluritytė-Tikuišienė ir Rūta Lazauskaitė.
A. Cerri pradėjo mokytis lietuvių kalbos 2005 metų pradžioje studijuodamas Pizos universitete. Dar studijų metais ėmė versti lietuvių grožinę literatūrą. Lietuvių kalbą tobulino Vilniaus universitete. 2006 m. Pizos universitete apgynė bakalauro darbą apie Kristijono Donelaičio sudurtinius žodžius, o 2015 m. – daktaro disertaciją „Baltų kalbų skaitvardžių istorinė morfosintaksė ir jų vartojimo dažnumas dabartinėje lietuvių ir latvių kalboje“. Jis dėsto Pizos universitete, veda baltų filologijos, lietuvių kalbos ir kultūros, bendrosios kalbotyros ir vertimo teorijos paskaitas. Yra skaitęs per 40 pranešimų nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, parašęs tiek pat mokslinių straipsnių apie baltų filologiją, lietuvių kalbą, literatūrą ir lietuvių literatūros vertimus. A. Cerri yra vienas intensyviausiai dirbančių lietuvių literatūros vertėjų Italijoje, bendradarbiaujantis su keliomis šios šalies leidyklomis, pristatantis lietuvių autorius ir verstines knygas įvairiuose renginiuose. Greta šiuolaikinių autorių (Giedros Radvilavičiūtės, Alvydo Šlepiko, Dainos Opolskaitės, Kotrynos Zylės ir kt.) kūrinių vertimų išskirtinas 2014 m. pasirodęs A. Cerri parengtas Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ vertimas. 2024 m. A. Ceri buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu už lietuvių kalbos puoselėjimą, lietuvių literatūros sklaidą Italijoje ir reikšmingus baltistikos mokslinius darbus.
Abu Šv. Jeronimo premijos laureatai yra Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos nariai.