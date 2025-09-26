Internetinis knygynas savitai išreiškė solidarumą kultūros bendruomenei – „paženklino“ knygą apie G. Nausėdą

Jame parduodama „Petro ofseto“ išleista žurnalistės Laimos Lavastės knyga „Gitanas Nausėda: iš arti“. Ji kainuoja 33 eurus 29 centus. Tiesa, šiuo metu knygos viršelis papuoštas įstrižu raudonu užrašu „NEREKOMENDUOJAME“. Šalia puikuojasi užrašas: „Reiškiame solidarumą kultūros bendruomenei ir organizacijoms. Prezidentas G.Nausėda ignoruoja bendruomenės balsą, todėl NEREKOMENDUOJAME pirkti šios knygos.“
Primename, kad ketvirtadienį G.Nausėdos globos atsisakė kino festivalis „Scanorama“, „Kosmos Theatre“ kūrybinė komanda pranešė, kad sustabdė bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija.
Penktadienį ryte Vilniaus knygų mugės rengėjai paskelbė, kad didžiausias literatūros renginys taip pat atsisako prezidento G.Nausėdos globos, atidaryme neskambės ir jo patvirtinto kultūros ministro I.Adomavičiaus bei premjerės Ingos Ruginienės kalbos.
Apie bendradarbiavimo su Prezidentūra stabdymą feisbuke paskelbė ir profesionalaus scenos meno organizacija „Tolyn gilyn“. Apie savo atsistatydinimą pranešė Literatūros taryba.
Kultūros bendruomenės atstovai spalio 5 dieną ketina organizuoti įspėjamąjį streiką.
streikasprotestaiVilniaus knygų mugė
