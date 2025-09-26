Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
KultūraLiteratūra

Internetinis knygynas savitai išreiškė solidarumą kultūros bendruomenei – „paženklino“ knygą apie G. Nausėdą

2025 m. rugsėjo 26 d. 17:24
Lrytas.lt
Prezidentui Gitanui Nausėdai patvirtinus kultūros ministru reikiamos kompetencijos neturintį Ignotą Adomavičių solidarumą kultūros bendruomenei ir organizacijoms savitu būdu išreiškė ir elektroninis knygynas knygos.lt.
Daugiau nuotraukų (2)
Jame parduodama „Petro ofseto“ išleista žurnalistės Laimos Lavastės knyga „Gitanas Nausėda: iš arti“. Ji kainuoja 33 eurus 29 centus. Tiesa, šiuo metu knygos viršelis papuoštas įstrižu raudonu užrašu „NEREKOMENDUOJAME“. Šalia puikuojasi užrašas: „Reiškiame solidarumą kultūros bendruomenei ir organizacijoms. Prezidentas G.Nausėda ignoruoja bendruomenės balsą, todėl NEREKOMENDUOJAME pirkti šios knygos.“
Primename, kad ketvirtadienį G.Nausėdos globos atsisakė kino festivalis „Scanorama“, „Kosmos Theatre“ kūrybinė komanda pranešė, kad sustabdė bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija.
Penktadienį ryte Vilniaus knygų mugės rengėjai paskelbė, kad didžiausias literatūros renginys taip pat atsisako prezidento G.Nausėdos globos, atidaryme neskambės ir jo patvirtinto kultūros ministro I.Adomavičiaus bei premjerės Ingos Ruginienės kalbos. 
Apie bendradarbiavimo su Prezidentūra stabdymą feisbuke paskelbė ir profesionalaus scenos meno organizacija „Tolyn gilyn“. Apie savo atsistatydinimą pranešė Literatūros taryba.
Kultūros bendruomenės atstovai spalio 5 dieną ketina organizuoti įspėjamąjį streiką. 
streikasprotestaiVilniaus knygų mugė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.