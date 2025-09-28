Pristatyta nauja poetės Indrės Valantinaitės knyga „Gimiau su dviguba širdimi“

Baltame knygos viršelyje matyti iškilusios dvi širdys, atspaustos pagal Aušros vartų koplyčioje autorės pastebėtą votą. Be to, knygą lyg vartus į miestą atveria du eilėraščiai, susiję su Aušros vartais. Taigi, knygos pristatymo vieta taip pat neatsitiktinė – skaitytojai buvo pakviesti į Aušros vartų gatvėje esančio viešbučio „Domus Maria“ salę.
„Man ši knyga – lyg bandymas suvokti savo vidinę sandarą, kam ir iš ko esi sukurtas. Joje kalbama apie belaikę, besąlyginę meilę, tikėjimą ir prasmės paieškas vis labiau išprotėjančiame pasaulyje. Kalbu apie amžinąsias vertybes ir keliu klausimus, kurie išlieka aktualūs visais laikais. Nagrinėju ir gilinuosi į žmogiškąją prigimtį. Įkvėpimą randu ir skaitydama apie naujausius mokslinius atradimus, susijusius su Visatos ir mūsų planetos ateitimi“, – pristatyme kalbėjo autorė.
Knygos redaktorius, rašytojas Donaldas Kajokas teigia, kad dažnas eilėraštis šiame rinkinyje – atskira istorija su keliasluoksniu dugnu, su gyvenimo kaip dieviško stebuklo nuojauta, slaptim ir jaukumu.
„Grakšti kasdienių ir sakralinių registrų kaita, subtilios teologinės potekstės, pastanga suglausti estetiką su etika, troškimas „išmokt skaityti dangų” daro šią knygą ypatingą ir vertą rimto skaitytojų dėmesio“, – kūrinio anotacijoje sakė jis.
Vakaro metu keletą kūrinių atliko smuikininkai Džeraldas Bidva ir Irma Bakševičienė. Renginyje kalbėjusi poetė Ramutė Skučaitė pabrėžė, kad I. Valantinaitės knyga – kaip gerai sustyguotas smuikas, turinti savo skambesio temą, kartais ir skaudančią, turinčią itin skaidrų ryšį su žodžiais. Vienas po kito plaukiantys eilėraščiai tarpusavyje susiję taip, kad kiekvienas atskleidžia ankstesniųjų paslaptį.
2006 metais poetė I. Valantinaitė laimėjo Rašytojų sąjungos leidyklos rengiamą „Pirmosios knygos“ konkursą ir debiutavo su knyga „Žuvim ir lelijom“. Paskui kas penkerius metus pasirodė ir kitos dvi autorės knygos – Jaunojo jotvingio apdovanojimą pelniusios „Pasakos apie meilę ir kitus žvėris“ bei Salomėjos Nėries premija įvertinti „Trumpametražiai“. Ketvirtą eilėraščių knygą „Apsisiautusios saule“ (2020) poetė įvardija kaip meilės prisipažinimą Dievui, žmogui, pasauliui ir ją vadina asmeniškiausiu savo kūriniu. Šis rinkinys įtrauktas į Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto renkamą kūrybiškiausių 2020 m. knygų dvyliktuką.
I. Valantinaitės poezija yra versta į daugiau kaip 20 kalbų, kūrėja atstovauja Lietuvai įvairiuose poezijos ir literatūros festivaliuose bei renginiuose Europoje. Už savo žurnalistinę veiklą poetė Kultūros ministerijos buvo įvertinta Tautinės tolerancijos premija.
Poezijos knygą „Gimiau su dviguba širdimi“ išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, redaktorius – Donaldas Kajokas, korektorė – Virginija Savickienė, dizainą kūrė Zigmantas Butautis. Knygoje panaudotos dailininko Pauliaus Juškos perpieštos XVI a. alchemijos traktato Rosarium Philosophorum (1550 m.) graviūros.
