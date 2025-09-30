Lietuvos rašytojų sąjunga yra kartu su šalies kultūros bendruomene: „Mums nepriimtinas dabartinis ministras“

„Manipuliavimas kultūra ir kultūros žmonėmis kelia grėsmę mūsų šaliai ir mūsų laisvei. Kultūra neturi tapti politinių žaidimų įkaite ir partijų mainų objektu. Kultūros ministeriją turėtų valdyti profesionalūs ir raštingi žmonės.
Rašytojų darbo ir kūrybos įrankis, jų įkvėpimo šaltinis yra kalba. Jie puikiai jaučia, kada kalbantysis meluoja, manipuliuoja, išsisukinėja, stengiasi permesti kaltę ir atsakomybę kitiems. Deja, šiuo metu mes negirdime nei drąsių, nei išmintingų, nei teisingų valdančiųjų žodžių ir nematome iš aklavietės vedančių sprendimų.
Mes tikime, kad kultūros žmonių, menininkų vienybė, susitelkimas ir išradingumas padės apginti kultūros laisvę.
Lietuvos rašytojai kviečiami kūrybiškai prisijungti prie spalio 5 d. įspėjamojo streiko, o tie, kurie to dar nepadarė, kviečiami pasirašyti peticiją“, – pareiškime rašė Lietuvos rašytojų sąjunga.
ProtestasLietuvos rašytojų sąjungaIgnotas Adomavičius
Rodyti daugiau žymių