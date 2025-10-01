Kultūros bendruomenė: derybinėje grupėje nedalyvausime, rengiamės masiniam protestui

„Mes stebime politinę visą darbotvarkę, kaip keičiasi politinių lyderių, kurie atsakingi už šią situaciją, retorika. Kol kas ji nekinta. Derybinė grupė kol kas nededa ant stalo klausimų, kuriuos mes keliame.
Mes pasigendame aiškumo, negirdime, kad būtų svarstomi tie klausimai, kurios mes keliame. Laikomės pozicijos, kad Kultūros ministerija be „Nemuno aušros“, – Eltai trečiadienio vakarą sakė Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė, Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos (NKIKIA) vadovė Edita Sabalionytė.
Ji ir daugelis menininkų dalyvavo 3-joje Kultūros bendruomenės asamblėjoje Vilniuje. Šiame renginyje buvo priimtas manifestas dėl sekmadienį vyksiančio įspėjamojo streiko.
„Mes stojame prieš panieką ir chaosą. Mes garsiai pasisakome už laisvę ir demokratiją. Tai gali būti paskutinis kartas, kai streikuojame dėl Lietuvos. Kultūra yra bendra mūsų visų kalba, kultūra mus jungia kaip jėga. Kultūra yra visur – mūsų miestuose, miesteliuose, kaimuose ir vienkiemiuose. Kultūra priklauso visoms ir visiems, ne tik jiems. Mes išeiname į gatves ir aikštes, mes stojame prieš paniką, melą ir chaosą. Mes griežtai tariame: ne „Nemuno aušrai“ Kultūros ministerijoje“, – sakoma manifeste.
Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas teigia, kad sekmadienį vyksiantis kultūros protestas siunčia įspėjamąją žinutę politikams.
„Tai bus kultūros protesto akcija-įspėjamasis streikas. Būtent įspėjimas. Įspėti, kad jei padėtis nesikeis, o ji nesikeičia. Visi kurie ją gali pakeisti – prezidentas, Vyriausybė su Inga Ruginiene priešakyje, socialdemokratų partija, per šią savaitę, kol yra gili krizė ir šoko būsena, pažeminimo ir grėsmės jausmas, visi šie atsakingi asmenys nepasakė nieko tokio, kas suteiktų vilties, kad padėtis turėtų keistis, neturėtume „Nemuno aušros“ Kultūros ministerijoje ir Lietuvos kultūroje“, – žurnalistams pasibaigus asamblėjai sakė A. Gelūnas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 62 tūkst. žmonių.