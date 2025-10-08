Algirdas Kaušpėdas: „Užaugo nauja karta, kurie nieko nevynioja į vatą“

Algirdas Kaušpėdas knygos pristatymo vakare Kaune dalinosi ne tik knygos rašymo istorijomis, tačiau apžvelgė ir dabartinę situaciją.
„Man labai pasisekė, kad ši knyga išėjo labai laiku. Kaip ir laiku pasirodė ir grupė „Antis“. Ir visa tai, kas šiandien vyksta – kultūrinio sąjūdžio epopėja rodo tai, kad pagaliau mes kaip tauta subrendome! Mums kabinti makaronų ant ausų jau nebeišeina. Užaugo nauja karta, tokie žmonės, kaip Karolis Kaupinis, kurie nieko nevynioja į vatą. Atėjo laikas kai iš tikrųjų daugelis iš mūsų galvoja: o kuo aš tikiu, ką aš žinau, kaip atrodo mano santykis su kitais? Mes visi kartais kenčiame nesulaukę gerumo, draugystės ar pasitikėjimo. Ir pagaliau tai kas vyksta Lietuvoje gal privers visus truputį labiau susimastyti ir reflektuoti: kas aš esu, koks mano kelias, kodėl aš vienaip ar kitaip elgiuosi?“,– teigė Algirdas Kaušpėdas.
„Kaune yra pristatoma knyga, kuri vadinasi „Koplyčia“, pastate, kuris vadinasi „Romuva“, čia tikrai stipru! Leidykla LAPAS leidžia daug knygų apie architektūrą, bet mano manymu architektūra niekada neapsiriboja vien rašymu apie ją, ar vien projektavimu. Aš visą laiką architektus suvokiau kaip vienus ryškiausių intelektualų mūsų visuomenėje. Prie to prisidėjo ir Audrys Karalius savo leidybine veikla. Man asmeniškai labai svarbu atrasti naujus autorius, kurie imasi rašyti grožinį kūrinį pirmą kartą. Aš tikrai nežinojau kaip Algirdo Kaušpėdo pirmąjį romaną priims visuomenė, man tiesiog atrodė, kad labai svarbu jam suteikti tinkamą formą ir jį įrašyti į tam tikrą literatūros lauką bei parodyti, kad tai yra autentiškas balsas, bandantis rašyti apie savo autentišką patirtį, autentiška forma. Man asmeniškai buvo labai svarbu matyti Algirdą debiutuojantį tokia nuoga romano forma ir sakyčiau tokiame brandžiame amžiuje, kai visi kiti dalykai yra pasiekti. „Koplyčia“ tikrai yra labai jautrus kūrinys ir labai drąsu jį išleisti. Šiandien, belaukiant jau trečiojo šios knygos tiražo, džiugu matyti, kad šią knygą visuomenė priima ir kad šis Algirdo debiutas išties pasisekė“-knygos pristatyme pasakojo Ūla Ambrasaitė.
„Koplyčia“ – atvira, skausminga, tačiau vilties kupina istorija apie netektį, tikėjimą ir žmogaus virsmą. Autorius kuria amžėjančio architekto personažą, bandantį išbūti dukros netektį, atkurti santykį su savimi ir Dievu; romanas nevengia alkoholizmo, kūrybinės kančios, egzistencinių klausimų, bet kartu ieško prasmės ir šviesos. Pristatymo vakare skambėjo požiūris į naujus grožinės literatūros balsus, kalbėta apie architekto-intelektualo vaidmenį kultūroje, o publika turėjo progą autoriui užduoti klausimų.
„Tai tokia daugialypė, talentais apdovanota asmenybė, kuria mes žavimės, einame paskui. Aš kaip bičiulis didžiuojuosi ir mokausi. Algirdo objektas visą laiką buvo scena, įvaizdis. Jis kaip aktorius nuostabiai kūrė vaidmenis kiekvienai dainai, pradedant „Zombiais“. Kiekviena daina turėjo savo charakterį ir aš kaip režisierius matau, kad be šito talento tu negali vesti minių. Ir štai iš sceninio įvaizdžio Algirdas pereina į rašymą, tai reiškia, kad ši „Anties“ ironiško personažo vaidyba turi užsiverti. Ir tam reikia iš žodžių ir minčių plytų pastatyti pastatą, sukurti pasakojimą. Jo užsidarymas savyje reikalauja didelės drąsos, juk penkis metus reikėjo nepaleisti knygos pasakojimo grandinės. Šį perversmą – iš aktoriaus į rašytoją matau kaip neišsenkančias talento galimybes“, knygos pristatyme kalbėjo režisierius Vytautas Balsys.
Šį savaitgalį, Kauno Žalgirio arenoje pirmą kartą vyksiančioje Kauno knygų mugėje Algirdą Kaušpėdą taip pat bus galima sutikti, o šeštadienį lauks pokalbis apie debiutinį romaną kartu su knygos autoriumi bei literatūrologe Jūrate Čerškute.
