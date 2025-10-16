Leidyklos „Šviesa“ vadovėliai pelnė prestižinius mokomosios literatūros „Oskarus“

BELMA (angl. Best European Learning Materials Award) laikomi svarbiausiais Europos apdovanojimais švietimo leidybos srityje, tapusiais savotiškais mokomosios literatūros „Oskarais“.
„Šis įvertinimas – tai visos leidyklos komandos, autorių, recenzentų ir kitų mūsų partnerių bendro darbo rezultatas. Džiaugiamės, kad mūsų kuriamos mokymo(si) priemonės ne tik padeda mokiniams mokytis ir ugdyti kompetencijas, bet ir yra pastebimos bei vertinamos tarptautiniu mastu“, – sako leidyklos „Šviesa” rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė Aušra Dargė.
Šiemet konkursas sulaukė rekordiškai daug paraiškų – net 68, iš jų tik 15 buvo apdovanotos. Leidyklos „Šviesa“ vadovėliai pelnė 2 iš 15 prizinių vietų, o Lietuva tapo vienintele šalimi, kuri gavo du apdovanojimus skirtingose amžiaus tarpsnių kategorijose. Be to, visi penki konkursui pateikti Lietuvos leidyklos vadovėliai pateko į galutinį vertinimo etapą.
Kūrybos procesas: nuo idėjos iki tarptautinio pripažinimo
Vadovėlių kūrimas – tai intensyvus kūrybinis procesas, reikalaujantis ne tik dalykinės kompetencijos, bet ir šiuolaikiškų sprendimų, sako leidyklos turinio grupės vadovė Jūratė Mikulevičiūtė. Prie vieno vadovėlio dirba visa komanda: autoriai, recenzentai, metodininkai, išoriniai vertintojai, redaktoriai, dizaineriai.
„Idealiu atveju vadovėlius norėtume rengti mažiausiai dvejus metus – pilotuoti, taisyti, ieškoti geriausių sprendimų. Tačiau leidėjai turėjo prisiderinti prie švietimo reformų dabartinio tempo. Nepaisant to, turime atitikti daugybę kriterijų – nuo dalykinio tikslumo ir metodinio tinkamumo, kurį vertina išoriniai ekspertai, iki kalbos taisyklingumo, tvirtinamo valstybinės kalbos komisijos“, – teigia leidyklos atstovė.
Pasak jos, kurdama šiuolaikiškus vadovėlius leidykla konsultuojasi su neuromokslininkais, siekia ne tik perteikti dalykinį turinį, bet ir padėti mokytojams taikyti įvairias mokymo ir mokymosi strategijas, ugdyti mokinių kompetencijas, diferencijuoti mokymą. Viena aktualiausių temų Europoje – mokymo priemonių prieinamumas vaikams, turintiems regos sutrikimų, disleksiją ar kitų specialiųjų poreikių, tai leidykla taip pat laiko prioritetu.
Apdovanoti vadovėliai keičia požiūrį į mokymąsi
Pasak leidyklos atstovės, apdovanojimuose įvertintas vadovėlis „Gamtos mokslai“ (serija „Maži milžinai“) kviečia antrokus mokytis tyrinėjant, atrandant ir kuriant.
„Jis parengtas pagal 2022 m. pradinio ugdymo bendrąją programą ir padeda ugdyti ne tik gamtamokslines žinias, bet ir kasdieniame gyvenime svarbius įgūdžius. Vadovėlyje gausu tiriamųjų darbų, projektų, mąstymo žemėlapių, žaidybinių ir kūrybiškumą skatinančių užduočių. Originalus dizainas ir skaitmeninis turinys „EDUKA klasėje“ padeda išlaikyti vaikų dėmesį ir motyvaciją mokytis“, – pristato J. Mikulevičiūtė.
Šio vadovėlio kokybę patvirtina ir vertinimo komisija: „Keturi sudėtingumo lygiai leidžia diferencijuoti mokymą, o aiškiai suformuluoti mokymosi tikslai ir savęs vertinimo užduotys padeda mokiniams stebėti pažangą“.
Antrąjį apdovanojimą pelnė literatūros vadovėlis III gimnazijos klasei (serija „Horizontai“), jis skirtas mokytis tiek pasirinkusiems bendrąjį, tiek išplėstinį kursą.
„Vadovėlis apima platų literatūrinių temų ir klausimų spektrą, atspindintį kultūrinę ir istorinę įvairovę. Užduotys yra turtingos, įvairios ir įdomios, jos apima teksto interpretavimą, įvairius palyginimus, kūrybinį rašymą, diskusijų klausimus, taip pat tyrimų ir pristatymų užduotis. Medžiaga skatina tiek intelektualinį įsitraukimą, tiek asmeninį atsaką, derindama analizę, kūrybiškumą ir aktualumą realiame pasaulyje“, – nurodo BELMA komisija.
Lietuva – tarp Europos švietimo lyderių
Nuo 2011 m. leidykla „Šviesa“ jau yra pelniusi 10 BELMA apdovanojimų, o šių metų laimėjimai, pasak A. Dargės, dar vienas įrodymas, kad Lietuvoje kuriamos mokymo priemonės atitinka aukščiausius europinius standartus.
„Būti tarp išrinktųjų yra ne tik svarbus įvertinimas, bet ir didelė paskata toliau kurti šiuolaikiškas, mokytojų ir mokinių poreikius atliepiančias mokymo priemones“, – sako leidyklos atstovė.
Tarp dažniausiai BELMA apdovanojimus pelnančių šalių – Danija (24 laimėjimai), Norvegija (24), Vokietija (19), Serbija (17), Šveicarija (14). Lietuva taip pat vis dažniau pastebima tarp švietimo inovatorių.
Kasmet Frankfurto knygų mugėje teikiami BELMA apdovanojimai organizuojami nuo 2009 metų, juose vertinami leidiniai pagal pedagoginę kokybę, dizainą, inovatyvumą, prieinamumą bei pabrėžiamas leidėjų kūrybiškumas ir indėlis į mokymosi procesą. Pripažinimas šiuose apdovanojimuose yra aukščiausias mokymo priemones kuriančių leidėjų įvertinimas.