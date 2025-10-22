15 priežasčių apsilankyti festivalyje „Open books“

Čia pateikiama 15 priežasčių, kodėl nevertėtų praleisti šio festivalio.
1.
Garsūs svečiai iš užsienio. Šiais metais festivalyje netrūks susitikimų su garsiais rašytojais iš užsienio. Pagrindinė šių metų festivalio žvaigždė – iš Sakartvelo kilusi vokiečių rašytoja, bestselerių autorė Nino Haratischwili. Į festivalį atvyks ir garsus britų istorikas Benas Wilsonas, lietuvių skaitytojams žinomas iš knygos „Metropolis“, kuris savo knygose tyrinėja miestų istoriją. Norintiems pajausti šiaurietišką Farerų atmosferą reikėtų nepraleisti susitikimo su į fareriečių kilmės danų rašytoja Siri Ranva Hjelm Jacobsen, kurios knyga „Sala“ neseniai pasirodė ir lietuvių kalba.
2.
Susitikimai su lietuvių autoriais. Festivalis visuomet yra ir puiki proga pamatyti, kas įdomaus per metus išleista ir lietuvių literatūroje. Šeštadienį apie savo knygas kalbės tokie autoriai kaip Algirdas Kaušpėdas, Mindaugas Nastaravičius, Giedrė Kazlauskaitė, Marius Burokas, Bernardas Gailius, Ieva Marija Sokolovaitė, Šarūnas Černiauskas, Ingrida Jakubavičienė, Viktorija Vitkauskaitė, Marius Ivaškevičius, Dovydas Pancerovas, Jonas Valatkevičius, Jaunius Petraitis, Patricija Tilvikaitė ir kiti. Bus čia ir netikėtų susitikimų scenose, kiek kitokių pokalbių formatų.
3.
Aktuali festivalio tema. Šių metų festivalio šūkis „Literatūra, miestas, gamta“, kuris atspindi besikeičiančią mūsų jauseną miestuose – norą atsigręžti į gamtą, naujus urbanistinius potyrius. Festivalio metu diskusijose, susitikimuose su rašytojais, parenkant veiksmo vietas bus siekiama ne tik suprasti, kodėl tai vyksta, kas yra šiuolaikinis miestų gyventojas, bet ir bandyti atsakyti į klausimus – kiek pati bendruomenė savo aktyvumu gali spręsti svarbius klausimus visuomenėje.
4.
Svarbios diskusijos. Festivalyje „Open books“ visuomet būna ir diskusijų aktualiomis temomis, ir šiemet jos bus itin pataikančios į visuomenės nervą. Vienoje jų bus kalbama apie tai, kaip kultūros atstovai protestais, pasipriešinimo akcijomis prisideda prie svarbių procesų. Kultūros atstovų protestai dabar visos šalies dėmesio centre, ir pokalbyje festivalyje Arūnas Gelūnas, Laima Kreivytė, Agnė Narušytė, Gintarė Masteikaitė kalbės apie tai, kas pasiekta, ką galima pasiekti ir kur bus judama ateityje. Diskusijoje „Tarp asfalto ir gamtos: ar mūsų literatūra iš miesto grįžta į kaimą?“ Virginija Kulvinskaitė, Jurga Tumasonytė, Ieva Dumbrytė, Darius Žiūra, Inga Vidugirytė-Pakerienė kalbės apie tai, kaip miestai atsispindi literatūros kūriniuose, kur krypsta dabarties kūrėjų akys – į miestą ar gamtą, kaip tai atliepia šių laikų savivoką.
5.
Atidarymo renginyje – pokalbis apie miestus literatūroje. Šiemet festivalis truks ilgiau nei bet kada anksčiau, o atidarymas įvyks ketvirtadienį „Aludariai Story Cellar“. Jo metu šventinę atmosferą lydės ir turiningi pokalbiai. Šįkart bus kalbama apie tai, kaip miestai atspindimi literatūroje. Kokius miestus mes matome literatūroje, koks Vilnius iškyla Ričardo Gavelio kūryboje, ką pamatome lupdami jo sluoksnius, kaip atsispindi jo architektūriniai virsmai? Apie tai diskusijoje kalbės Jūratė Čerškutė, Jurijus Dobriakovas, Paulius Ambrazevičius, Marija Drėmaitė.
6.
Bus įteikti apdovanojimai. Festivalis „Open books“ yra ir svarbių literatūrinių apdovanojimų įteikimo vieta. Jau antrus metus čia bus paskelbta, kas tapo 15min metų knygų rinkimų nugalėtojais, o tai leidžia apibendrinti, kas svarbiausio per metus įvyko mūsų literatūriniame gyvenime. Tradiciškai čia įteikiama ir Antanukas.lt premija išskirtinio negrožinės literatūros kūrinio autoriui.
7.
Muzikinė poezija. Literatūra gali kalbėti įvairiomis formomis – ir tai paliudys atidarymo vakaro programa, kai poezija suskambs muzikiniais ritmais. Ketvirtadienį scenoje kūrybines jėgas šiam renginiui suvienys du rašytojai, tėvas ir sūnus: Gintaras ir Dovydas Grajauskai, kurie surengs pasirodymą „On the Line“. Dovydui ir Gintarui talkins senas bičiulis, buvęs „Kontrabandos“ ir „Rokfelerių“ būgnininkas Kęstutis Bublys. Pasirodymo metu bus skaitomi eilėraščiai iš abiejų autorių šiais metais išleistų knygų, vyks muzikinės improvizacijos, o eilėraščių sekos susijungs į vieną didžiulį eilėraštį.
8.
Literatūros srities profesionalams skirta konferencija. Festivalis „Open books“ sukūrė ir tradiciją vieną dieną skirti literatūros srities profesionalams. Šiemet festivalis penktadienio programą rengia kartu su „Vilnius UNESCO literatūros miestas“. Tarptautinė konferencija suburs literatūros, urbanistikos, ekologijos specialistus ir kūrėjus iš Lietuvos ir užsienio, kurie diskutuos, kaip literatūra gali padėti ugdyti tvaresnį ir sąmoningesnį ryšį tarp miesto žmogaus ir gamtos. Tai – labai svarbios temos šių dienų pasaulyje, galinčios sudominti ne tik profesionalus, bet ir kur kas platesnę auditoriją.
9.
Penktadieniniai poezijos skaitymai. Koks gi penktadienis be vakarojimo Vilniaus senamiestyje, koks gi literatūrinis vakaras – be poezijos? Penktadienį vakare „Open books“ kviečia į „Shinzo Bar“ (Menų spaustuvėje), kur savo mėgstamiausias eiles iš naujų ar dar tik rašomų kūrinių skaitys puikiai žinomi poetai ir poetės: poetinius kerus skleis Aušra Kaziliūnaitė, Lina Buividavičiūtė, Mantas Balakauskas, Vitalija Maksvytė, Sara Poisson, Ernestas Noreika. Daiva Čepauskaitė, o šiam poetiniam vyksmui diriguos Virginija Kulvinskaitė.
10.
Uždarymo renginyje – pabėgimas į gamtą. Po renginių mieste sekmadienį festivalio lankytojai bus pakviesti visiškai pakeisti aplinką ir keliauti į gamtą, į netoli Vilniaus miške neseniai įsikūrusią unikalią „Sanctum“ gamtos patirčių erdvę. Gamtos prieglobstyje atvykusieji galės pasinerti į užburiančius patyrimus: per kvapus, vaizdus, garsus ir poeziją atsivers kitokios išorinės ir vidinės erdvės. Ugnies misteriją kartu su „Sanctum“ kolektyvu čia kurs poetas Gytis Norvilas, į sensorinę kvapų ir ASMR garsų kelionę palydės poetės Vaiva Grainytė ir Jurgita Jasponytė.
11.
Ekskursija po bohemiškąjį Vilnių. Norintieji sužinoti, kur Vilniuje rinkdavosi ir renkasi rašytojai ir kitų sričių kultūros atstovai, turėtų nepraleisti penktadienio vakaro ekskursijos, kuomet Vilniaus miesto tyrinėtojas Darius Pocevičius vedžios po bohemiškąjį Vilnių, pasakos apie linksmus, kurioziškus ir net tragiškus nutikimus kavinėse ir baruose. Šis naktinio gyvenimo ritmas kartais persikeldavo ir į kūrinius, ir ši ekskursija padės bent kažkiek užčiuopti laikmečio atmosferą.
12.
Galimybė gauti dalyvaujančių autorių autografų. Įspūdžiai, įkvėpimai, žinios, kurias gauname per susitikimus, svarbu, tačiau miela turėti ir fizinių prisiminimų iš festivalio – ir knygų mėgėjams puikiausi suvenyrai yra renginiuose dalyvaujančių autorių autografai. Be to, festivalio metu veiks festivalio knygynėlis, kuriame geromis kainomis bus prekiaujama visų renginyje dalyvaujančių rašytojų knygomis, o knygynas „Juodas šuo“ prisijungs su savo retesnių knygų ieškantiems knygų mėgėjams skirtu rinkiniu. Be to, šiemet knygas lankytojai galės susidėti ir į specialius šiam renginiui pagamintus drobinius maišelius.
13.
Vėlyvieji pusryčiai – kelionė laiku su maistu. Šeštadienį ankstyviausi festivalio lankytojai galės maisto pagalba leistis į istorinę kelionę. Reta galimybė, kai galima pamaloninti tiek savo gomurius, tiek vaizduotę. Valdovų pusryčiai šeštadienį vyks kartu su istorike Neringa Dambrauskaite-Martinkėne ir užkandžiais, kuriuos įkvėpė autorės knyga „Valdovai valgo“, pristatanti Lenkijos karalių ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių virtuvę XVI-XVII a.
14.
Festivalio erdvės: iš miesto į gamtą. Šiemet festivalio tema – „Literatūra, miestas, gamta“, ir renginio komanda stengėsi surasti erdvių, kurios ir pačios padėtų patirti skirtingus gyvenimo tempus ir kraštovaizdžius. Todėl festivalio renginiai vyks jau tradicinėje Nacionalinės dailės galerijos erdvėje, tačiau taip pat dalyviai galės nusileisti į „Aludariai Story Cellar“ rūsius, išeiti į kelionę senamiesčio gatvėmis, klausytis poezijos Menų spaustuvės kavinėje, o sekmadienį išvykti į gamtos prieglobstį – į netoli Vilniaus miške įsikūrusią „Sanctum“ gamtos patirčių erdvę.
15.
Bendruomenės jausmas. Labai svarbios ne tik diskusijos, susitikimai, bet ir buvimo kartu, bendruomenėje jausmas. Festivalis su jo jaukia atmosfera leidžia pajausti bendrystę, o kaip neseniai įrodė kultūros bendruomenės protestai, kultūros žmonių vienybė yra labai svarbi. Buvimas kartu renginiuose padeda ugdyti šį jausmą, rasti naujų bendraminčių ir gilinti ryšius. Galų gale – gerai praleisti laiką būnant kartu.
