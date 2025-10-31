Perleista ir pristatyta Marijos Drėmaitės knyga apie Arno Funką – liukso klasės architektą

Šį ketvirtadienį, Nacionalinėje dailės galerijoje įvyko Marijos Drėmaitės paskaita, kurioje buvo pristatyta perleista knyga ir plačiau papasakota apie tarpukario architektūros kontekstą, Funko kūrybos ypatumus bei tai, kas į leidinį nepateko. „Aš sulaukdavau asmeninių žinučių ir iš nepažįstamų žmonių, kurie manęs klausdavo, gal aš savo lentynoje turiu dar vieną knygą. Labai džiugu, kad leidykla LAPAS prisiėmė šią riziką, kad perleido šią knygą“, – sako M. Drėmaitė. Pasak jos, Funko „paslaptingumas“ slypi archyvuose: „Jis nepaliko „ego“ dokumentų – nei dienoraščių, nei laiškų, nei asmeninių fotografijų, todėl teko interpretuoti iš viešų šaltinių.“
Knyga gimė iš 2021 m. atidarytos parodos „ARNO FUNKcionalizmas“, eksponuotos Galaunių namuose Kaune, o vėliau keliavusios po Uteną, Raseinius, Tauragę, Joniškį ir Panevėžį, kur iki metų pabaigos parodą vis dar galima išvysti Panevėžio cukraus fabrike. 2023 m. šis leidinys buvo įvertintas Nacionaliniu architektūros apdovanojimu.
„Tai iš parodos gimusi mokslinė studija, skirta vienam talentingiausių Lietuvos tarpukario modernizmo architektų – Arnui Funkui. Funko architektūra galėtų būti geras pavyzdys, kad funkcionalumas ir grožis nėra skirtingose pusėse – architekto talentas atsiskleidžia gebėjime juos suderinti ir sukurti harmoningą aplinką. Jo kūrybinis braižas patvirtina posakį, kad „Dievas slypi detalėse“, – pabrėžia M. Drėmaitė.
Arnas Funkas – „liukso klasės architektas“, kurio sukurti Kauno modernizmo pastatai šiandien yra UNESCO Pasaulio paveldo sąrašo dalis. Nors Kauno modernizmo reiškinį žinome vis plačiau, atskirų autorių kūryba tebėra nepakankamai atskleista – šis leidinys užpildo spragas ir kviečia pažvelgti į Funką kaip į konceptualiai mąstantį modernizmo meistrą.