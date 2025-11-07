Dešimtasis „Paviljono“ knygų savaitgalis – nuo virtuvės iki vaiduoklių

Visi renginiai – nemokami.
Geismas, siaubas, kūnas ir apsėdimai
Šiųmetinėje programoje skaitytojų laukia naujos knygos, kuriose susipina geismo, kūrybos, obsesijų ir siaubo temos. Bus pristatyta Bertoldo Bertolucci tekstų rinktinė „Mano nuostabusis apsėdimas“ – žymaus italų režisieriaus autoportretas, aprėpiantis beveik penkis dešimtmečius kino ir gyvenimo apmąstymų: nuo vizualumo paieškų iki santykių su mokytojais, draugais ir kūryba.
Taip pat bus aptariama ir Marko Fisherio „Keistybė ir šiurpas“ – kultūros teorijos knyga, analizuojanti, kaip siaubo ir keistumo estetika veikia šiuolaikinę literatūrą, kiną, muziką bei mūsų suvokimą apie ribinius egzistencijos reiškinius. Diskusijoje apie Claudios Pineiro „Elena žino“ ir Doireannos Ni Ghriofos „Šmėklą gerklėj“ romanus bus nagrinėjama apsėdimų tema moterų pasakojimuose – kaip ji siejasi su netektimi, atmintimi, motinyste ir kalba. Šeštadienio vakare bus pristatomas vienas ikoniškiausių psichologinio siaubo kūrinių XX amžiaus literatūroje – Shirley Jackson romanas „Namas, kuriame vaidenasi“.
Namai ir ritualai
Namų tema „Paviljono” knygų savaitgalyje taps kasdienybės, mąstymo, ritualų ir istorinės atminties refleksijos lauku. Apie juos bus kalbama iš skirtingų žiūros taškų – nuo architektūros ir materialiosios kultūros – iki filosofinių apmąstymų apie šiuolaikinį gyvenimą ir ilgesį bendrystei.
Mariaus Daraškevičiaus knyga „Didysis Kaminas, arba Dvaro virtuvė“ nukels į dvarų virtuvės erdvę, kurioje virė svarbūs tuomečiai reiškiniai. Apie lietuvių skaitytojams jau puikiai pažįstamo filosofo Byung-Chul Hano „Ritualų nunykimas“ knygą bus svarstoma, kaip šiuolaikiniame pasaulyje nyksta bendros apeigos, o kartu – ir prasmės jausmas. O Emanuelės Coccios veikalas „Namų filosofija“ pasiūlys į namus pažvelgti kaip į estetinį ir etinį santykį su pasauliu – per daiktus, kasdienius veiksmus, aplinką ir kūno patirtį.
Pankai, dzūkai ir vertėjų diskoteka
„Paviljone“ netrūks ne tik intelektualinių žiežirbų, bet ir muzikinės energijos. Šįkart vertėjai atidės žodynus į šalį ir kvies į diskoteką – skambės jų pasirinkta danų, estų, vokiečių, ispanų ir kitų kalbų muzika iš šalių, kurių literatūrą jie verčia. Taip pat bus pristatyta punk muzikos krikštamotės Patti Smith autobiografinė knyga „Angelų duona“ – jautrus, asmeniškas pasakojimas apie kūrybą, artimuosius ir neįprastą gyvenimą, knygą aptars muzikos pasaulį puikiai pažįstantys pašnekovai. Šeštadienio vakarą programą vainikuos Roko Kašėtos koncertas – šiuolaikiniai garsai sklis tarp dzūkiškų šaknų ir poezijos žiedų.
„Paviljono“ knygų savaitgalis vyks lapkričio 28–30 d. kultūros klube „Paviljonas“ (Pylimo g. 21B, Vilnius). Visi renginiai – nemokami. Partneriai: kultūros klubas „Paviljonas“, „Kiras“, knygynai „eureka!“ ir „Juodas šuo“, leidyklos „Apostrofa“, „Aukso žuvys“, „Baziliskas“, „Hubris“, „Kitos knygos“, „Lapas“, „Odilė“, „Phi knygos“, „Rara“ ir Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.
