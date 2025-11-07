Jūratė Čerškutė – 2025 m. Vytauto Kubiliaus literatūros kritikos premijos laureatė

Vytauto Kubiliaus premija – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 2012 m. įsteigtas kasmetinis apdovanojimas, skiriamas už reikšmingus XX–XXI a. literatūros kritikos ir mokslo darbus: esmines problemas iškeliančią knygą arba publikacijų ciklą. Premijos mecenatai – Kubilių šeima ir Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas.
„Premiją priimu kaip reikšmingą savojo – literatūros kritikų ir literatūrologų – cecho įvertinimą. Su Vytautu Kubiliumi, deja, šiame gyvenime prasilenkėme, bet mokiausi suprasti literatūrą ir jos procesus skaitydama jo knygas, girdėdama kitų atsiminimus – mat penkiolika metų dirbu buvusiame Kubiliaus skyriuje Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Džiaugiuosi, kad premiją gaunu ne tik už literatūros kritiką, bet ir už monografiją apie Ričardo Gavelio prozą, kuri nuolat primena, kad reikia išlaikyti blaivų protą, šaltą logiką ir jokiais būdais negalima prarasti budrumo, ypač kai dabar valdžioje žmonės, kuriuos, kaip rašė Gavelis, valdo „tikros valdžios jausmas: kai į visus kitus gali nusišvilpti. Didžiausias smagumas nėra vadovauti ar tvarkyti, didysis smagumas yra niekinti ir mindyti“,– teigė Jūratė Čerškutė.
„Premijos įžemina vertę darbų, kurie kuriami ilgai, nuosekliai ir su stipriu vidiniu principingumu. Labai džiaugiuosi, kad V. Kubiliaus premija pastebi ir įžemina dažnai nematomą ir nežemišką literatūros kritikų darbą. Jūratė Čerškutė šiemet jos tikrai verta už savo opus magnum apie Gavelį, kuris būdamas gryna literatūrologine studija jau spėjo tapti ir savo kategorijos bestseleriu. Jūratės darbas patvirtina, kad literatūros kritika gali būti ir aktuali, ir įdomi plačiai visuomenei“, – sakė „Lapo“ įkūrėja Ūla Ambrasaitė.
Premijos įteikimo renginyje laureatę sveikins Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė, Premijos komisijos pirmininkė Irena Aleksaitė, Vytauto Kubiliaus šeimos nariai, komisijos nariai dr. Gintarė Bernotienė, dr. Manfredas Žvirgždas, leidyklos „Lapas“ atstovė Rasa Morkūnaitė, žurnalo „Naujasis židinys–Aidai“ vyriausiasis redaktorius dr. Antanas Terleckas. Renginį moderuos dr. Saulius Vasiliauskas.
Jūratės Čerškutės monografija „Galvoja fizikas! Ričardo Gavelio prozos sistema“ – tai Gavelio prozos „biografija“, nuosekliai pasakojanti apie kūrinius, jų recepciją ir pasirodymo kontekstus. Studija sąmoningai atitraukia autorių nuo vieno kanoninio romano „Vilniaus pokeris“, kviesdama iš naujo perskaityti visą Gavelio prozą ir pažinti patį autorių – fiziko išsilavinimo mąstytoją, pasirinkusį literatūrą kaip pasaulio pažinimo kelią.
KnygaVytauto Kubiliaus premijaJūratė Čerškutė
