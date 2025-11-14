Dausų šeimos lietuvių literatūros premijai pasiūlyta dvylika kandidatų

Pirmosios premijos laureatais tapo Valdas Papievis ir Ieva Dumbrytė. Valdas Papievis buvo apdovanotas už subtilią žmogaus būties atvertį, egzistencinių klausimų apmąstymą, turtingą, tikslią, meistriškai valdomą kalbą romane „Ėko“ („Odilė“, 2021), o Ieva Dumbrytė – už netikėtą kūrinio viziją, drąsią kūrybinę raišką ir daugiasluoksnę, metaforišką kalbą debiutiniame romane „Šaltienos bistro“ („Kitos knygos“, 2021).
Antroji – 2024 metų – premija paskirta Nijolei Marytei Šerniūtei už autentiškas Klaipėdos krašto patirtis, psichologiškai įtikinančius veikėjų portretus ir išskirtinę, gyvą kalbą romane „Vilkų Kampo Eliza („Slinktys“, 2023), Aloyzui Stankevičiui (Alain Stanké) už autobiografinio pasakojimo sėkmingą meninį įprasminimą (knyga „Net prisimint skaudu“ („Žara“, 2023)), šios knygos vertėjai Stasei Banionytei – už puikų vertimą, atveriantį Alaino Stanké autobiografinį pasakojimą Lietuvos skaitytojams, ir Augminui Petroniui už nenugludinto šiuolaikinio gyvenimo reginį, psichologiškai motyvuotus veikėjų paveikslus, intrigos ir žaismės dermę trumpų istorijų knygoje „Nedetektyvai“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2023).
Šiais metais premijai pasiūlyta dvylika kandidatų. Devyni kandidatai pristatyti už originalią grožinės literatūros knygą, parašytą lietuvių kalba:
• Mantas Adomėnas už dilogiją „Moneta & Labirintas“, I–II dalys („Baltos lankos“ 2024), pasiūlė leidykla „Baltos lankos“;
• Viktorija Daujotytė už autobiografinių tekstų knygą „Kai rašai, nebijai“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2024), pasiūlė Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla;
• Aldona Dudonytė-Širvinskienė už romaną „Nežinot mano vardo“ (labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis'“, 2024), pasiūlė labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“;
• Ieva Dumbrytė už romaną „Negrįžtantys“ („Kitos knygos“, 2024), pasiūlė leidykla „Kitos knygos“;
• Laimonas Inis už biografinių sakmių knygą „Gyvenimu ir meile tikiu“ („Naujasis lankas“, 2024), pasiūlė Pasaulio lietuvių centras;
• Dalia Staponkutė už paralelinių istorijų romaną „Vivat regina!“ („Apostrofa“, 2024), pasiūlė leidykla „Apostrofa“;
• Jūratė Sučylaitė už istorinį romaną „Imanuelio kelias“ („Eglės leidykla“, 2024), pasiūlė Lietuvos rašytojų sąjunga;
• Violeta Šoblinskaitė už romaną „Edipo dukterys“ („Slinktys“, 2024), pasiūlė asociacija „Slinktys“;
• Kotryna Zylė už romaną „Mylimi kaulai“ („Aukso žuvys“, 2024), pasiūlė leidykla „Aukso žuvys“.
Vienas kandidatas pasiūlytas apdovanoti už originalią grožinės literatūros knygą, išverstą į lietuvių kalbą – tai Antanas Šileika už romaną „Nebaigti reikalai“ (orig. pavadinimas „Some Unfinished Business“, vert. Kristina Aurylaitė („Baltos lankos“, 2024)). Šį romaną pasiūlė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas bei Lietuvos rašytojų sąjunga.
Du kandidatai – už pirmąją pradedančio autoriaus išspausdintą originalią knygą (debiutinį darbą):
• Greta Gudelytė už trumposios prozos knygą „Žiemojimas su mirusiais“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2024) pasiūlė Lietuvos rašytojų sąjunga;
• Darius Žiūra už romaną „Diseris“ („Kitos knygos“, 2024), pasiūlė leidykla „Kitos knygos“.
Kandidatų knygas vertins Kanados lietuvių fondo patvirtinta komisija. Laureatai bus apdovanoti 2025 m. balandžio mėn. Rašytojų sąjungoje vyksiančiame renginyje.