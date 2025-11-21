Savaitgalį Vilniuje – „Vaikų knygų sala“: kokius puslapius versime šiemet

Lankytojų lauks teatralizuoti knygų pristatymai, muzikiniai pasirodymai, komiksų dirbtuvės, kino seansai, interaktyvios instaliacijos ir susitikimai su kūrėjais.
Literatūra per pojūčius
Festivalis kasmet išsiskiria teminėmis instaliacijomis, kurios tampa vienu laukiamiausių jo akcentų, atveriančių vaikams naujus būdus patirti literatūrą per pojūčius, erdvę ir vaizduotę. „Šiemet festivalis turi naują scenografę – talentingą kūrėją Barborą Skaburskę, kuri ne tik papuoš visą festivalį, bet ir pristatys dvi išskirtines instaliacijas. Pirmoji skirta patiems mažiausiems festivalio lankytojams – tai instaliacija kūdikiams „Saldžių sapnų“, sukurta pagal to paties pavadinimo italų autorės Gabriele’ės Clima knygutę.
Vyresnius festivalio lankytojus kviesime į dar vieną Barboros kurtą instaliaciją „Nepatogūs batai“, reflektuojančią šių metų festivalio temą „Pokyčių puslapiai“. Joje lankytojai bus kviečiami pabūti kito žmogaus batuose ir pažvelgti į pasaulį to žmogaus akimis – karo pabėgėlio, gimtinę praradusio emigranto ar tėvų skyrybas patyrusio vaiko. Tekstus šiai instaliacijai sukūrė autorė Eglė Baliutavičiūtė“, – pasakoja festivalio programos sudarytoja Sigita Pikturnaitė-Kamandulienė.
Teatralizuoti knygų pristatymai
Teatralizuoti knygų pristatymai kasmet pritraukia gausų būrį vaikų – mažiesiems smalsu pamatyti knygas visiškai kitu formatu, scenoje atgyjančius personažus ir muzikines improvizacijas, tad festivalis tęsia tradicijas: „Šiemet Triinu’os Laan ir Ievos Babilaitės knygą „Mažasis lapiukas yra turtingas“ pristatys „Labai teatras“. Knyga festivaliui labai brangi ir dėl to, kad užaugo iki visos knygos iš „Vaikų žemės“ vykdyto „Knygiukų“ projekto.
Taip pat jautriai italų kūrėjų Marica’os Rocca ir Lucio’aus Notarnicola’os knygai „Lukas nematomas berniukas“ muzikinį pristatymą ruošia „Kaukių akademijos“ teatro aktoriai Aistė Lasytė ir Saulius Baltrūnas. Ši knyga reikšminga tuo, kad abu jos autoriai – rašytoja ir iliustruotojas – yra italai, o knygą leidžia Lietuvos leidykla. „Lukas nematomas berniukas“ nėra vertimas – tai originalios knygos leidimas“, – sako S. Pikturnaitė-Kamandulienė.
Festivalis vėl atveria duris ir į kino seansą. Šiemet bendradarbiaujant su žmogaus teisių dokumentinių filmų festivaliu „Nepatogus kinas“ bus rodomi keli programos „Nepatogaus kino klasė“ trumpametražiai filmai, skirti 7–12 metų žiūrovams.
Čiurlionis, Eglė ir Žaltys
Šių metų programoje „Vaikų knygų salos“ rengėjai įtraukė ir specialų akcentą, skirtą M. K. Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms. Leidykla „Muzikija“ išleidžia J. Basanavičiaus užrašytą pasaką „Eglė ir Žaltys“, kurią papuoš Gabriel’io Pacheco kurtos iliustracijos. Festivalio lankytojai šeštadienį bus kviečiami į unikalų šios knygos pristatymą – pagrindinėje festivalio scenoje skambės Čiurlionio kvarteto gyvai atliekama M. K. Čiurlionio muzika.
Lengvai suprantami komiksai ir drąsios istorijos
Nors festivalyje netrūksta įvairių patyrimų, didžiausias dėmesys visada skiriamas knygoms ir naujienoms apie jas, be to, dėmesio sulauks ir komiksų žanras: „Šiemet pasirodo dvi labai lauktos knygos – pirmieji Lietuvoje komiksai lengvai suprantama kalba Vilnius ir Roma, kuriuos paruošė rašytoja Rūta Norkūnė ir iliustruotoja Greta Alice. Tikrai verta sudalyvauti šių komiksų pristatymuose ir sužinoti, kuo išsiskiria lengvai suprantama kalba parašytos knygos ir kam jos skirtos.
Tęsiant komiksų temą, šių metų festivalyje svarbią vietą užims ir „Vaikų linijos“ edukacinės veiklos. Organizacija Menų spaustuvėje įkurs savo stendą, kuriame lankytojai ras įvairių užduočių, pokalbių ir veiklų emocinio saugumo tema. Be to, didžiojoje festivalio scenoje „Vaikų linija“ surengs interaktyvų komikso apie kompleksus pristatymą ir susitikimą su jo personažais Ali ir Aika – tai vienas programos akcentų, skirtas padėti vaikams atpažinti, suprasti ir drąsiau kalbėti apie savo jausmus“, – pasakoja festivalio programos sudarytoja.
Ryškiausios knygų premjeros
Ypatingu akcentu taps ir rašytojos Jurgos Vilės bei iliustruotojos Viltės Žumbakytės Haisch paveikslėlių knygos „Oseanas ir mama vėžlė“ pristatymas. Šiai jautriai ir vizualiai turtingai istorijai autorės į festivalį pasikvietė išskirtinį svečią, padėsiantį atskleisti knygos kūrimo užkulisius ir jos ekologinę tematiką. Po pristatymo mažųjų lankytojų lauks netikėtos ir žaismingos kūrybinės dirbtuvės, kuriose jie galės pritaikyti knygos įkvėptus motyvus savo pačių darbams.
Festivalyje netrūks literatūrinių naujienų ir smagių knygų pristatymų. S. Pikturnaitė-Kamandulienė išskiria vieną ryškiausių šių metų premjerų: „Panašu, kad šiemet Lietuvos literatūros padangėje susikūrė ypatingas kūrybinis duetas – debiutuojanti rašytoja, teisininkė Aušrinė Tilindė ir jau daugeliui puikiai žinoma iliustruotoja Greta Alice. Abi kūrėjos festivaliui paruošė interaktyvią instaliaciją, pristatančią jų naują knygą „Po šimts pypkių, seneli!“, o joje lauks daug netikėtumų. Festivalyje bus oficialiai pristatyta ir knyga, o abi kūrėjos žada instaliacijoje būti visą savaitgalį ir aktyviai įtraukti jos lankytojus.“
Festivalyje knygas pristato ne tik leidyklos – šiemet prie programos prisijungė ir Vilniaus etninės kultūros centras, leidžiantis tautosakai ir etnokultūrai skirtas knygas. Jų stende bus pristatyta knygelė „Dainelės apie paukščius“: renginio metu vyks kūrybinės kukučių dirbtuvės su iliustruotoja Agne Berlinskaite ir lauks smagūs pasidainavimai!
„Vaikų knygų sala“ vyks lapkričio 22–23 dienomis Menų spaustuvėje (Šiltadaržio g. 6, Vilnius). Visa festivalio programa, bilietai ir praktinė informacija – www.vaikuknygusala.lt
