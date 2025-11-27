Penktadienį prasideda „Paviljono“ knygų savaitgalis – ko nepraleisti?

Šiemet laukia daugiau nei dvi dešimtys renginių, o į visus renginius įėjimas laisvas.
Penktadienis: liepsnos, nauji romanai, angelai ir šokiai
„Paviljono“ knygų savaitgalis prasidės penktadienio popietę nuo renginio „Jauno miesto skaitymai. Liepsnos“, skirto poezijai kaip kovos ir pasipriešinimo formai – jo metu bus galima įsigyti „Jauno miesto skaitymai“ leidinius, o visos surinktos lėšos bus skirtos Lietuvos rašytojų sąjungos literatūros fondui kaip parama Ukrainai.
Vėliau penktadienis išsiskleis kitais tonais: Mariaus Daraškevičiaus „Didysis Kaminas, arba Dvaro virtuvė“ siūlys mikroistorinį žvilgsnį į dvarų kulinarines erdves. Po dvaro virtuvės istorijų klausytojai bus kviečiami į Marco Balzano romano „Vaikas“ pristatymą – pasakojimą apie žmones, atsidūrusius klaidingoje istorijos pusėje, kur žvilgsnis sutelkiamas į žiauriausią Triesto juodmarškinį pravarde Vaikas, kurio gyvenimas atkartoja paties Triesto likimą, pažymėtą fašizmo, nacizmo ir Tito diktatūros šešėlių.
Penktadienio programoje taip pat bus pristatytas naujas Renatos Šerelytės romanas „Silūras“ – alegorinis, fantastikos ir distopijos elementais persmelktas pasakojimas apie veikėją Terį, mėginantį peržengti tikrovės ir netikrumo ribą mitinėje eroje, atspindinčioje mūsų pačių uždarus socialinių burbulų pasaulius. Taip pat pristatyti pirmąkart Lietuvoje išleisti Adolfo Meko „Raštai“ – alternatyvaus kino kūrėjo dienoraščių bei prozos rinkinys, atskleidžiantis jo kūrybos aistrą, išgyvenimo patirtis ir originalų žvilgsnį į savo epochą.
Patti Smith knygos „Angelų duona“ pristatyme bus aptariamas vienas jautriausių jos biografinių kūrinių. Dieną vainikuos literatūros vertėjų diskoteka – danų, vokiečių, estų ir latvių, anglų ir ispanų kalbų vertėjai padės žodžius į šalį ir pasiūlys savo verčiamų šalių ritmų šokiams.
Šeštadienis: intymios patirtys, keistybės, dvasios ir miškingas skambesys
Šeštadienio programa prasidės vizualumo tyrinėtojos Natalijos Arlauskaitės sudaryto rinkinio „Karas“ pristatymu – pokalbiu „Ginklas, trofėjus, įkaltis: kaip mes matome ir naudojame karo vaizdus“. Po šio pokalbio vyks Mariaus Ėmužio knygos „Šeimininkas ir jo dvariškiai. Antanas Sniečkus ir jo aplinka (1926–1974)“, kurioje politinė biografija, atskleidžianti ne tik Sniečkaus kelią nuo pogrindžio iki sovietinės nomenklatūros viršūnių, bet ir sudėtingus tarpusavio ryšius jo artimiausiame rate, aptarimas.
Vėliau šeštadienį klausytojai bus kviečiami į Bernardo Bertolucci tekstų rinktinės „Mano nuostabusis apsėdimas“ pristatymą – pokalbį apie režisieriaus kūrybos trajektorijas. Po jo vyks Marko Fisherio „Keistybės ir šiurpo“ pristatymas, skirtas šiuolaikinės kultūros keistumo estetikai ir jos paliekamiems pojūčiams literatūroje, kine ir muzikoje.
Taip pat bus pristatyta Vitalijos Maksvytės poezijos knyga „Ne kraujo, ne pieno“, kurioje autorė drąsiai kalba apie sunkias, ribines moters patirtis – smurtą, gimdymų istorijas ir netektis. Toliau bus kalbama apie Alejandro Zambros romaną „Vaikų literatūra“ – švelnų, autofikcinį pasakojimą, kuriame tėvystės kasdienybė tampa priemone tyrinėti šeimos istorijas, atmintį ir žmogaus santykį su savimi.
Bus pristatyta ir amerikiečių poeto Jacko Gilberto rinktinė „Didžiosios ugnys“, kurioje išraiškinga, apgaulingai paprasta kalba kuriamas gaivališkas pasaulis, kupinas šiurkštumo ir nuoširdumo. Šeštadienio vakarą taip pat sulauksime ryškiausios Jūratės Čerškutės literatūrologinės monografijos apie Ričardą Gavelį aptarimo. Literatūrinę dalį užbaigs šiurpiosios Shirley Jackson knygos „Namas, kuriame vaidenosi“ sutiktuvės.
Vakaro kulminacijoje lankytojų lauks Roko Kašėtos ir grupės pasirodymas – miškingas, poetiškas ir gyvas skambesys, svyruojantis nuo „žiauriai švelniai“ iki „švelniai žiauriai“.
Sekmadienis: ritualai, daiktai, vanduo, namai ir prasmė
Sekmadienio programa prasidės nuo pokalbio apie Byung-Chul Hano „Ritualų nunykimą“, o vėliau bus aptarta Emanuelės Coccios „Namų filosofija“, į namų erdvę žvelgianti kaip į estetinį ir etinį santykį su pasauliu. Vėlesniame pokalbyje bus grįžtama prie obsesijos moterų pasakojimuose analizės, remiantis Claudios Pi?eiro ir Doireann N? Ghr?ofos kūriniais.
Popiet bus pristatyta penktoji Nerijaus Cibulsko poezijos knyga „Mėlynų valandų viešbutis“ – konceptualus ir vaizduotę drąsiai plečiantis rinkinys, kuriame polifoniškas kalbėjimas kuria sapnišką, siurrealų erdvėlaikį. Vėliau vyks Marcino Wichos knygos „Daiktai, kurių neišmečiau“ aptarimas – pokalbis apie tai, kaip šis ironiškas pasakojimas tampa raktu į šeimos bei šiuolaikinės Lenkijos istorijas.
Vyks lietuviškų šaknų turinčios amerikiečių rašytojos Lidios Yuknavitch romano „Vandens chronologija“ pristatymas – pokalbis apie drastišką, kūnišką ir skausmingai atvirą pasakojimą, nagrinėjantį smurtą, maištą, kūrybą, priklausomybes ir meilę. „Paviljono“ knygų savaitgalį uždarys Emilio Ciorano knygos „Apie nedalią būti gimusiam“ pristatymas, lankytojų lauks diskusija apie vieno įtakingiausių XX a. pesimizmo filosofų veikalą.
„Paviljono“ knygų savaitgalis vyks lapkričio 28–30 d. kultūros klube „Paviljonas“ (Pylimo g. 21B, Vilnius). Visi renginiai – nemokami. Partneriai: kultūros klubas „Paviljonas“, „Kiras“, knygynai „eureka!“ ir „Juodas šuo“, leidyklos „Apostrofa“, „Aukso žuvys“, „Baziliskas“, „Hubris“, „Kitos knygos“, „Lapas“, „Odilė“, „Phi knygos“, „Rara“ ir Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.
