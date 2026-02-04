Vilniaus geležinkelio stoties renginių erdvėje trečiadienį iškilmingai apdovanoti leidybos profesionalai

Žvarbų trečiadienio vakarą į naujutėlę Vilniaus geležinkelio stoties renginių erdvę gausiai rinkosi leidėjai, autoriai, redaktoriai, vertėjai ir kiti knygų pasaulio atstovai – drauge pasidžiaugti pasiekimais, įvertinti metų darbus ir švęsti bendrystę, kuri gimsta iš meilės knygai.
Gausybė šių metų laureatų
„Auksinės lupos“ premija už viso gyvenimo darbą skirta redaktorei Ritai Dikavičienei už profesionalumą, kūrybiškumą ir subtilų kalbos jausmą redaguojant įvairių žanrų literatūrą, drauge su autoriumi ar vertėju ieškant kiekvienai knygai tinkamos raiškos.
Jaunojo grožinės ir humanitarinės literatūros redaktoriaus premija skirta Rimai Bertašavičiūtei už universalumą ir anksti įgytą kompetenciją, jautrumą kalbai ir drąsą eksperimentuoti drauge su autoriais bei vertėjais.
Metų kritikės apdovanojimas įteiktas Neringai Butnoriūtei už neapsimokantį skaitymą, globalumo pojūtį ir taktišką gebėjimą pasakyti „Nežinau“.
Leidyklos „Audioteka“ premija „Metų balsas“ šiais metais įteikta net dviem laureatams: Aldonai Vilutytei už Ayn Rand knygos „Šaltinis“ įžodinimą su išskirtine emocine amplitude, priartinant ją prie žmonių, kurie neturi laiko skaityti ar baiminasi didžiulės apimties teksto, ir Giedriui Arbačiauskui už panardinimą į tokią kūrinio ir balso tėkmės būseną, kuri leidžia Hermanno Hessės „Sidharthos“ istoriją patirti vidumi.
Leidyklos „Alma littera“ premija išradingiausiam vertėjui atiteko Tomai Gudelytei už sparnuotą vertimo žodį, sujungiantį žmones ir kultūras, už atvertus geriausios italų literatūros klodus.
Metų knygos dizaino apdovanojimas skirtas Jurgiui Griškevičiui už meistrišką dizainą: formatą, įrišimą, tipografiją, nugarėlę, medžiagiškumą ir gegutę Vytauto Michelkevičiaus ir Aldo Gedučio knygoje „Gegutės giesmės. Apie meninio tyrimo žinojimus, praktikas ir poveikius“ (išleido Vilniaus dailės akademijos leidykla).
Metų reiškinio apdovanojimas – už vienijančią literatūros galią – šiemet skirtas Maksymo Kryvcovo poezijos knygai „Eilėraščiai iš šaudymo angos“. Per Rusijos sukeltą karą žuvo dešimtys tūkstančių ukrainiečių, tarp jų – ir Maksymas Kryvcovas, 2024 m. sausio 7 d. Jis žuvo fronte. Leidykla „Baziliskas“ knygą išleido jau po poeto mirties, o lėšos, surinktos už jos pardavimus, yra pervedamos į Lietuvos rašytojų sąjungos fondą, kuris nuo plataus masto invazijos pradžios renka paramą Ukrainos kariams ir civiliams gyventojams.
Metų leidykla tapo leidykla „Rara“ už nuoseklumą atrandant ir leidžiant išskirtinius literatūros paukščius.
Atsiimti apdovanojimo už Knygą kaip įvykį į sceną buvo kviečiama Giedrė Šmitienė, Janinos Degutytės laiškyno sudarytoja. Knygų seriją išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
Lina Kusaitė buvo apdovanota už Metų iliustracijas, kurias sukūrė Gintaro Lazdyno knygai „Joris ir Ringis“ (leidykla „Žalias kalnas“). Jai skirtas apdovanojimas už netikėtas, drąsias, meniškas kompozicijas.
Šiemet buvo pristatytos ir trys kintamos nominacijos – Literatūra be ribų, Metų dizaineris ir Metų leidyklos žmogus.
Apdovanojimas Literatūra be ribų skirtas Rimantui Kmitai už knygų „Pietinia kronikas“ ir „Editas kompleksas“ išsipildymą – puslapiuose, ekranuose ir scenoje.
Metų dizaineriu tapo Linas Spurga jaun. už gabumą atliepti žanrą ir virtuozišką vaizdinių žaismą.
Metų leidyklos žmogumi tapo Raminta Jonykaitė iš leidyklos „Tyto alba“ už darbštumą, empatiškumą, leidyklos darbo pulso palaikymą, buvimą anapus priešybių. Taip pat renginio metu Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga Bičiulio prizu pagerbė Jūratę Čerškutę – už nuolatinį dėmesį verstinei literatūrai, vertingas įžvalgas ir nuoširdų kelerių metų darbą Metų verstinės knygos konkurso ekspertų komisijoje.
Visi laureatai apdovanoti atminimo ženkliuku ir Knygos apdovanojimu: statulėle – vario knyga.
„Per ketverius metus Knygos apdovanojimai tapo reikšminga leidybos lauko tradicija – erdve, kurioje ne tik įvertinamas profesionalumas, bet ir nuosekliai keliama kokybės kartelė visam sektoriui. Tai ilgalaikė investicija į knygos ir skaitymo ateitį. Ypač džiaugiamės šiemet pristatydami kintamas nominacijas, tokias kaip Literatūra be ribų, atskleidžiančią literatūros kelionę už tradicinės knygos formato ribų, bei Metų leidyklos žmogaus nominaciją, skirtą pagerbti nepakeičiamus žmones, kurių darbas dažnai lieka nematomas, bet yra esminis leidybos sėkmei“, – teigia Lietuvos leidėjų asociacijos vykdančioji direktorė Laura Tekorė.
Šiais metais „Auksinės lupos“ premijos laureatę (-ą) ir Jaunojo grožinės ir humanitarinės literatūros redaktoriaus (-ės) premijos laureatę (-ą) iš pasiūlytų kandidatų rinko Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos nariai Stasė Gervienė, Laimantas Jonušys, leidyklos „Apostrofa“ vadovė Giedrė Kadžiulytė, leidyklos „Vaga“ projektų vadovė Indrė Juškienė ir komisijos pirmininkė Rūta Jonynaitė.
Dizaino ir iliustracijos kategorijų nominantus bei laureatus rinko grafikos dizainerė ir iliustratorė Inga Navickaitė-Drąsutė, Nacionalinės dailės galerijos dizainerė Laura Grigaliūnaitė ir dizaino studijos „Taktika“ įkūrėjas ir dizaineris Nerijus Keblys. Dizaino nominacijas koordinuoja ir Knygos apdovanojimų įvaizdį puoselėja dizainerės Jurga Želvytė ir Kotryna Šeibokaitė-Ša.
„Audioteka LT“ premijos „Metų balsas“ komisiją sudarė: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vaidybos ir režisūros katedros docentė Jūratė Vilūnaitė, tinklaraštininkė, tinklaraščio „Fantastiškų(-os) knygų žiurkės“ autorė Lina Girčytė-Juškė, teisininkas, rašytojas, bardas Justinas Žilinskas ir dainininkas bei dainų autorius Vaidotas Baumila.
Knygos apdovanojimus organizuoja Lietuvos leidėjų asociacija, asociacijos veiklas finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Apdovanojimus palaiko ir juos remia UAB „Papyrus Lietuva“, Audioteka.lt, leidyklos „Alma littera“ ir „Vaga“.
