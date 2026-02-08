Selemonas Paltanavičius: „Įkvėpimas knygoms ateina iš gamtos“

– Visai neseniai pasirodė jūsų 100-oji knyga ir nuo to laiko spėjote skaitytojus pradžiuginti ne vienu nauju autoriniu leidiniu. Iš kur semiatės įkvėpimo kūrybai?
– Kūryba, o man – rašymas, yra tęstinis procesas... Jis neturi nei darbo laiko normavimo, nei baigties, nes kiekviena knyga yra lyg kažkoks vienas rezultatas iš jo tėkmės. Gali būti visokių požiūrių į „įkvėpimą“, tačiau, net ir nuolat dirbant, jis nutinka. Be jo, manau, nieko ir nepadarytum. Nes viena yra „kalti tekstus“, kita – pačiam jais mėgautis. Savo kūrybą išskirčiau į dvi dalis: viena – pažintinės knygos, kita – grožinė, kaip seniau buvo mėgstama sakyti – „dailioji“, literatūra. Pirmoji dalis labai reikalinga, ten sudėtos visos mano žinios. Antroji – pati smagiausia man... Smagiausia, bet gimstanti ne taip lengvai. O įkvėpimas ateina iš gamtos...
– Papasakokite apie savo kūrybos procesą. Ar tiesa, kad visas knygas rašote ranka?
– Taip, ranka... visos mano 100 su trupučiu knygų parašytos ranka ant juodraščių (juk kita jų pusė tuščia!). Žinoma, rašymas, kaip veiksmas, yra tik viena iš kūrybos fazių, sakyčiau – užrašymas to, ką ilgai nešiojaisi, galvojai. Kaip ilgai? Mano amžius leidžia man mėgautis prabanga – savo sumanymus, siužetus, idėjas nešiotis ir brandinti dešimtmečius. Kai jie pagaliau „prašosi ant popieriaus“, sėdu ir rašau. Rašymas – mano kasdienė veikla, jai skiriu nors valandą, kartais – ir visą dešimtį valandų...
– Artėja Vilniaus knygų mugė. Ką jums pačiam reiškia dalyvavimas joje?
– Vilniaus knygų mugė – laukiamas kasmetinis reiškinys. Negalėčiau pasakyti, keliose jų dalyvavau, galiu pasakyti, kad daugelyje... Man Knygų mugė yra šventė, nes kur dar sutiksi tiek draugų, pamatysi knygai ir kultūrai ištikimų žmonių? Laukiu ir šios mugės...
– Knygų mugėje pristatysite savo knygą „Sukasi metų ratas“. Kokiam skaitytojui ją rekomenduotumėte?
– „Sukasi metų ratas“ – apie amžinybę. Tą geriausia išreikšti per gamtos ciklą, nes jis kaskart gimsta iš naujo; kai kam jis kartojasi, o man atrodo, kad yra vis naujas ir kitoks. Beje, buvo kilusi baimė, kad iš keturių metų laikų ritmo palengva iškrinta žiema. Pasirodo – viskas gerai, turime visai gražią – šaltą, baltą ir snieguotą – žiemą, todėl ir knygos dalis apie ją sugrąžino žiemos prasmę.
Knyga skirta visiems – nuo vaikų iki senelių. Vaikams bus smagu žiūrėti filmukus ir sužinoti naujų dalykų. Tėvams ir seneliams knyga pravers kartojantis tai, ką jie žinojo. Žodžiu, negaliu jos priskirti vienai kuriai amžiaus grupei.
– Knygų mugėje skaitytojų laukia ir „Pasaulio gyvūnų didžiosios knygos“ teatralizuotas pristatymas. Šį leidinį parengėte kartu su dukra Saule. Kas jums buvo įdomiausia rengiant šią knygą? Galbūt susidūrėte su kokiais nors iššūkiais?
– „Pasaulio gyvūnų didžioji knyga“ buvo vaikystės svajonė – turiu omenyje ne su dukra parašytą knygą, o visą gyvąjį pasaulį! Jis toks didelis ir įvairus, tiesiog neaprėpiamas. Pradžioje manėme, kad į knygą sudėsime labai daug, paskui supratome – tilps mažutė dalelė, trupinys viso to, ką reikėtų pasakyti. Pabandykite įsivaizduoti: pasaulyje yra bent 10 milijonų gyvūnų rūšių... gal mažiau, o gal daug daugiau. Knygoje tilpo tik 300 rūšių. Stengėmės pasakoti apie tas rūšis, kurių šiaip kitose knygose nerandame. Taigi, dalis jų yra skaitytojams tikrai negirdėtos ir nematytos.
Sunku įsivaizduoti, kokio dydžio biblioteka, susidedanti iš knygų apie gyvūnus, galėtų pristatyti juos visus. Juos aprašyti – titaniškas darbas. Mūsų trupinys tegul būna mažas indėlis siekiant šio tikslo.
– Jūsų skaitytojų ratas itin platus, knygos pelno ir mažųjų, ir garbaus amžiaus skaitytojų simpatijas. Galima pastebėti, kad bendraudamas su skaitytojais kiekvienam stengiatės skirti individualaus dėmesio, laiko kokybiškam pokalbiui. Ar po tiek metų susitikimai su skaitytojais vis dar jaudina?
– Ačiū už gerus žodžius. Atrodo, kad mano parašytas knygas tikrai skaito, man tai yra maloni žinia. Susitikimuose bendrauju su visais, kiek tą leidžia laikas, – suprantu, kad žmonės atėjo susipažinti, paklausti, išsakyti savo minčių, kurios man labai svarbios. Žinoma, ne visada tam pakanka laiko. Tikiu, kad skaitytojai tą supranta ir man atleidžia.
Kiekvienas susitikimas savaip naujas, apie jį galvoju, jam ruošiuosi. Žinoma, atsinešu ir mažą jauduliuką. Be to, be atsakomybės jausmo negalėčiau būti nuoširdus.
– Ko norėtumėte palinkėti savo skaitytojams?
– Skaityti. Ir mylėti savo gamtą, dovanoti jai nors mažus gerus darbus. Susitikime Vilniaus knygų mugėje! Vilniaus knygų mugėje Selemono Paltanavičiaus knygos „Sukasi metų ratas“ pristatymas vyks vasario 26 d. 12 val. (5.2 salėje), o teatralizuotas „Pasaulio gyvūnų didžiosios knygos“ pristatymas vyks vasario 28 d. 13 val. (4 salėje, Vaikų scenoje). Leidyklų „Terra Publica“ ir „Debesų ganyklos“ stenduose norintys galės gauti Selemono Paltanavičiaus autografą.
