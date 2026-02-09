Nuo Tokijo iki Paryžiaus: į Vilniaus knygų mugę atvyksta kelionių romanų autorė J. Caplin

Pasaulyje J. Caplin knygų parduota daugiau nei du milijonai egzempliorių, o lietuviškai jau išleisti romanai „Cukrainė Paryžiuje“, „Arbatinė Tokijuje“, „Iki pasimatymo Prahoje“ „Kavinė Kopenhagoje“ ir „Kepyklėlė Brukline“.
Vasario 28 d., šeštadienį, 15 val. Vilniaus knygų mugėje rašytoja kviečia į susitikimą savo romanų gerbėjus. Senovine architektūra besižavinti autorė šios kelionės metu tikisi atrasti ir Vilnių – kas žino, galbūt būtent čia vyks ir būsimos knygos veiksmas.
Belaukiant J. Caplin viešnagės Vilniuje, kviečiame susipažinti su rašytoja iš arčiau – pateikiame 10 įdomiausių faktų apie autorę ir jos romanus.
13 pasaulio krypčių. Nuo Japonijos iki Islandijos, nuo Portugalijos iki Amerikos – J. Caplin kūrybinėje biografijoje jau puikuojasi 13 pabėgimo romanų. Kiekvienoje istorijoje skaitytojai nukeliami vis į kitą pasaulio vietą, kur atsiskleidžia savita vietos dvasia.
„Renkuosi šalis, kurios skaitytojus įkvėptų ypatinga kultūra ir maistu. Noriu, kad perskaitę mano knygą žmonės norėtų ten nuvykti“, – pasakoja autorė.
Pati rašytoja visada keliauja į būsimų romanų vietas, nes tik būdama tame mieste gali jį pažinti ir atrasti netikėtų detalių. Vis dėlto autorė atskleidžia, kad yra dvi vietos, kurias aprašė jose neapsilankiusi. Kurios tai vietos – rašytoja neįvardija, o atspėti jų kol kas dar niekam nepavyko.
Skoniai, suvedantys žmones. J. Caplin romanuose itin svarbus vietinis maistas – per jį mezgasi santykiai, per jį herojai pažįsta šalį ir jos kultūrą. Būtent todėl autorė pati daug dėmesio skiria gastronominėms patirtims: leidžiasi į vietines maisto ekskursijas, o kartais net lanko gaminimo kursus.
Romane „Cukrainė Paryžiuje“ netrūksta prancūziškų desertų aprašymų, galinčių sukelti saldų pavydą skaitytojams. Prieš imdamasi šios istorijos, rašytoja pati lankė desertų gaminimo kursus. Tiesa, J. Caplin prisipažįsta, kad su desertais jai kur kas geriau sekasi romanų puslapiuose nei tikroje virtuvėje.
Kelionės, keičiančios gyvenimus. J. Caplin romanuose personažai dažnai atsiduria nelengvose gyvenimo situacijose ir turi priimti sudėtingus sprendimus. Sustojimas ir laikas sau tampa būtini, o gyvenimo džiaugsmą jie dažnai atranda būtent naujose vietose.
„Daug kas mano, kad romantinė literatūra pasakoja tik apie tai, kaip du žmonės įsimyli ir tampa pora. Iš tiesų ji pasakoja apie vidinę kelionę – apie daugybę kliūčių, kurias žmonėms tenka įveikti, jei nori būti kartu“, – pasakoja rašytoja.
Nuo hygge iki pasaulinės sėkmės. Šiandien J. Caplin – daugelyje šalių puikiai žinoma autorė, tačiau viskas prasidėjo nuo netikėto leidyklos redaktorės pasiūlymo parašyti knygą apie danų gyvenimo būdą hygge.
„Man tai atrodė visiška nesąmonė, bet išskridau į Kopenhagą ir įsimylėjau šį miestą“, – prisipažįsta rašytoja. Taip atsirado pirmasis serijos romanas „Kavinė Kopenhagoje“, atskleidžiantis ramybės, neskubėjimo ir jaukumo kupiną danų gyvenimo būdą.
Tarp eilučių – tikros istorijos. J. Caplin prisipažįsta, kad kai kurios jos romanų detalės atkeliauja iš asmeninės patirties. Jaunystėje autorė dirbo viešųjų ryšių agentūroje – organizuodavo gastronomines keliones patyrusiems žurnalistams.
„Skamba žavingai ir įdomiai, bet tuo metu buvau labai jauna, o visi žurnalistai – gerokai vyresni ir nemenkai užsispyrę. Vieną jų net buvau pametusi tokioje kelionėje!“ – prisimena J. Caplin.
Dalis tokių darbinių patirčių vėliau atsidūrė ir romane „Kavinė Kopenhagoje“.
Ypatingas ryšys su Čekija. Julie Caplin romanai ypač mėgstami Čekijoje. Galbūt dėl tokio išskirtinio skaitytojų dėmesio autorė vieną savo romanų paskyrė šios šalies sostinei.
„Iki pasimatymo Prahoje“ – mano meilės laiškas šiam miestui“ – prisipažįsta rašytoja. Ir iš tiesų Praha J. Caplin romane atgyja: akmenimis grįstos, senovę menančios gatvės, žibintų nutviekstas Karolio tiltas, virš miesto stūksanti pilis ir tyliai tekanti Vltava sukuria nepakartojamą atmosferą.
Du vardai – viena autorė. Jules Wake – toks tikrasis rašytojos vardas ir pavardė. Pirmosios jos knygos pasirodė būtent šiuo vardu.
„Kai pradėjau rašyti, net nenumaniau, kad tapsiu sėkminga rašytoja, tad apie slapyvardį tikrai negalvojau. Caplin – mano mergautinė pavardė. Pradėjau ja pasirašinėti, kai ėmiau kurti romantinių pabėgimų seriją. Norėjau, kad šie romanai atsiskirtų nuo ankstesnių, kiek kitokių mano knygų“, – pasakoja visame pasaulyje pripažinta rašytoja.
Slapyvardis suteikia daugiau laisvės, tik, kaip juokauja rašytoja, užtruko, kol paštininkas išmoko pristatyti skaitytojų laiškus.
Kelionė dviese – jau 30 metų. J. Caplin ne veltui rašo apie santykius – pati gerai žino, kaip puoselėti ilgus metus trunkantį ryšį. Su vyru ji jau trisdešimt metų! Sutuoktinis ją nuolat lydi į keliones, tad patirčių naujoms istorijoms pora ieško drauge. Kartu jie atvyks ir į Vilnių.
„Mes daug juokiamės – nepriimame vienas kito pernelyg rimtai. Žinome vienas kito stiprybes ir silpnybes bei stengiamės jas gerbti. Rytais būnu labai irzli, tad vyras visuomet atneša man į lovą puodelį arbatos, o tada palieka ramybėje. Kelionėse jis greitai praranda kantrybę ir nenustygsta vietoje – šią jo versiją vadinu „oro uosto Niku“, bet žinau, kad turiu išlikti rami ir nepriekaištauti“, – pasakoja rašytoja J. Caplin.
Dar daugiau pabėgimų. „Pilis Šampanėje“ ir „Vila Amalfyje“ jau greitai pasieks Lietuvos skaitytojus, o Kalėdų metu rašytojos gerbėjai galės džiaugtis specialiu, šventėms skirtu romanu.
„Rašyti apie Kalėdas – ypatinga, nes tai laikas, kai žmonės buriasi, tačiau jis gali būti ir įtemptas. Stengiuosi atskleisti gražiąją laukimo pusę ir suteikti skaitytojams progą pabėgti nuo savo problemų“, – pasakoja J. Caplin.
Ir tai dar ne viskas. Autorė prisipažįsta, kad atrado dar vieną pabėgimų kryptį – iš miesto į kaimą. „Skaitytojų laukia dar daug knygų“, – sako rašytoja.
Kas laukia Vilniuje. „Mane žavi istoriniai pastatai, domiuosi senovine architektūra, tad nekantrauju apžiūrėti senamiestį. Taip pat noriu paragauti lietuviško maisto, apie kurį visiškai nieko nežinau. Ir, žinoma, susitikti su savo skaitytojais knygų mugėje“, – kelionės planus atskleidžia J. Caplin.
Rašytoją Knygų mugėje kalbins desertų kultūros ambasadorė Liucina Rimgailė. Kas žino – gal naujo J. Caplin romano istorija vyks Vilniuje!
