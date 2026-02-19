Vilniaus knygų mugėje – Danguolės Kandrotienės detektyvas vaikams „Vaiduoklių mokykla“

– Kaip jums kilo idėja parašyti detektyvinę knygą vaikams?
– Man patinka kurti nebūtus pasaulius. Tad pirminė knygos idėja buvo sukurti vaiduoklių mokyklą, o ne parašyti detektyvą vaikams. Įsivaizduokite, kad esate vaiduoklis vaikas, bet jums vis tiek reikia lankyti mokyklą! Tai kur vyksta matematikos pamoka? Ką reikia daryti per kūno kultūros pamoką? Ar iš viso yra tokia pamoka, jei vaiduokliai neturi kūno? O valgykla? Ką mėgsta valgyti vaiduokliai, jei iš viso jie ką nors užkandžiauja? O gal nešasi pietų dėžutes? Jau įsivaizduoju, kiek klausimų sulauksiu iš vaikų susitikimų metu! Dar turiu šiek tiek laiko pasiruošti.
Kurdama vaiduoklių pasaulį prisiminiau savo mokyklą. Jos rūsys buvo labai smagi vieta, gal net smagesnė nei sporto salė. Mat ten buvo mokyklos biblioteka, o pačiame rūsio gale, nenaudojamoje laiptinėje, buvo saugomi visokie rakandai ir mokymo priemonės. Ten pastatydavo ir žmogaus dydžio skeletą, kurį per vadinamąsias žmogaus pamokas naudodavo biologijos mokytoja. Lengvai pasiekiamas žmogaus skeletas mokykloje? Ar gali būti geriau! Dičkiai jį naudojo mažiams gąsdinti, o mažiai, kuriems tuo metu priklausiau ir aš, turėjo įrodyti drąsą ir prieiti kuo arčiau skeleto. Eidavom visi būriu, bet jei kas sucypdavo pakeliui, tai klykdami lėkdavom atgal iki kokio trečio aukšto!
– Apie ką yra „Vaiduoklių mokykla. Dingusio kaulo byla“?
– Pristatyti detektyvą yra tikrai sunki užduotis. Negali pasakoti knygos turinio, juk kitaip rizikuoji sugadinti visą skaitymo malonumą!
Knyga yra apie vaikus ir jų patiriamas problemas bei iššūkius, nesvarbu, kad kartais tai perkeliama į vaiduoklių pasaulį. Knygos veiksmas vyksta Barškuvos miestelio pagrindinėje mokykloje, kuri tik atrodo kaip paprasta mokykla. Pamokos čia vyksta dviem pamainomis. Tuomet, kai bjauriai šviečia saulė, mokosi žmonės, o kai nurimsta vėjas ir pateka mėnulis – vaiduokliai. Vaiduokliams bendrauti su žmonių vaikais draudžia mokyklos taisyklės. Bet kai per matematikos pamoką grupelė vaiduoklių aptinka tuščią kapą, o 66-oje spintelėje – žmogaus kaulą, niekam nekyla abejonių, kad atėjo laikas sulaužyti mokyklos taisykles.
– Ar skaitytojai gali tikėtis, kad tai bus knygų serija?
– Nieko nėra baisiau, kaip pažadėti, bet taip ir neparašyti knygos! Savo kailiu esu tai patyrusi, tad dabar šiuo klausimu tyliu, it burną užsisiuvusi. Jei vaikams pirmoji „Vaiduoklių mokyklos“ dalis patiks, tada ir galvosiu. Keletą reikalingų daiktelių pirmoje dalyje dėl visa ko paslėpiau, ar prisireiks – matysime.
– Ši knyga atvyksta tiesiai į Vilniaus knygų mugę. Kokiomis nuotaikomis laukiate susitikimo su skaitytojais?
– Man Vilniaus knygų mugė – šventė. Tos keturios dienos pralekia kaip viena. „Vaiduoklių mokykla“ ne vienintelė mano naujiena, mažieji dar turės skiemenuotą knygą „Meškos batai“. O man, kaip leidyklos direktorei, dar reikės pasirūpinti ir mugės svečiais – suomių jaunimo rašytoja Marisha Rasi-Koskinen ir nuostabiuoju estų rašytoju Mika Keränenu. Ši knygų mugė tikrai bus skirta vaikams ir vaikų literatūrai!
– Vilniaus knygų mugėje vasario 26 d. 14 val. Vaikų scenoje įvyks ir knygos „Vaiduoklių mokykla. Dingusio kaulo byla“ premjerai skirtas renginys. Ko iš šio renginio gali tikėtis knygų mugės lankytojai?
– O ko galima tikėtis iš vaiduoklių mokyklos? Visko! Kitaip ir būti negali. Bent vienas vaiduoklis pristatyme tikrai bus, kvietimą jau išsiuntėme (šypsosi). Tikiuosi, kad knygų mugės dalyviai neišsigąs, neišsibėgios ir kartu galėsime smagiai praleisti laiką vaiduoklių mokykloje.
– Šiuolaikiniams tėvams kyla iššūkių siekiant vaikus sudominti skaitymu. Ką patartumėte tėvams, kurių vaikai neskaito?
– Labai svarbu suprasti, kad knygos skaitymas yra laisvalaikio praleidimo būdas, maloni veikla. Kai skaitymas tampa tik prievarta, kylančia iš privalomų perskaityti knygų sąrašo, jis praranda patrauklumą. Kiekvieno, vaiko ar suaugusiojo, skaitymo krepšelį turėtų sudaryti dviejų rūšių knygos – skirtos skaitymo malonumui ir tos, kurias reikia perskaityti dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Leiskite vaikui pačiam išsirinkti knygas, nepriekaištaukite, nesiūlykite, tiesiog susitarkite dėl biudžeto. Knygų mugė – puiki vieta tai padaryti. Autoriaus parašas, nuotrauka su juo – papildoma paskata perskaityti išsirinktą knygą. Iki pasimatymo Vilniaus knygų mugėje!
Vilniaus knygų mugėje Danguolės Kandrotienės knygos „Vaiduoklių mokykla. Dingusio kaulo byla“ pristatymas vyks vasario 26 d. 14 val. Vaikų scenoje (4 salėje). Leidyklų „Terra Publica“ ir „Debesų ganyklos“ stenduose norintys galės gauti Danguolės Kandrotienės autografą.
