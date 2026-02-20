Išrinktos gražiausios 2025 metų knygos

34-ojo Knygos meno konkurso nugalėtojai
Teminėje grupėje Grožinė literatūra ir eseistika:
premija knygos dailininkei Elonai Marijai Ložytei, maketuotojui Rokui Gelažiui, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai, spaustuvei „BALTO print“ už knygą „Palemono šalies giesmės. XVI–XVII a. Lietuvos lotyniškosios poezijos vertimų antologija“ (sudarytojas ir vertėjas Sigitas Narbutas);
diplomas knygos dailininkei Aurelijai Slapšytei, leidyklai „Lapas“, spaustuvei „Petro ofsetas“ už Mariaus Buroko knygą „Seismografas“;
diplomas knygos dailininkei Deimantei Rybakovienei, Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklai, spaustuvei „Petro ofsetas“ už Giedrės Kazlauskaitės knygą „Marialė“.
Teminėje grupėje Knygos vaikams:
premija knygos dailininkui ir iliustracijų autoriui Nerijui Rimkui, iliustracijų autoriui Jonui Narbutui, Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui, spaustuvei „Petro ofsetas“ už knygą „Kregždutės“ (sudarytoja Beatričė Mockevičiūtė);
diplomas knygos dailininkei Justinai Brukštutei-Šimkei, iliustruotojai Redai Tomingas, Lietuvos nacionaliniam muziejui, spaustuvei „Petro ofsetas“ už Simonos Širvydaitės-Šliupienės knygą „Žmogus tarp pasaulių. Ainų tauta Japonijos šiaurėje ir etnografas Bronislovas Pilsudskis“;
diplomas knygos dailininkei Ingai Navickaitei-Drąsutei, knygos dailininkei ir iliustruotojai Viltei Žumbakytei Haisch, leidyklai „700 eilučių“, spaustuvei „Standart impressa“ už Jurgos Vilės knygą „Oseanas ir mama vėžlė“.
Teminėje grupėje Mokslinės, dalykinės knygos, vadovėliai:
premija knygos dailininkei Ingai Navickaitei-Drąsutei, Kauno miesto muziejui, spaustuvei „Spaudos praktika“ už knygą „Šešėly ir šviesoj. Martynas Zaleskis ir Kauno vaizdas / W cieniu i w świetle. Marcin Zaleski i Widok Kowna / In Shadow and Light: Marcin Zaleski and The View of Kaunas“ (sudarytoja Sigita Žemaitytė-Strazdė);
diplomas knygos dailininkei Gailei Pranckūnaitei, Vilniaus dizaino kolegijai, spaustuvei „Petro ofsetas“ už Gailės Pranckūnaitės leidinį „Fonts_2. Metodai ir paslaptys / Methods & Secrets“;
diplomas knygos dailininkei Ingai Navickaitei-Drąsutei, iliustruotojai Gabrielei Gudaitytei, Raseinių turizmo centrui, spaustuvei „Spaudos praktika“ už leidinį „Raseinių krašto legendos / The Legends of the Land of Raseiniai; Raseinių kraštas / The Land of Raseiniai“.
Teminėje grupėje Meno leidiniai (monografijos, katalogai, albumai):
premija knygos dailininkui Linui Spurgai jaun., Vilniaus grafikos meno centrui, spaustuvei „Standart impressa“ už leidinį „Kęstutis Kasparavičius. Kasparatorija“;
diplomas knygos dailininkui Gyčiui Skudžinskui, „NoRoutine Books“, spaustuvei „BALTO print“ už leidinį „Silver Girls. Retouched History of Baltic Photography“ (sudarytojai Agnė Narušytė, Indrek Grigor, Šelda Puķīte);
diplomas knygos dailininkėms Ingai Navickaitei-Drąsutei, Julijai Račiūnaitei-Šimienei, Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui, spaustuvei „Kopa“ už leidinį „Nuo gintarų iki žvaigždžių. M.K. Čiurlionis, amžininkai ir bendraminčiai / From Amber to the Stars. Together with M. K. Čiurlionis: Now and Then“ (sudarytojai Kathleen Soriano, Greta Katkevičienė, Vaiva Laukaitienė).
Teminėje grupėje Meninės ir dokumentinės fotografijos leidiniai:
premija knygos dailininkui Aleksejui Muraško, „Baltėno archyvams“, Lietuvos nacionaliniam muziejui, spaustuvei „Jelgavas Tipogrāfija“ už Arūno Baltėno leidinį „P–S. Nuo pirmadienio iki sekmadienio“;
diplomas knygos dailininkei Ingai Navickaitei-Drąsutei, „Šviesos raštui“, DIAPHANE éditions, spaustuvei „Kopa“ už Mindaugo Kavaliausko leidinį „A-SPOT. A Journey into the World of Airplane Spotting / Un voyage dans le monde de l’observation des avions / Kelionė į lėktuvų stebėjimo pasaulį“;
diplomas knygos dailininkei Aurelijai Slapšytei, leidyklai „Lapas“, spaustuvei „Druckhaus Sportflieger“ už Imanto Selenio leidinį „Nostalgijos sala / Nostalgia Island“.
Teminėje grupėje Bibliofiliniai ir eksperimentiniai leidiniai:
premija knygos dailininkei, iliustruotojai Rasai Jančiauskaitei, rankomis įrišusiai Ulai Šimulynaitei, spaustuvei „KI-LAB studio“ už Rasos Jančiauskaitės knygą „Fool of Hope“;
diplomas knygos dailininkui Gyčiui Skudžinskui, „NoRoutine Books“, spaustuvei „Druka“, Tado Vėbros dailės dirbtuvėms už Triin Kerge knygą „Scenes From a Lost Family Album“;
diplomas knygos dailininkei, iliustruotojai Rasai Jančiauskaitei, rankomis įrišusiai Ulai Šimulynaitei, spaustuvei „KI-LAB studio“ už Rasos Jančiauskaitės knygą „Creative Camel. Universal Self-help Book. General Knowledge for Common Problems“.
Pagrindinę metų premiją komisija skyrė Jurgiui Griškevičiui, Bažnytinio paveldo muziejui, spaustuvei „Standart impressa“ už knygą „Kosminis choras. Peizažai sakralinėje dailėje ir literatūroje / The Cosmic Choir. Landscape in Sacred Art and Literature“ (sudarytojas Tomas Riklius). „Norėjosi knygai suteikti ir lengvumo jausmo, ir itin griežtos kompozicijos“, – sako Pagrindinės metų premijos laureatas Jurgis Griškevičius. „Bendradarbiauti pakvietė Bažnytinio paveldo muziejaus kuratorius Tomas Riklius. Su juo ir parodos „Kosminis choras“ architekte Sigita Simona Paplauskaite daug svarstėme apie ekspozicijos medžiagiškumą, spalvas, kompozicijas. Būsimojo parodos katalogo spalva buvo derinama prie parodos elementų, o pačią spalvą rinkome ieškodami asociacijos su religiniais paveikslais, parodos pavadinimu ir dangišku jos turiniu. Svarstant apie knygos dizainą man buvo svarbus religinio peizažo leitmotyvas: dangus–žemė, viršus–apačia. Tai padiktavo maketo kompoziciją, kurioje tekstas ir kūriniai turi aiškiai išreikštą poziciją (puslapio viršuje arba apačioje; šį motyvą stiprino ir parodos erdvė), o kompoziciją papildo puslapių numeracija, neturinti fiksuotos vietos – atsirandanti ten, kur laisva erdvė. Taip netrukdoma kūrinių kompozicijos laisvei“, – kūrybinį procesą komentavo J. Griškevičius.
Buvo skirtas ir Lietuvos dailininkų sąjungos apdovanojimas – knygos dailininkui Gedui Čiuželiui, Vilniaus dailės akademijos leidyklai, spaustuvei „BALTO print“ už Ievos Pleikienės knygą „Rimtautas Vincentas Gibavičius. Įkvėptasis (ne)pakirptais sparnais“, o Vilniaus dailės akademijos apdovanojimas šiemet atiteko knygos dailininkei Aurelijai Slapšytei, maketuotojai Violetai Boskaitei, leidyklai „Lapas“, spaustuvei „Petro ofsetas“ už Mariaus Daraškevičiaus knygą „Didysis kaminas, arba Dvaro virtuvė“.
Leidiniai konkurse buvo vertinami dviem etapais. Šiuo metu naujos kadencijos Ekspertų praktikų grupę sudaro pirmininkas Linas Spurga vyr. (knygų dailininkas, Vilniaus universiteto docentas, Lietuvos leidėjų asociacijos atstovas), Aurelija Slapšytė (grafikos dizainerė, Vilniaus dizaino kolegijos lektorė; Lietuvos dizaino asociacijos atstovė), Vilija Liutkevičienė (spaustuvinio popieriaus specialistė), dr. Vaida Ragėnaitė (menotyrininkė, žurnalo „Dailė“ vyriausioji redaktorė, Lietuvos dailininkų sąjungos leidyklos „Artseria“ vadovė). Šie ekspertai atlieka pirminį leidinių poligrafinės kokybės vertinimą, tačiau neskirsto apdovanojimų. Su detaliu 2025 m. išleistų ir konkursui pateiktų leidinių sąrašu galima susipažinti čia.
Ekspertų komisijoje dirbo jos nariai Rūta Taukinaitytė-Narbutienė (knygų restauratorė, Vilniaus knygrišių gildijos atstovė), Bronius Leonavičius (dailininkas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas), Jurga Želvytė (grafikos dizainerė, Lietuvos dizaino asociacijos pirmininkė), pirmininkė dr. Jolita Liškevičienė (dėstytoja, menotyrininkė, parodų kuratorė, Vilniaus dailės akademijos atstovė) ir dr. Vaida Ragėnaitė (Lietuvos dailininkų sąjungos deleguota atstovė). Konkurso nuostatai numato, jog vienas ekspertas dalyvauja abiejų komisijų veikloje, o nariai, kurių apipavidalintos, rašytos, sudarytos ar kitais profesiniais ryšiais su jais susiję knygos vertinamos antrajame etape, nusišalina nuo diskusijos ir balsavimo konkrečiose teminėse leidinių grupėse.
Knygos meno konkursas Lietuvoje pradėtas rengti 1992-aisiais. Kultūros ministerija jį organizuoja ir kuruoja nuo 1996 m. Konkurso tikslas – puoselėti knygos meną ir knygos kultūrą Lietuvoje, išrinkti profesionaliausiai apipavidalintas knygas, apdovanoti ir skatinti knygos dailininkus, iliustruotojus, leidybos ir poligrafijos profesionalus. Išleidžiamas kasmetinis dvikalbis konkurso katalogas, apdovanotas knygas specialioje ekspozicijoje gali pavartyti visi Vilniaus knygų mugės lankytojai.
