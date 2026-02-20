Leidykla „Briedis“ Vilniaus knygų mugėje: istorija, geopolitika ir knygos visai šeimai

Viena svarbiausių leidyklos naujienų – garsaus vokiečių karo istoriko, Potsdamo universiteto profesoriaus Sönkės Neitzelio knyga „Pasirengęs karui? Bundesveras vakar ir šiandien“. Autorius teigia, kad po Antrojo pasaulinio karo Bundesveras prarado esminę funkciją – gebėjimą ir valią kariauti, todėl privalo keistis. Dabartinė Bundesvero reforma turi tiesioginę reikšmę NATO rytinio flango gynybai. Vokietija atsisakė ankstesnio santūrumo ir nusprendė mūsų šalyje nuolat dislokuoti visą 45-ąją šarvuotąją brigadą „Lietuva“. Ši knyga Lietuvos visuomenei leis geriau pažinti savo sąjungininkus ir stiprinti tarpusavio pasitikėjimą.
Vilniaus knygų mugės metu, vasario 27 d., penktadienį, 18 val. 1.2 salėje vyks šios knygos pristatymas. Dalyvaus autorius prof. dr. Sönke Neitzelis, renginį moderuos žurnalistas Vykintas Pugačiauskas. Renginys vyks anglų kalba. Geopolitinėms temoms neabejingi skaitytojai taip pat ras knygą „Putino pasaulinis karas. Slaptos Rusijos operacijos siekiant sunaikinti Vakarus“, kurioje suomių žurnalistė Jessikka Aro įspūdingai atskleidžia Putino hibridinio karo esmę. Rusija nuolat grasina Vakarams Trečiuoju pasauliniu karu, nors pati kariauja prieš Vakarus jau daugybę metų. Kremlius naudoja tokius ginklus kaip chaosą keliantys agentai, įvairios priedangos operacijos, neapykantos persmelktas kalbas skleidžiantys dvasininkai, kalėjimuose užverbuoti programišiai ir begalinis žmonių patiklumas.
Daug dėmesio skiriama leidiniams apie moterų sveikatą. Knyga „Vidutinio amžiaus reikalai. Jauskitės užtikrintai kiekviename žingsnyje“ kviečia į vidutinį amžių pažvelgti ne kaip į krizę, o kaip į naują, sąmoningą gyvenimo etapą. O pažangios gydytojos akušerės-ginekologės dr. Mary Claire Haver knyga „Menopauzė. Naujas požiūris į hormonų pokyčių etapą“ griauna mitus apie menopauzę, suteikia mokslu pagrįstų žinių ir padeda moterims jaustis labiau pasitikinčiomis svarbių pokyčių metu. Knyga „Sveika, paauglyste. Išgyvenimo vadovas paaugliams ir jų tėvams“ – trumpai, aiškiai ir be tabu – apie viską, kas svarbu brendimo laikotarpiu. Šioje knygoje pateikiami atsakymai į klausimus, kuriuos kartais sunku užduoti garsiai. Be biologinių brendimo faktų, čia gausu patarimų, kaip įveikti emocinius ir socialinius iššūkius – nuo pasitikėjimo savimi ir pirmųjų santykių iki patyčių internete, alkoholio ar diskriminacijos.
Susiję straipsniai
Mažiesiems knygų mėgėjams leidykla siūlo spalvingas, gausiai iliustruotas knygas, skatinančias pažinti pasaulį. Leidykla tęsia žymios olandų dailininkės Gerdos Muller kūrybos leidybą su knyga „Mūsų sodas“, kuri kviečia pažinti gamtą per metų laikus. Itin išsami ir spalvinga „Iliustruota sporto enciklopedija“ supažindina su sporto pasaulio įvairove, o Urtės Starkevič „GMOpolis“ atveria duris į paslaptingą laboratorinių augalų pasaulį.
Vilniaus knygų mugės metu, vasario 28 d., šeštadienį, 18 val. Jaunųjų skaitytojų scenoje autorė Urtė Starkevič pristatys knygą „GMOpolis“, o vaikai, vedami mokslininko Sauliaus, pamatys, ką veikia augalai ir bakterijos už uždarų laboratorijos durų. Be to, pristatymo metu bus galima apžiūrėti tikrus laboratorijos įrankius, naudojamus eksperimentams!
Istorinių romanų gerbėjai ras Lietuvoje jau pamiltos autorės Ellen Alpsten naują knygą „Paskutinė kunigaikštytė. Slibinų namų duktė“. Autorė sukuria žavią heroję Gitą Godvinson ir šiame romane mitą susieja su dabartimi. Gita, gyvenanti 1066 m., kai moterų galimybės buvo ribotos, yra neįtikėtinai drąsi, stipri, įkvepianti – mergina, išdrįsusi keisti istorijos tėkmę. Romane susipina istoriniai faktai ir jaudinanti asmeninė drama, atskleidžianti žiaurią ir didingą Viduramžių Europą – nuo rūmų intrigų iki karo laukų. Tai įtraukus ir emociškai paveikus pasakojimas apie meilę, netektį ir drąsą keisti savo likimą.
Leidykla tęsia žymių asmenybių temą ir muzikos gerbėjams pristato biografiją „Būti Elviu. Vienišas gyvenimas“ – tai intriguojantis ir jautrus žvilgsnis į legendos gyvenimą. Scenoje Elvis Presley atrodė žavus, seksualus, be galo savimi pasitikintis ir talentingas. Jis pardavė milijardą plokštelių ir tapo muzikos ikona, įkvėpusia „The Beatles“ ir kitas ateinančias kartas. Tačiau už šlovės fasado slypėjo sudėtingas, vienišas gyvenimas – priklausomybės, vadybininko Tomo Parkerio intrigos ir nuolatinė įtampa. Britų rašytojo ir žurnalisto R. Connolly parengtoje biografijoje Elvis Presley vėl atsiduria ryškioje Las Vegaso šviesoje, o jo asmeninio gyvenimo užsklanda smarkiai prasiskleidžia.
Šunų augintojams skirta lietuvės dresuotojos Loretos Puskunigės originali knyga „SOS: namuose mažas šuniukas“ – praktiškas ir padrąsinantis vadovas, padedantis pasiruošti gyvenimui su nauju augintiniu. Joje pateikiami patarimai apie šuniuko priežiūrą, elgesio formavimą, mitybą ir žaidimus, kurie padeda užmegzti tvirtą ryšį bei kurti harmoningą kasdienybę. Ši knyga yra autorės kasdienės patirties ir daugybės šuniukų istorijų rezultatas. Ji skirta visiems, norintiems pradėti savo kelionę su keturkoju šeimos nariu.
Vilniaus knygų mugės metu, vasario 28 d., šeštadienį, nuo 12 val. knygos autorė, Fracco dresūros mokyklos įkūrėja Loreta Puskunigė svečiuosis leidyklos stende. Nepraleiskite progos pasikonsultuoti apie šuniuko elgesį, dresūrą ar dažniausias klaidas ir gauti autografą.