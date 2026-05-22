„Metų vertėjo krėslo“ premija šiemet skirta vertėjai D. Rinkevičienei

„Vertėja įvertinta už itin kruopštų ir profesionalų vertimą. Vertinimo komisija atkreipė dėmesį į D. Rinkevičienės puikų kalbos jausmą bei vertimo žodingumą“, – teigiama Kultūros ministerijos pranešime.
V. Škliaro romaną pernai išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Kūrinyje pasakojama apie į tremtį Donbase patekusį Lietuvos partizaną, kuris, susidūręs su Ukrainos sukilėliais, atranda bendrą laisvės kovos patirtį.
D. Rinkevičienė knygas iš ukrainiečių kalbos verčia šešerius metus. Tarp žinomiausių jos vertimo darbų – Tanios Pjankovos knyga „Raudonųjų skruzdžių amžius“, Andrijaus Liubkos „Karbidas“, Artemo Čecho romanas „Kas tu toks?“, Oleksandro Mychedo „Šaukinys Jobui“, knyga vaikams „36 ir 6 katės“, Romanos Romanyšyn ir Andrijaus Lesivo leidinys „Kaip karas pakeitė Rondą“ bei tekstai rinktinėje „Karo padėtis. Antologija“.
Susiję straipsniai
„Metų vertėjo krėslo“ premija teikiama nuo 2001 metų. Jos dydis siekia 40 bazinių socialinių išmokų.