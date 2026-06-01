„Minecraft“ pasaulis persikelia į knygą: T. Dirgėla ir „PILDYK“ pristato naują istoriją

Vaikų pasaulyje susitinka žaidimai, kūrėjai ir knygos
Prekės ženklo vadovė Indrė Butkutė teigia, kad projekto idėja gimė stebint jaunimo interesų ir laisvalaikio įpročių pokyčius.
„Matome, kad vaikų ir paauglių pasaulyje vis labiau persipina žaidimai, turinio kūrėjai, technologijos ir pramogos, todėl mums svarbu kalbėti jų kalba bei kurti aktualias, įtraukiančias patirtis. Su Tomu Dirgėla bendradarbiaujame jau ne pirmą kartą, tačiau šįkart partnerystę perkėlėme dar toliau, integruodami „PILDYK“ „Minecraft“ serverį tiesiai į knygos istoriją ir sukurdami jauniesiems skaitytojams dar artimesnę patirtį“, – sako I. Butkutė.
Naujosios knygos autorius Tomas Dirgėla pasakoja, kad istorijos idėja gimė gana natūraliai – susijungus jo kuriamai „Minecraft“ knygų serijai ir „PILDYK“ veikloms žaidimo bendruomenėje.
„Prisiminiau smagią patirtį, kai vieną savo knygų kadaise parašiau „Tele2“ salone. Norėjosi ir vėl suvienyti jėgas, tad sutapo daug dalykų laiku ir vietoje, pradedant „PILDYK“ „Minecraft“ serverio atsiradimu ir baigiant naujos mano „Minecraft“ serijos knygos rašymu“, – sako T. Dirgėla.
I. Butkutė priduria, kad šis projektas – daugiau nei tradicinė partnerystė: „Tokie projektai mums padeda kurti ne tik matomumą, bet ir stipresnį emocinį ryšį su auditorija per turinį, kuris turi realią išliekamąją vertę. Visai įmonei tai taip pat svarbus žingsnis plečiant požiūrį į partnerystes ir komunikaciją su jaunąja karta, tikime, kad šiandien prekės ženklai turi būti ne tik paslaugų tiekėjai, bet ir aktyvūs kūrybiškumo bei edukacinių iniciatyvų dalyviai.“
Knygos ir technologijos neprivalo konkuruoti
Knygoje susitinka vienas populiariausių pasaulio žaidimų „Minecraft“, mėgstami turinio kūrėjai ir tradicinės knygos formatas. Tokiu būdu istorija tampa savotišku tiltu tarp dviejų pasaulių, kurie dažnai nepagrįstai supriešinami.
„Gyvename tokiais laikais, kai technologijos yra neišvengiamas dalykas tiek suaugusių, tiek ypač vaikų kasdienybėje. Reikia tiesiog su tuo susitaikyti ir baigti priešinti knygas su telefonais ar kompiuteriniais žaidimais – skaitymas vaikui gali būti lygiai tokia pat pramoga kaip ir laikas prie ekranų, tik reikia mokėti prie to prieiti“, – T. Dirgėla.
Anot jo, būtent todėl knygose svarbu kalbėti apie tai, kas vaikams iš tiesų aktualu. Kai istorijoje atsiranda pažįstami žaidimai, herojai ar temos, skaitymas tampa ne pareiga, o dar viena mėgstamo pasaulio dalimi.
„Ši mano knyga – dar vienas būdas sujungti šiuos du dalykus ir prie skaitymo pritraukti vaikus, kurie galbūt knygų ir nemėgsta, bet tikrai paskaitys istoriją apie savo mylimą kompiuterinį žaidimą ir savo mylimus turinio kūrėjus“, – teigia T. Dirgėla.
Pasak I. Butkutės, tokie projektai – puikus pavyzdys, kad jaunajai auditorijai aktualus turinys gali būti kuriamas įvairiais formatais – nuo žaidimų iki knygų.
„PILDYK, kaip prekės ženklui, tai galimybė tapti jaunimo kultūros dalimi ir būti ten, kur šiandien formuojasi jų dėmesys, interesai bei įpročiai“, – tvirtina I. Butkutė.