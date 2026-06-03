Dr. Emilios Vuorisalmi knyga „Gydomoji hormonų galia“: kelias į geresnę savijautą ir sveikus santykius

Dažnai net nenutuokiame, kodėl vieną dieną jaučiamės pakylėti, o kitą – prislėgti ar išsekę. Dar menkiau suvokiame, kaip stipriai hormonų pusiausvyra veikia mūsų gebėjimą siekti tikslų, bendrauti ar net mylėti. Būtent šį nematomą, bet itin reikšmingą pasaulį atskleidžia leidyklos VAGA išleista Dr. Emilios Vuorisalmi knyga „Gydomoji hormonų galia“.
Dr. Emilia Vuorisalmi – gydytoja ir geros savijautos entuziastė – savo profesinę patirtį sujungia su asmenine gyvenimo istorija. Ji nėra vien teorijos šalininkė kalbanti iš medicinos vadovėlių – autorės pasakojimas kyla iš autentiško poreikio suprasti save ir padėti kitiems.
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Emilia atvirai dalijasi savo išgyvenimais, kurie paskatino ją gilintis į hormonų veiklą ir jų įtaką emocinei bei fizinei sveikatai. „Gydomoji hormonų galia“ nėra tik dar vienas mokslinis leidinys – tai kvietimas pažinti save giliau ir iš naujo atrasti savo kūno siunčiamus signalus.
„Emocinio išsekimo fone daugeliui iš mūsų pasitaiko laikotarpių, kai sutrinka hormonų pusiausvyra, tačiau mes taip pripratome ignoruoti savo poreikius, kad net nebesistengiame jos atkurti. Bloga savijauta tapo norma. Dienos virsta savaitėmis, savaitės – mėnesiais, o mes gyvename nuolatinėje migloje, laukdami, kol pagaliau prašviesės.
Aš taip pat išgyvenau šią tamsą. Tačiau laikui bėgant supratau, kad kiekvienas gyvenimo posūkis atveria naujas duris. Buvau pasiekusi dugną ir turėjau įveikti nelengvą kelią, kupiną žalingų santykių, hormonų pusiausvyros sutrikimų ir alinančių skausmų. Buvau praradusi gyvenimo kryptį ir ryšį su savimi, tačiau dabar esu čia, su jumis, ir nepaprastai džiaugiuosi, kad jūs skaitysite šią knygą. Ši kelionė padėjo man išgyti ir atkurti vidinę pusiausvyrą. Tikiuosi, kad knyga suteiks jums vilties ir praktinių patarimų, padėsiančių rasti kelią atgal į save ir susigrąžinti sveikatą bei gerą savijautą,“ – kalba knygos autorė
Gydytoja išskiria tris pagrindines hormonų grupes ir nuosekliai atskleidžia jų poveikį mūsų kasdienybei. Dopaminas, serotoninas ir oksitocinas, tai hormonai, susiję su stresu ir išgyvenimu, hormonai, atsakingi už džiaugsmą ir motyvaciją, bei hormonai, kurie kuria ryšius ir stiprina tarpusavio santykius. Tokia struktūra leidžia aiškiai suprasti, kad hormonai nėra tik medicininė sąvoka – jie tiesiogiai susiję su mūsų gyvenimo kokybe.
„Gydomoji hormonų galia“ nėra sudėtinga medicininė literatūra. Priešingai – ji parašyta lengvai, suprantamai ir įtraukiančiai. Autorė sudėtingus biologinius procesus perteikia pasitelkdama realius pavyzdžius ir kasdienes situacijas. Skaitytojui ne tik aprašoma teorija, bet suteikiami įrankiai, padedantys atpažinti hormonų poveikį kasdienybėje. Knygoje aiškiai parodoma, kaip hormonų balansas veikia mūsų gebėjimą siekti tikslų, išlaikyti motyvaciją, puoselėti meilės bei prisirišimo ryšius ir nepasiduoti sunkumams.
Skiriama dėmesio emociniam intelektui ir ribų brėžimui. Paaiškinama, kodėl gebėjimas pasakyti „ne“, išsaugoti vidinę ramybę ar kurti sveikus santykius nėra vien valios klausimas – tai glaudžiai susiję su vidine hormonų pusiausvyra. Knyga kviečia nustoti kaltinti save dėl emocinių svyravimų, suprasti jų kilmę ir ieškoti būdų balansui atkurti.
Svarbi tema knygoje – ryšys su kitais žmonėmis. Autorė išsamiai paaiškina, kaip hormonai veikia mūsų gebėjimą pasitikėti, prisirišti ir kurti artimus santykius. Ji parodo, kad meilė, empatija ir bendrystė turi ne tik emocinį, bet ir biologinį pagrindą. Šis suvokimas padeda geriau suprasti save ir aplinkinius, ugdo kantrybę bei atjautą.
Leidyklos VAGA knyga „Gydomoji hormonų galia“ skirta visiems, kurie nori geriau pažinti save ir pagerinti savo gyvenimo kokybę. Tai knyga tiems, kurie jaučia nuolatinį nuovargį, emocinius svyravimus ar motyvacijos stoką, bet neranda aiškaus paaiškinimo, kodėl taip yra.
Ji naudinga žmonėms, siekiantiems asmeninio augimo, ar tiesiog gyventi sąmoningiau. Knyga suteikia praktinių įžvalgų ir įkvėpimo, kelia svarbius klausimus ir skatina kryptingai keisti kasdienius įpročius.
Perskaitę šią knygą, daugelis įgis žinių apie savo kūną ir emocijas bei pradės kelionę harmoningesnio, sąmoningesnio ir pilnaverčio gyvenimo link.
Kviečiame skaityti knygos ištrauką
Atkurti dopamino lygį ir pašalinti destruktyvaus elgesio priežastis nėra lengva užduotis. Kuo didesnį skausmą jaučiame, tuo didesnis malonumas apima jį įveikus. Ir vis dėlto atsisakyti dalykų, kurie sukelia skausmą, kartais labai baisu.
Neretai priemonės, kurias pasitelkiame bandydami apsisaugoti nuo skausmo, tampa neatsiejama mūsų tapatybės ir gyvenimo būdo dalimi. Tai gali būti santykiai, darbas ar tam tikri kasdienės rutinos elementai. Aš taip pat bijojau atsisakyti dalykų, kurie kėlė skausmą, manydama, kad jei jų neteksiu, iš manęs nieko neliks.
Išeiti iš komforto zonos ir žengti į nežinomybę – baugu. Tačiau jūs galite susikurti gyvenimą, kupiną pozityvios energijos – tokį, kuriame iš tikrųjų jausitės gyvi, – nes viduje turite neišsenkantį šaltinį. Vos tik išdrįsite žengti pirmąjį žingsnį, jūsų širdis prisipildys prasmės, kuri skatins dopamino išsiskyrimą ir pamaitins jūsų kūną ir sielą. Viskas prasideda nuo jūsų – ar turėsite drąsos žengti pirmą žingsnį į nežinomybę ir leistis į asmeninį nuotykį?
Daugelis iš mūsų giliai viduje trokštame nuotykių, tačiau bijome ką nors keisti ir gyvename autopiloto režimu. Visgi svarbu išsilaisvinti iš šio užburto rato – tai ne tik pamaitins jūsų sielą, bet ir pažadins dopamino sistemą. Kai atrandate prasmę ir užsiimate veiklomis, kurios jums teikia džiaugsmą, dopamino sistema suaktyvėja.
Koks nuostabus jausmas eiti savo keliu, kasdien atversti naują gyvenimo puslapį ir nuolat stebinti patį save. Klausyti savo širdies balso ir nukrypti nuo kelio, kuris buvo nutiestas jums, bet nebūtinai jūsų, gali būti vienas drąsiausių sprendimų gyvenime. Eidami savu keliu, jūs maitinate savo sielą ir kuriate gyvenimą, kupiną prasmės ir džiaugsmo.
Atėjo metas artimiau susipažinti su dopaminu, tad pirmiausia išsiaiškinkime, kaip galima pamažu susikurti gyvenimą, kupiną energijos, lengvumo ir džiaugsmo. Tyrimai rodo, kad dopamino sistema turi gebėjimą atsikurti – tereikia visiškai atsiriboti nuo priklausomybę sukeliančio malonumo šaltinio. 30 dienų pertrauka padeda smegenims atkurti optimalų dopamino lygį, nesvarbu, ar esate priklausomi nuo socialinių tinklų, cukraus, žaidimų ar pornografijos.
Pirmosios dvi tokios pertraukos savaitės dažnai yra sunkiausios – savijauta sparčiai blogėja ir ima atrodyti, kad viskas beviltiška. Tačiau paprastai praėjus dviem savaitėms dopamino pusiausvyra atsikuria ir gyvenimas vėl atrodo šviesus.
Norint atgauti dopamino pusiausvyrą ir atsikratyti priklausomybės, svarbu visapusiškai rūpintis savimi – skirti dėmesio kokybiškam miegui, sveikai maitintis, mokytis valdyti stresą, palaikyti ryšius su kitais žmonėmis ir gydyti savo vidines žaizdas.
Dr. Emilia Vuorisalmi „Gydomoji hormonų galia“, iš anglų kalbos vertė Indrė Poliuškevičienė, leidykla VAGA, 2026.