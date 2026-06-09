Išleidusi naują romaną rašytoja kviečia pasidalyti gyvenimą pakeitusiomis istorijomis

Pagal vieną iš jų J.Zykutė žada sukurti literatūrinę istoriją, kuri per Kalėdas bus nemokamai paskelbta internete (rašytojos svetainėje ir leidyklos „Svajonių knygos“ socialiniuose tinkluose). Autorė pabrėžė, kad tai nebus biografinis konkretaus žmogaus gyvenimo aprašymas, o kūrybinė jo patirties interpretacija.
Savo istorijas skaitytojai gali siųsti el. paštu drugelis.romanas@gmail.com iki šių metų rugsėjo 6 d.
„Kai tamsu, reikia šviesos. Kartais ta šviesa yra mumyse – mūsų patirtyse, kurios tikros ir nesumeluotos. Jos įkvepia, paskatina ir padrąsina“, – tiki rašytoja.
Naujajame J.Zykutės romane pasakojama apie Vokietijoje gyvenančią lietuvę Oliviją, kuri po skaudžios išdavystės persikelia į Stokholmą pas seserį. Pažadėjusi sau daugiau niekada nebemylėti, ji netikėtai atsiduria aplinkybėse, kuriose tenka dar kartą rizikuoti savo širdimi.
„Norėjau papasakoti apie svarbius dalykus, tačiau kalbėti apie tai lengvai ir šmaikščiai“, – teigė autorė, savo romanus vadinanti širdies terapija, nes siekia jais stiprinti skaitytojų tikėjimą meile ir viltį, kad laiminga atomazga įmanoma ne tik romanuose.
„Ar esate kada nors patekę į situaciją, kai atrodė, kad gyvenimas sugriuvo? Kai viskas, ką ilgus metus kūrėte, buvo sunaikinta, o meilė – išduota? Būtent tai patiria ir pagrindinė romano herojė Olivija.
Tačiau galiausiai ji supranta, kad kiekvienas mėšlas mūsų gyvenime gali tapti trąša gėlėms, kad jos geriau žydėtų. Labai noriu, kad tuo patikėtų ir mano romano skaitytojai, nors romano siužetas – išgalvotas. Galbūt tikėjimas bus stipresnis, kai jie per Kalėdas skaitys pasakojimą, sukurtą remiantis tikra istorija?“ – sakė autorė.
Susiję straipsniai
„Drugelis, arba 69 iš 2 nesidalija“ (leidykla „Svajonių knygos“) – trečiasis J.Zykutės romanas. Iš viso rašytoja yra išleidusi devynias knygas, tarp jų – tris romanus suaugusiesiems ir keturias knygas vaikams.