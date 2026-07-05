Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo projektams skirta 70 tūkst. eurų

„Šios lėšos, paskirstytos 25 projektams, padės įgyvendinti istorinės kultūrinės atminties išsaugojimo, lituanistikos tradicijų ir paveldo iniciatyvas“, – teigiama ministerijos pranešime.
Kaip skelbiama, lėšos skirtos įvairioms mokslo ir tyrimų iniciatyvoms bei Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto veikloms.
„Tarp finansuojamų mokslo ir tyrimų iniciatyvų – Lietuvių kalbos instituto rengiama „Lenkijos lietuvių šnektų žodyno pirmo tomo leidyba“, Lietuvos istorijos instituto projektai apie Lietuvos Helsinkio grupę bei žydų gyvenimo refleksijas tarpukario provincijoje. Finansavimas taip pat skirtas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto veikloms, tarp kurių – Martyno Liudviko Rėzos 250-osioms gimimo metinėms skirtas tarptautinės sklaidos projektas, bei Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetų įgyvendinamoms iniciatyvoms“, – nurodo ministerija.
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Akcentuojama, kad finansavimas skirtas ir regionų kultūros paveldo sklaidai.
„Finansavimas pasieks Ignalinos krašto ir Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Mažeikių rajono Renavo dvaro sodybą bei Šilutės kultūros centrą. Taip pat palaikomi Alytaus rajono, Kalvarijos bei Palangos miesto savivaldybių viešųjų bibliotekų, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro, koncertinės įstaigos „Kauno santaka“, Lietuvių kalbos draugijos, Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdžio bei viešųjų įstaigų „Bonus Animus“ ir „Pamėginčius“ projektai“, – skelbiama pranešime.
Laikinoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sako, kad lituanistinio paveldo išsaugojimas ir sklaida yra tiesioginė investicija į visuomenės savimonę bei pagarbos savo šaknims ženklas.
„Šie projektai atveria galimybes kūrybiškai ir šiuolaikiškai pažvelgti į lituanistinį paveldą, telkia mokslo ir kultūros bendruomenes bei užtikrina, kad mūsų unikalus kultūrinis identitetas išliktų gyvas, atpažįstamas ir aktualus“, – ministerijos pranešime cituojama ji.
Kultūros ministerijos teigimu, finansuojant lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo projektus siekiama telkti valstybės ir savivaldybių institucijas, mokslo įstaigas bei nevyriausybines organizacijas šio paveldo problemoms nagrinėti bei įprasminti kultūros paveldo vertybes.
Taip pat nurodoma, kad tokiu būdu visuomenė skatinama tyrinėti lituanistinį paveldą taikant šiuolaikines technologijas, padedama atskleisti lietuvių tautos kultūros atgimimo istoriją bei puoselėti istorinį tapatumą.