Paaiškėjo, kur ir kada galima atsisveikinti su A. Marčėnu

Skelbiama, kad su A. Marčėnu atsisveikinti galima nuo liepos 10 dienos 16 valandos iki liepos 11 dienos 15 valandos.
Atsisveikinimas vyks Laidojimų paslaugų centre M. Paco g. 4.
Apie 66-uosius metus ėjusio poeto mirtį Lietuvos rašytojų sąjunga paskelbė trečiadienį.
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„Per beveik keturis kūrybos dešimtmečius Aidas Marčėnas išleido daugiau nei dvidešimt poezijos, eseistikos ir rinktinių knygų, tapusių reikšminga šiuolaikinės lietuvių literatūros dalimi, taip pat sudarė knygą poezijos rinktinę „Iš Vilniaus į Vilnių“. Savo kūryba ir literatūros kritikos darbais paliko ryškų pėdsaką šiuolaikinėje lietuvių literatūroje. Jo tekstai išsiskyrė intelektualumu, menine precizika, pagarba lietuvių literatūros tradicijai ir nuolatiniu dialogu su klasika bei dabartimi.
Aido Marčėno kūryba buvo įvertinta svarbiausiais Lietuvos literatūros apdovanojimais. Jis pelnė prizą už geriausią debiutą „Poezijos pavasario“ almanache (1987), Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus (1989), Julijono Lindės-Dobilo (1999), Jotvingių (2008), Jono Aisčio (2013), Lietuvos rašytojų sąjungos (2014) ir Salomėjos Nėries (2024) literatūrines premijas, 1994 m. tapo „Poezijos pavasario“ laureatu, o 2005 m. jam skirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija už klasikinių vertybių ir šiuolaikiškumo dermę poezijos knygose. Keturios jo poezijos knygos – „Pasauliai“, „Eilinė“, „Šokiai“ ir „Tuščia jo“ – buvo įtrauktos į Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto kūrybiškiausių metų knygų dvyliktuką, o rinkiniai „Ištrupėjusios erdvės“ ir „Viename“ nominuoti Metų knygos rinkimuose.
Aidą Marčėną prisiminsime kaip išskirtinio talento poetą, subtilų eseistą, įžvalgų literatūros kritiką ir ištikimą lietuvių literatūros puoselėtoją, kurio kūryba ir mintys išliks reikšminga mūsų kultūros dalimi.
Nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius, bičiulius, kolegas ir visą literatūros bendruomenę“, – buvo rašoma Lietuvos rašytojų sąjungos žinutėje feisbuke.