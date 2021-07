Nemokamos filmų peržiūros netradicinėje Vilniaus erdvėje prasideda jau šiandien

Šis tęstinis „Meno avilio“ organizuojamas vasaros peržiūrų ciklas, siekia telkti nekomercinio kino rodytojus, platintojus ir taip kurti bendruomeniškais principais paremtą ir miestiečiams atvirą kino žiūrėjimo erdvę.

Šios vasaros „Gilios upės tyliai plaukia“ repertuaro ašį sudaro nedidelė „Meno avilio“ kuruota programa, skirta sinefilijai ir kino žiūrėjimo praktikoms persvarstyti. Klasikinė sinefilijos samprata sieja meilę kinui, kaip medijai, su pačia kino žiūrėjimo patirtimi, kaip bendruomeniška veikla.

Atsispiriant nuo bendruomeniškumo idėjos, organizatoriai šiais metais prie programos sudarymo pakvietė prisijungti dar 11 organizacijų ir iniciatyvų tam, kad šis renginių ciklas stiprintų kino mylėtojų bendruomenę, skatintų diskutuoti apie kino patirtis, jų svarbą ir palaikytų kino kaip socialaus įvykio tradiciją.

Šių metų programą sudarė: „Meno avilys“, „Vilniaus queer“ festivalis „Kreivės“, Kauno menininkų namai, Kirtimų kultūros centras, „Youngblood“ kino mokykla, Leidykla LAPAS, Lietuviškų trumpametražių filmų agentūra „Lithuanian Shorts“, „Skalvijos“ kino centras, „Skalvijos“ kino akademija, „Videogramos“ ir „Montos Tattoo“.

„Šių metų „Gilios upės tyliai plaukia“ repertuaras yra labai įvairus ir tai, žinoma, reiškia, kad sau artimą filmą ras įvairaus amžiaus ar interesų žiūrovai. Vyresniųjų klasių moksleiviams galėtų būti įdomūs „Skalvijos“ kino akademijos ir „Youngblood“ kino mokyklos absolventų darbai – tai puiki proga susipažinti su kino edukacija ir galbūt patiems pradėti savo kelią šioje srityje.

„Moving Cinema“ jaunieji „programeriai“ ruošia dvi peržiūras, kurių metu pasidalins savo atradimais ir pristatys kokie filmai šiandien yra aktualūs jauniems žmonėms. Žiūrovams, kuriuos domina eksperimentinis kinas, videomenas ar hibridinė dokumentika, gali būti įdomu pamatyti filmus „Arbūzė“, „Simbiopsichotaksiplazma“, „Los Andželas vaidina save“ ar videomenininkės Ninos Könnemann darbus.

„Gilios upės tyliai plaukia“ programa yra skirta visiems, pasiilgusiems atradimų, pokalbių apie kiną ir, svarbiausia, žiūrėjimo drauge patirties.“, – apie renginį pasakojo projekto vadovė ir kuratorė Ona Kotryna Dikavičiūtė.

„Gilios upės tyliai plaukia“ peržiūrų po Liubarto tiltu metu bus pristatoma kino klasika, eksperimentinis kinas, videomenas ir jaunųjų kūrėjų darbai. Visi „Gilios upės tyliai plaukia“ renginiai yra nemokami, dauguma jų rodomi originalo kalba su lietuviškais ir angliškais subtitrais.

„Gilios upės tyliai plaukia“ filmų programa:

07.13 | 21.30 | Kalbant apie medžius (Talking About Trees) | 2019 | Suhaib Gasmelbari | Prancūzija, Sudanas | pristato Meno avilys

* 07.14 | 21.30 | Diplominiai filmai (Premier of Graduation Movies) | pristato Skalvijos kino akademija

07.15 | 21.30 | Arbūzė (Watermelon Woman) | 1996 | Cheryl Dunye | JAV | pristato Vilniaus queer festivalis Kreivės

07.20 | 21.30 | Simbiopsichotaksiplazma (Symbiopsychotaxiplasm: Take One) | 1968 | William Greaves | JAV | pristato Meno avilys

07.21 | 21.30 | Gummo | 1997 | Harmony Korine | JAV | pristato Skalvijos kino centras

* 07.22 | 21:30 | Julija (Julia) | 2013 | Johanna Jackie Baier | Vokietija, Lietuva | pristato leidykla Lapas ir Meno avilys

07.27 | 21:30 | Avilio dvasia (The Spirit of Beehive) | 1973 | Victor Erice | Ispanija | pristato Meno avilys

* 07.29 | 21.30 | Lietuviškų trumpametražių filmų programa „Fokuse: moteris dokumentikoje“ (Lithuanian short film program „In Focus: Women in Documentary Cinema“) | pristato leidykla Lapas ir lietuviškų trumpametražių filmų agentūra "Lithuanian Shorts"

08.03 | 21:00 | Salaam Cinema (Hello Cinema) | 1995 | Mohsen Makhmalbaf | Iranas | pristato Meno avilys

08.04 | 21:00 | Baalas (Baal) | 1969 | Volker Schlöndorff | Vokietija | pristato Skalvijos kino centras

08.05 | 21.00 | All sounds considered | 2017 | Florence Müller, Goran Vejvoda | Prancūzija | pristato Kirtimų kultūros centras

08.10 | 21:00 | Sudie, „Drakono užeiga“ (Goodbye, Dragon Inn) | 2003 | Tsai Ming-liang | Taivanas | pristato Meno avilys

˟ 08.12 | 21.00 | Los Andželas vaidina save (Los Angeles Plays Itself) | 2003 | Thom Andersen | Kanada | pristato Kauno menininkų namai

* 08.13 | 21.00 | Vasaros programų metu sukurti filmai (Films made during the summer edition) | pristato Youngblood kino mokykla

08.17 | 21:00 | Jaunųjų „programerių“ atrinktas filmas (Film selected by Young Programmers) | pristato Meno avilys ir Moving Cinema

08.18 | 21.00 | Bet kokiu atveju Lorens (Laurence Anyways) | 2012 | Xavier Dolan | Kanada | pristato Skalvijos kino centras

08.19 | 21.00 | Trys anstyvieji Nina Könnemann videodarbai ir daugiau (Three early videos by Nina Könnemann and more) | 2000-2002 | Vokietija | pristato Montos Tattoo

08.24 | 21.00 | Jaunųjų „programerių“ atrinktas filmas (Film selected by Young Programmers) | pristato Meno avilys ir Moving Cinema

* 08.25 | 21.00 | Vasaros stovyklos metu sukurti filmai (Summer Camp Shorts) | pristato Skalvijos kino akademija

08.26 | 21.00 | Penki sezonai: Piet Oudolf sodai (Five Seasons: The Gardens of Piet Oudolf) | 2017 | Tom Piper | JAV | pristato Videogramos

* lietuvių k. be angliškų subtitrų ˟ anglų k. be lietuviškų subtitrų