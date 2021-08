Festivalyje „Helium“ – dėmesys Baltijos šalių šiuolaikinio cirko kūrėjams

Daugelį metų šiuolaikinio cirko festivalyje ypatingas dėmesys buvo skiriamas Baltijos šalių kūrėjams, praėjusiais metais festivalio metu buvo surengta ir Lietuvos šiuolaikinio cirko vitrina, kurioje buvo pristatyti net 6 lietuvių cirko kūrėjų darbai.

Menų spaustuvė įsitraukė į Baltijos šalių projektą „Baltic Circus on the Road“, kuris siekia stiprinti profesionalių cirko artistų gebėjimus kurti ir pristatyti savo darbus tarptautinei auditorijai. Šio projekto metu buvo kuriami bei tobulinami net trys ir festivalyje HELIUM pristatomi šiuolaikinio cirko darbai.

Estijos šiuolaikinio cirko kūrėjų komanda „Big Wolf Company“ festivalio metu pristatys savo darbą „Three Sisters“, kuris sukurtas pasitelkus oro akrobatiką ir stovėjimo ant rankų disciplinas, sujungtas su šmaikščiais komedijos elementais, paskanintas socialine kritika ir įspūdingais šokiais.

„Kokio stiprumo kojos turi būti, norint sulaužyti rąstą? Ko reikia gimdymui lauko viduryje? O ką daryti, jei aplinkui nematyti vyrų ir visa ateitis, kurią regi moteris, tėra darbas, darbas ir dar daugiau darbo, o draugiją palaiko pavydžios, piktos, tačiau be galo mylinčios seserys...?“,- klausia „Big Wolf Company“.

Big Wolf Company „Three Sisters“ on Vimeo

Taip pat Estijos šiuolaikinio cirko trupė „Circus Sabok“ HELIUM metu pristatys savo darbo „Hippopotamus“ eskizą, kuris bus rodomas pirmą kartą. Spektaklio „Hippopotamus“ metu du veikėjai veda žiūrovus į emocinę, akrobatiniais elementais papildytą kelionę, kurioje jie siekia atsikratyti nereikalingo bagažo.

„Nors galima pastebėti progresą, tačiau kaip gyventi, kai tuo pačiu metu blogiausios mūsų versijos nori prisijungti prie bendro vakarėlio? Kartais kai kuriuos dalykus yra taip lengva paslėpti kaip ir begemotą kambaryje“,- filosofiškai teigia estes Saana Leppänen ir Kert Ridaste.

Lietuvos kūrėjų „Taigi cirkas“ komanda suvienijo jėgas su Latvijos kūrėju ir pristatys bendrą darbą – „Up to this Point“, kuriame darbo autoriai nagrinėja sąlyčio taškus tarp trijų cirko artistų kūrybinių praktikų. „Visi kūrėjai ieško savo kelio neįprastose sąlygose. Ką jaučia ir kaip keičiasi jų kūnai?

Kokią įtaką kūno pasikeitimai daro psichikai ir kaip tai atsispindi kūnuose? Kas vyksta, kai skirtingi kūrėjai pripratę eiti savo unikaliais kūrybiniais keliais susitinka vienoje erdvėje?“,- į šiuos klausimus pasirodymo metu bandys atsakyti Konstantin Kosovec ir Aleksey Smolov, „Up to this Point“ darbo eskizo pristatymo metu.

Festivalyje HELIUM bus galima išvysti iš šių metų Menų spaustuvės programos „Atvira erdvė“ nugalėtojų šiuolaikinio cirko spektaklio eskizą. Kaune reziduojantys „Kanta Company“ kvies plačiau panagrinėti fizinio ir psichologinį spaudimą – „One hundred and seven ways to deal with pressure“.

„Spaudimas, kad gyvas pasirodymas nebūtų prastesnis, nei jo pristatymas internete. Spaudimas nuolat treniruotis, kad išlaikytum gerą fizinę formą. Spaudimas, kad žiūrovai pamatytų geriausią spektaklio versiją.“,- spektaklio idėją pasakoja „Kanta Comapany“ kūrėjai.

Visus Baltijos programos pasirodymus festivalio HELIUM lankytojai galės stebėti nemokamai. Tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis HELIUM vyks rugsėjo 7-15 dienomis, Vilniuje, Menų spaustuvės erdvėse.

Visa festivalio programa: menuspaustuve.lt

Festivalį remia: Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.