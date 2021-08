„QUEEN in JAZZ“ koncertas Vilniuje žada atgaivą sielai

Renginio žvaigždės – „Anton Rumyantsev Jazz Quartet“. Tai džiazo muzikos virtuozai, jau 6 metus drebinantys ir stebinantys Vilnių savo projektais „NIRVANA in Jazz“, „LED ZEPPELIN in Jazz“ bei „QUEEN in Jazz“. Salsos, sambos, bosanovos, svingo sąskambiai, ritmų šėlsmas, grupės ekspresija ir aistra žavi klausytojus.

Kvarteto kūriniai skamba ne prasčiau nei originalios versijos. Laikydamiesi moto „the show must go on“, atlikėjai į Lietuvos sceną su kupina staigmenų, aukščiausių kokybės standartų programa.

Pasitelkę specialiai saksofonui, fortepijonui, kontrabosui bei būgnams sukurtas aranžuotes, įdomų sambos, bosanovos, svingo ritmų ir skambesių arsenalą, muzikantai žada nukelti klausytojus į bohemišką rojų, užkariauti ir didžiausių skeptikų širdis – dovanoti prabangų reginį akims bei atgaivą sielai.

Nauju žvilgsniu į roko klasiką jie jau pelnė daugelio šalių muzikos mėgėjų palankumą, tad neabejoja, kad savo menu paveiks ir Vilniaus publiką.

„Anton Rumyantsev Jazz Quartet“ koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje – rugsėjo 9 d. 18 val.

Bilietus platina www.bilietai.lt