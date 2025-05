29-asis Vilniaus festivalis žėrės žvaigždėmis

Tarp laukiamų užsienio garsenybių – smuiko įžymybės Christianas Tetzlaffas, Janine Jansen ir orkestras „Camerata Salzburg“, baroko ansamblis „Akademie für Alte Musik Berlin“, fortepijono legenda Andrásas Schiffas, pasaulio operos scenų žvaigždė Josephas Calleja, maestra Keri-Lynn Wilson ir Ukrainos laisvės orkestras bei daug kitų. Taip pat išvysime garsiausius Lietuvos atlikėjus ir orkestrus.

„Nuo pirmojo Vilniaus festivalio pagrindinė jo idėja yra istorinių ir modernių pasaulinės kultūros vertybių propagavimas visuomenėje. Lietuvių ir užsienio valstybių muzikų bendradarbiavimas skatina daugiakultūrės muzikos scenos kūrimą Lietuvoje, menininkų ir visuomenės tarpusavio toleranciją ir pasitikėjimą, naujų meninių pajėgų paiešką ir rėmimą. Vilniaus festivalio siekiai ir programa kryptingai įkūnija Europos festivalių asociacijos (jai Vilniaus festivalis priklauso nuo 1999 metų) idėją „Europoje menai yra tik festivalio atstumu“ („In Europe the arts are just a festival away“). Europos festivalių šeimos padedami, Vilnius ir Vilniaus festivalis per tris dešimtmečius atkūrė ryšius su Europos kultūros centrais ir priartino mūsų menininkus bei klausytojus prie vertingiausių scenos meno reiškinių. Nuo pat Vilniaus festivalio atsiradimo puoselėję vieną iš tikslų, – garsinti mūsų šalies muzikinę kultūrą pasaulyje, – stengiamės šio festivalio programos kartelę laikyti iškeltą aukštai ir pristatyti pačius geriausius muzikantus, kolektyvus, kūrinius“, – sako festivalio vadovė Rūta Prusevičienė.

Šiųmetį festivalį rengia Lietuvos nacionalinė filharmonija ir VšĮ „Vilniaus festivaliai“. Pasak šios įstaigos vadovo Remigijaus Merkelio, per savo gyvavimo metus Vilniaus festivalis akivaizdžiai praturtino šalies muzikinį gyvenimą ir prisidėjo prie kultūrinio turizmo plėtros. Dėl šio festivalio sostinė gali didžiuotis pasaulinio garso atlikėjų koncertais, skleisti žinią apie Lietuvos kultūros gyvybingumą, aukštas menines ambicijas, pilnutėles koncertų sales. Todėl Vilniaus festivalis yra ryškiai matomas bendrame „Vilniaus festivalių“ kontekste, užtikrinančiame visavertį kultūrinį mūsų šalies gyvenimą.

Pasak rengėjų, šiemet festivalyje sulauksime ryškių užsienio žvaigždžių, gėrėsimės geriausiais savo šalies atlikėjais, klausysimės gerai žinomos ir dar nepažintos ar retai skambančios muzikos. „Vilniaus festivalyje bus atkuriami vilniečių įspaudai muzikos pasaulyje, o greta skambės ir vertingi atradimai bei naujienos, kurias Vilniaus publikai noriai skleis muzikos žvaigždės iš Vokietijos, Sakartvelo, Prancūzijos, Austrijos, Nyderlandų, Jungtinės Karalystės, Ukrainos, JAV, Kanados, Italijos, Taivano ir Maltos. Atraskime ir dalinkimės įkvepiančiomis muzikos istorijomis!“, – kviečia R. Prusevičienė.

Gegužės 30 d. festivalį atvers programa „Didieji romantikai“. Johanneso Brahmso ir Jeano Sibelijaus kūrinius atliks svečio iš Sakartvelo Miriano Khukhunaishvili diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (LNSO), solo smuiku grieš Christianas Tetzlaffas.

Birželio 1 d. festivalyje pasirodys svečiai iš Vokietijos – senosios muzikos kamerinis orkestras „Akademie für Alte Musik Berlin“ ir Georgas Kallweitas (barokinis smuikas). Birželio 4 d. fortepijono rečitalį surengs Mūza Rubackytė. Birželio 6 d. Maurice’o Ravelio muzikos puota publiką lepins LNSO, dirigentas ir pianistas Victorienas Vanoostenas ir solistė Gabrielė Bukinė (sopranas).

Birželio 7 d. programa „Čiurlionio ir Mendelssohno vizijos“ visus pamalonins smuiko žvaigždė Janine Jansen ir garsusis orkestras „Camerata Salzburg“. Birželio 11 d. pirmą kartą Lietuvoje koncertuos fortepijono legenda seras Andrásas Schiffas.

Birželio 13-ąją, Gedulo ir Vilties dienos išvakarėse, nuskambės LNSO, Kauno valstybinio choro, skaitovo Dariaus Meškausko ir dirigento Roberto Šerveniko rengiama programa „Tikėjimo ir vilties invokacijos“, joje numatyti Onutės Narbutaitės ir Algirdo Martinaičio opusai.

Birželio 15 d. festivalyje viešės ir Vilnių sveikins virtuozai iš Taivano. Birželio 18 d. programai intriguojančiu pavadinimu „J. S. Bacho ir A. Žlabio disputas“ susiburs Lietuvos kamerinis orkestras, smuikininkas ir dirigentas Sergejus Krylovas, visada Lietuvoje laukiamas pianistas Andrius Žlabys, šįkart dar pasirodysiantis ir kompozitoriaus amplua.

Festivalio kulminacija numatyta birželio 20 d. – su Modesto Pitrėno diriguojamu LNSO scenoje pamatysime pasaulio operos scenų žvaigždę Josephą Calleją. O įspūdingu festivalio postliudu, arba post scriptum, rugpjūčio 20 d. taps koncertas „Slava Ukraini!“, jame išgirsime Keri-Lynn Wilson diriguojamą Ukrainos laisvės orkestrą ir sopraną Rachel Willis-Sørensen.

Dešimt festivalio koncertų vyks Nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje, vienas – Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje (čia įėjimas bus laisvas). Visi festivalio koncertai skelbiami interneto svetainėje filharmonija.lt.

Gegužės 7–11 d. festivalio koncertų bilietams taikoma 20 proc. nuolaida (išskyrus žemiausio tarifo bilietus) – įsigykite bilietų palankesnėmis kainomis!