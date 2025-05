Paaiškėjo Kanų kino festivalio laureatai: Auksinė palmės šakelė skirta Irane kalėjusiam kūrėjui

Geriausiu filmu buvo pripažinta Irano kino kūrėjo Jafaro Panahi juosta „Tai tebuvo nelaimingas atsitikimas“. Jam ir skirta Auksinė palmės šakelė.

Šis filmas buvo sukurtas po to, kai Irano vyriausybė panaikino disidentui režisieriui taikytą filmų kūrimo draudimą. Drama, kupina pykčio ir absurdiško humoro, pasakoja apie penkis veikėjus, kurie mano atpažinę žmogų, juos kankinusį kalėjime.

Filmą įkvėpė J.Panahi pokalbiai su kitais kaliniais jo paties įkalinimo metu. Nuo pirmojo J.Panahi arešto 2010 m. jis ir toliau kūrė filmus, nors jam tai buvo griežtai draudžiama. Pavyzdžiui, 2011 m. J.Panahi slapta nuvežė savo filmą „Tai ne filmas“ į Kanus. Tad Auksinė palmės šakelė yra svarbus režisieriaus atkaklumo įrodymas.

Kanų kino festivalio laureatai:

Auksinė palmės šakelė atiteko Irano kino kūrėjui Jafarui Panahi už filmą „Tai tebuvo nelaimingas atsitikimas“ (angl. „It Was Just an Accident”).

Didžiuoju prizu įvertinta Norvegijos režisieriaus Joachimo Triero šeimos drama „Senetimentali vertybė“ (angl. „Sentimental Value“).

Žiuri prizas skirtas dviem kūrėjams – Ispanijos režisieriui Olivieriui Laxe'ui už filmą „Sirat“ ir Vokietijos režisierei Maschai Schilinski už juostą „Kryžio garsas“ (angl. „Sound of Falling”).

Geriausiu režisieriumi paskelbtas Kleberas Mendonca Filho už filmą „Slaptasis agentas“ (angl. „The Secret Agent“).

Specialusis prizas skirtas Kinijos režisieriui Bi Ganui už filmą „Prisikėlimas“ (angl. „Resurrection”).

Geriausio aktoriaus prizas atiteko Wagneriui Mourai už vaidmenį filme „Slaptasis agentas“ (angl. „The Secret Agent“).

Geriausia aktore išrinkta „Sesutės“ (angl. „Little Sister”) žvaigždė Nadia Melliti.

Geriausio scenarijaus prizas skirtas Jeano-Pierre'o ir Luco Dardenne'ų filmui „Jaunos motinos“ (angl. „Young Mothers”).

„Caméra d’or“ prizas režisieriaus Hasano Hadi filmui „Prezidento tortas“ (angl. „The President’s Cake”).