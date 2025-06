Europos Sąjungos finansavimas skirtas 20 naujų lietuviškų filmų vystymui

Finansavimas taip pat prisidės prie kylančių industrijos talentų skatinimo – paremti ir pradedančiųjų režisierių trumpametražiai filmai.

Kino gamybos įmonei „Dansu“, vadovaujamai Gabijos Siurbytės, parama skirta vystyti Ernesto Jankausko režisuojamus vaidybinį serialą „Mes ne tokie“ ir filmą vaikams „Anglijos karalienė pagrobė mano tėvus“, dramediją „Ideali šeima“, režisuojama Linos Lužytės bei Gretos Bertauskytės trumpametražį filmą „Braškės žiemą“.

Prodiuserio Kęstučio Drazdausko įmonė „Artbox“ kurs du vaidybinius filmus – režisieriaus Ramūno Greičiaus „Keiptauną“ bei scenarijaus autorės Vitalijos Lapinos rašomą „Šaltį“.

„Filmai LT“ prodiuseris Artūras Dvinelis kartu su koprodiusere Juliana Miliut ir jos kompanija „Film Bees“ vystys naują režisieriaus Jono Trukano siaubo filmą „Mirtini saitai“, vaidybinį filmą „Verksnių klubas“, kuriamą pagal 2018 m. Lietuvos Metų knyga paaugliams išrinktą Ilonos Ežerinytės tokio paties pavadinimo knygą, taip pat naują dokumentinį režisieriaus Lino Mikutos filmą „Aš tave matau“, tyrinėjantį, kaip architektūra formuoja žmogaus elgesį, tapatybę ir visuomenę. Artūras Dvinelis taip pat debiutuos kaip režisierius su trumpametražiu filmu „Vikingas“.

„Baltic Productions“ paremtų projektų rinkinį sudaro keturi filmai – režisierės Gretos Griniūtės debiutinis ilgametražis vaidybinis „Nepriklausomybės vaikas“, dokumentiniai Elenos Kairytės „Dolce Far Niente“ bei Rūtos Kiaupaitės „Rinkėjai“ bei trumpo metro dokumentika „I Keep My Eyes On You“, nagrinėjanti lietuvių kilmės kino kūrėjos Zoe Dirse gyvenimo ir profesinės tapatybės paieškas. Filmų prodiuserė – Rūta Jekentaitė.

Jau antrą kartą ES paramą projektų rinkiniui vystyti gaunanti įmonė „Just A Moment“ su prodiusere Dagne Vildžiūnaite priešakyje dirbs ties Birutės Kapustinskaitės 8 epizodų serialu „Terapijos“, kuriamu pagal režisierės ir dramaturgės to paties pavadinimo pjesę.

„Just A Moment“ taip pat prodiusuos dar vieną naują Linos Lužytės filmą – juodo humoro kupiną tragikomediją „Kapeika“ bei ukrainiečių režisierės Katerynos Gornostai trečiąjį ilgametražį filmą „Antonivka“. Į projektų rinkinį įtrauktas ir ikimokyklinio amžiaus vaikams skirtas trumpametražis animacinis filmas „Paukščių paunksmė“, režisuojamas Vykinto Labanausko.

Šeštoji prodiuserinė įmonė gavusi finansavimą – prodiuserių Rūtos Petronytės ir Justino Pociaus įkurta „Smart Casual“. Parama skirta dviems įmonės projektams – dar vienam kūriniui režisuojamam Birutės Kapustinskaitės – dramedijai „Pradžios“ bei režisierės Jorūnės Greičiūtės mistiniam trileriui „Potvynis“. Iš viso lietuviškų projektų vystymui šių metų konkurse skirti 790 000 eurų.

„Šių metų rezultatai nepaprastai džiugina“ – teigia ES programos „Kūrybiška Europa“ paprogramės MEDIA koordinatorė Lietuvoje Austėja Milvydaitė. „Nuo 2021 m., kai pradėta Mažųjų projektų rinkinių paramos programa, paraiškų iš visos Europos skaičius išaugo daugiau negu du kartus.

Tai, kad tokioje konkurencingoje aplinkoje paremti net 6 Lietuvos prodiuserių projektų rinkiniai rodo, kaip palankiai vertinama jų meninė kokybė, tarptautinės sklaidos potencialas bei prodiuserių gebėjimai paruošti kokybiškas paraiškas.

Gera matyti ir paremtų kūrinių įvairovę – tai ir vaidybiniai, ir dokumentiniai, ir animaciniai filmai bei serialai, pasižymintys skirtingais žanrais – bus kuriama ir dramedijų, ir net siaubo filmas. Dalis projektų orientuoti išskirtinai į jaunąją auditoriją. Svarbu ir džiugu paminėti tai, kad bent pusę šių projektų režisuos moterys.“

„Kūrybiška Europa 2021–2027“ yra Europos Sąjungos programa, skirta remti Europos kiną, televiziją, žiniasklaidą, architektūrą, muziką, vizualiuosius menus, literatūrą, scenos menus, paveldą ir kitas kultūros sritis. Paprogramė MEDIA remia audiovizualinį sektorių: kino, vaizdo žaidimų, virtualios realybės sektorius, jų tarpusavio bendradarbiavimą ir naujų talentų kūrybos vystymą bei sklaidą.