Su puantais ant televizijos bokšto: LNOBT balerina ryžosi ypatingam šokiui

Kaip sako jau dešimtąjį savo sezoną Lietuvos teatre pradėsianti ukrainietė balerina, aukštis jai kėlė ne baimę, o neapsakomą laisvės pojūtį.
Šokis virš Vilniaus
„Mes, baleto artistai, esame pripratę prie ribinių patirčių. Todėl baisu nebuvo, tik reikėjo laiko suprasti, kokioje erdvėje esu. Jausmas toks, lyg būčiau pakibusi tarp žemės ir dangaus. O vėliau atėjo laisvės pojūtis, ir atrodė, kad galiu skristi kaip paukštis. Tas jausmas buvo nuostabus, tad labai džiaugiuosi man suteikta galimybe“, – pasakojo O.Šaitanova.
Kvapą gniaužianti sostinės panorama, plytinti apačioje, grakštų balerinos šokį papildė adrenalinu. Vaizdo siužeto garso takelyje skamba Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzika. Šio kompozitoriaus gimimo 150-osios metinės – dar vienas reikšmingas būsimojo LNOBT sezono akcentas.
Baleto jubiliejaus programa
„1925 m. gruodžio 4-ąją profesionalusis Lietuvos baletas savo istoriją pradėjo pristatydamas Léo Delibes „Kopeliją“. Po šimto metų tą pačią dieną mes taip pat rodysime „Kopelijos“ premjerą, tik tai bus baletas, pamatytas šiuolaikinio žmogaus akimis, – choreografo Martyno Rimeikio sušiuolaikinta „Kopelijos“ versija.
Ši premjera pradės Lietuvos baleto 100-mečiui skirtų renginių programą, kurioje savo pasirodymus teatre pristatys ne tik LNOBT baleto artistai, bet ir jų kolegos iš Klaipėdos ir Kauno valstybinių muzikinių teatrų, o taip pat būsimosios scenos žvaigždės iš Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos. Galiausiai parodysime dar vieną mūsų trupės baleto premjerą – garsaus lenkų choreografo Krzysztofo Pastoro spektaklį „Laiko kambariai“, – teigė LNOBT generalinė direktorė Laima Vilimienė.
Naująjį teatro sezoną pristatančiuose siužetuose pamatysime ir daugiau vaizdingumu garsėjančių Lietuvos vietovių, kuriose savo meistriškumą demonstruos LNOBT baleto solistai. Šie siužetai – tai priminimas teatro žiūrovams ruoštis artėjančiam Lietuvos baleto 100-mečiui.