Lietuvos kultūros atašė JAV konkursą laimėjo A. Kavaliauskaitė, Prancūzijoje – E. Čepaitė

A.Kavaliauskaitė konkurse surinko daugiausia taškų iš 25 kandidatų, o E.Čepaitė, laimėjusi atašė Prancūzijoje konkursą, nugalėjo 6 pretendentus užimti šias pareigas.
A.Kavaliauskaitė Vilniaus universitete baigė žurnalistikos bakalauro ir literatūrologijos magistro studijas. Nuo 2013 m. ji kūrė LRT televizijos laidą „(Ne)emigrantai“. A.Kavaliauskaitė taip pat rašo prozą – jos novelių rinkinys „Kūnai“, išrinktas Metų knyga suaugusiųjų literatūros kategorijoje, buvo įtrauktas į Kūrybiškiausių knygų dvyliktuką.
Tuo metu E.Čepaitė yra įgijusi kultūros vadybos bei kinotyros magistro laipsnius Monpeljė 3-iajame Paul Valéry universitete Prancūzijoje. Daugiau nei dešimtmetį ji dirbo tarptautinių kino ir kultūros projektų srityje Prancūzijoje, daugiausia dėmesio skyrė Europos kino sklaidai, tarpkultūriniam bendradarbiavimui ir strateginei komunikacijai.
Pastaraisiais metais E.Čepaitė dirbo tarptautinių kino sklaidos ir pardavimų agente kino bendrovėje „Shellac“, įsikūrusioje Marselyje. 2024 m. ji koordinavo Lietuvos sezono Prancūzijoje komunikaciją, o 2025 m. pradžioje prisidėjo prie pirmojo Baltijos šalių kino festivalio Paryžiuje „CinéBaltique“ organizavimo.
Anksčiau E.Čepaitė buvo Prancūzų kino festivalio „Žiemos ekranai“ programos sudarytoja bei tarptautinių projektų specialistė Paryžiuje veikiančioje kino platformoje „Festival Scope“.
A.Kavaliauskaitė darbą pradės rugpjūčio 25 d., o E.Čepaitė – rugsėjo 1 d.
Šalies diplomatinėse atstovybėse dirbantys kultūros atašė padeda įgyvendinti strateginę Lietuvos pristatymo pasauliui per kultūrą viziją. Siekdami šio tikslo, kultūros atašė tarpininkauja tarp Lietuvos ir paskirties valstybės kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių profesionalų, skatina jų bendradarbiavimą, vykdo bei nuolat ieško naujų galimybių Lietuvos kultūros ir meno produktų eksportui.
Konkursą laimėjęs asmuo eiti pareigas pradeda gavęs įstatymų nustatyta tvarka išduodamą asmens patikimumo pažymėjimą ir pritarus Lietuvos Respublikos kultūros ir užsienio reikalų ministrams. Kultūros atašė kadencijos trukmė – treji metai.