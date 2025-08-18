Naujasis „Metropolitan Opera“ kino sezonas – su lietuvišku akcentu: į prestižinę pasaulio sceną grįžta Asmik Grigorian

Čia lietuvė debiutavo 2024-aisiais, Giacomo Puccini operoje „Madam Baterflai“. Šį sezoną „Metropolitan Opera“ ji dainuos pagrindinę moters partiją Piotro Čaikovskio operoje „Eugenijus Oneginas“, kurioje įkūnys jauną, naivią ir be atsako mylinčią Tatjaną. Tiesioginė šios operos transliacija iš Niujorko didžiuosiuose „Forum Cinemas“ ekranuose vyks kitų metų gegužės 2 dieną.
Asmik pasirodymas nebus vienintelis lietuviškas akcentas naujame „Live in HD“ sezone. 2026 m. gegužės 30-ąją viso pasaulio operos mėgėjams bus rodoma amerikiečių pianistės ir kompozitorės Gabrielos Lenos Frank opera „Paskutinė Fridos ir Diego svajonė“, pasakojanti bene garsiausios Meksikos menininkų poros Fridos Kahlo ir Diego Riveros meilės istoriją. 1972 m. gimusios autorės tėtis yra Lietuvos žydų – litvakų – kilmės.
Be dviejų jau paminėtų operų, naujajame sezone žiūrovai išvys dar šešias tiesiogines šeštadieniais vyksiančias Giacomo Puccini, Richardo Strausso, Richardo Wagnerio, Vincenzo Bellini operų transliacijas. Laukia keturi anksčiau jau rodyti ir šiemet atnaujinti kūriniai (G. Puccini „Bohema“, R. Strausso „Arabella“, U. Giordano „Andrea Chénier“, P. Čaikovskio „Eugenijus Oneginas“), trys nauji pastatymai (V. Bellini „La Sonnambula“ ir „I Puritani“, R.Wagnerio „Tristanas ir Izolda“) bei viena pasaulinė premjera (G.L. Frank „El Ultimo Sueno de Frida y Diego“).
Iš viso net 10 išskirtinių vakarų virtualiai nukels publiką į vieną pasaulinių operos šventovių. Kaip ir kiekvienais metais, transliacijų metu bus galima ne tik patogiai mėgautis nuostabiais vaizdais ir dar nuostabesne muzika, bet ir patekti pertraukų metu už kulisų, pamatyti, kaip keičiamos dekoracijos bei išgirsti operos žvaigždžių interviu, galbūt – ir A. Grigorian lietuviškai siunčiamus linėkėjimus.
Naujas Niujorko „Metropolitan Opera“ sezonas „Forum Cinemas“ kino teatruose Vilniuje ir Kaune prasideda jau spalio18 dieną. Be Lietuvos žiūrovų, užburiančiomis klasikinėmis operomis vienu metu mėgausis dar daugiau kaip 70-ties šalių žiūrovai 2200-uose kino teatrų visame pasaulyje.
