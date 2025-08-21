Naisiuose atidengta bronzinė skulptūra poetui Justinui Marcinkevičiui

Pasak K. Musteikio, mintį apie skulptūrą, jis brandino kelis dešimtmečius, o liejimo ir kiti paruošimo darbai truko apie pusantrų metų.
„Pats Marcinkevičius norėjo pastatyti paminklą knygai, bet šios idėjos, jam esant gyvam, nepavyko įgyvendinti. Tai yra mano savotiška duoklė, skolos grąžinimas. Žmogų pavaizdavau kaip narvą, kuriame yra paukštis. Jis – kaip gyvybė, kuri gieda. Jeigu paukštis ištrūks – žmogus liks be atminties“, – apie savo idėją pasakojo skulptorius.
Iš bronzos lieta skulptūra pareikalavo daug kruopštumo, nes matoma tiek jos išorė, tiek vidus. K. Musteikis sako, kad atidžiausi žiūrovai ras ir daugiau detalių bei reikšmių, bet jų visų neatskleidžia. Skulptorius nori, kad kiekvienas žmogus galėtų susikurti savo interpretaciją.
K. Musteikis pasakoja poetą pažinojęs asmeniškai. Kaip svarbiausias J. Marcinkevičiaus savybes jis išskiria talentą valdyti žodį, kuklumą ir reiklumą sau bei kitiems.
Skulptorius neslepia apmaudo dėl pastarųjų metų bandymų menkinti poeto atminimą, nuvertinti jo kūrybą ir indėlį į tautiškumo dvasios kėlimą.
„Poeto atminimą menkina tie, kurie patys yra menki. Visi žino, kokioje sistemoje gyvenome ir kaip ji spaudė kūrėjus. Tais laikais ne viską galima buvo sakyti ir rašyti, bet Marcinkevičius rašė apie laisvę dar gerokai prieš Sąjūdį. Jis buvo laisvės šauklys, gurkšnis tyro oro“, – sako K. Musteikis.
Jis džiaugiasi užbaigta skulptūra, sako, kad tarsi nukrito akmuo nuo pečių. Šį projektą iš savo asmeninių lėšų finansavo verslininkas, „Agrokoncerno grupės“ savininkas Ramūnas Karbauskis.
Skulptūros atidengimo akimirkos ir skulptoriaus K. Musteikio komentaras:
„Ši skulptūra turėtų puošti gražų Vilniaus skverą, ja ten turėtų grožėtis šimtai tūkstančių žmonių, kurie lankosi Lietuvos sostinėje. Gaila, kad mūsų šalyje ne viskas vyksta taip, kaip turėtų vykti. Tai yra visų mūsų atsakas į bandymą perrašinėti istoriją, sumenkinti poeto indėlį į laisvės atgavimą. Bronzinė skulptūra stovės daug šimtų metų, kai niekas nebeprisimins tų, kurie menkino Justiną Marcinkevičių ir jo kūrybą“, – sako R. Karbauskis.
Jis atkreipia dėmesį, kad šalia skulptūros lankytojai gali pamatyti ir poeto J. Marcinkevičiaus nuotrauką. Ji yra simbolinė, nes akimirka užfiksuota būtent rašytojui viešint Naisiuose, jo susitikimo su skaitytojais metu.