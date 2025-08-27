„Marso kanjonai" įtrauks į šviesų ir muzikos fejeriją Pakruojyje

Čia laukia didžioji intriga – koncertas „Marso kanjonai“. Šiemet šis renginys tampa ryškiausia Pakruojo šventės „Pakruojo vitražas“ dalimi, dedikuota žymaus Lietuvos vitražo meistro Stasio Ušinsko gimimo 120-osioms metinėms. Ir kaip vitražas susideda iš spalvotų stiklo gabalėlių, taip ir šventė – iš parodų, koncertų, sporto ir meno iniciatyvų. Tačiau būtent „Marso kanjonai“, rengiami jau ketvirtus metus, – tai fragmentas, kuris švyti ryškiausiai.
Renginio pradžią pažymės parodomasis sprogdinimas – dolomitmilčiai kils į dangų, o žemė sudrebės nuo „Detonas“ komandos darbo. Vaizdas vertas filmo, nes karjero reljefas – tarsi Marso paviršius, kurį apšvies šviesos instaliacijos, lazeriai ir pirotechnika. Laukia kvapą gniaužiantis šou, o scena patrauks įspūdingais Natalijos Bunkės, legendinės grupė BIX ir „Vilnius Voices“ pasirodymais.
Šis karjeras – tai ne tik scena, Marso ar Mėnulio peizažas, bet gyvybę atgaunanti vieta. Po metų pramoninės gamybos jis grįžta gamtai: bus užliejamas vandeniu, čia atsodinami medžiai, įsikuria šimtai rūšių gyvosios gamtos stebuklų. Ir tik šios šventės metu jis atveriamas lankytojams, kur galima pamatyti tai, ko kitur neišvysi, pajusti vietos dvasią, kuri primena, kad net pramonė gali būti poezija.
Rugpjūčio 29-osios vakaras bus pilnas staigmenų, bus galima aplankyti plačiai Pakruojo kraštą ir Lietuvą pristatančią turizmo alėją. O simpoziumas „Akmens dialogai IV“ sugrąžins į Pakruojį žymius akmenskaldžius, kurie vietos žaliavą paverčia meno kūriniais. Po pristatymo šios skulptūros papuoš miestą – Pakruojis tampa akmens galerija po atviru dangumi.
Ir jei po šio magiško vakaro dar liks jėgų – šeštadienį laukia teatralizuotos eitynės, „Storulio turgus“, senųjų patiekalų degustacijos, autentiški kūriniai ir šokių aikštelė su Andriumi Rimiškiu, grupe „Vairas“ ir kitais atlikėjais.
Pakruojis kviečia ne tik pamatyti – kviečia pajusti. Ir primena, kad kultūra gali skambėti net iš dolomito gelmių.
Pakruojisdolomito karjerasNatalija Bunkė
