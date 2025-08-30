Tarptautinė operos kritikų konferencija kvies diskutuoti apie istorines operas

Pagal romantinę Adomo Mickevičiaus poemą „Konradas Valenrodas“ Italijoje prieš pusantro šimtmečio sukurta opera atsigręžia į laikus, kai lietuviai didvyriškai gynė savo laisvę kovoje su kryžiuočiais. Ši opera – vienintelis veikalas pasaulinėje operos literatūroje, kurio pavadinime iškeltas mūsų tautos vardas. Premjeriniai „Lietuvių“ spektakliai LNOBT publikos dėmesio lauks nuo rugsėjo 5 iki 12 dienos.
„Po ilgesnės pertraukos mūsų iniciatyva rengiama tarptautine operos kritikų konferencija siekiame suburti operos kritikų bendruomenę diskusijoms apie istorinių operų pastatymus, pasvarstyti, kaip keičiasi jų suvokimas tiek profesionalų, tiek ir plačiosios visuomenės akyse. Tai bus puiki proga susitikti tiems, kuriems patinka klasikinė opera ir kurie bando permąstyti jos vaidmenį šiuolaikiniame pasaulyje, taip pat – stiprus impulsas jaunimui aktyviau domėtis profesionalia operos kritika“, – teigė teatro generalinė direktorė Laima Vilimienė.
Istorinė opera ir nūdiena
Dvyliktoje tarptautinėje operos kritikos konferencijoje Lietuvos ir užsienio šalių kritikai diskutuos, kiek istorinio siužeto operos gali būti aktualios ir įdomios įvairių kartų publikai. Ypatingo dėmesio susilauks ką tik pasirodžiusi „Lietuvių“ premjera.
Taip pat bus kalbama apie dabartinę operos kritikos situaciją: kai kiekvienas žiūrovas socialiniuose tinkluose gali paskleisti savo nuomonę apie matytą spektaklį ar koncertą, tradicinė kritika, regis, nebetenka savojo balso. Vis dėlto meno kūrinių vertės nustatymas išlieka profesionaliosios kritikos prerogatyva. Tad su kokiais iššūkiais šiandien susiduria operos kritikai?
Konferencijoje „Istorinė opera kaip dienos aktualija – ar tai įmanoma?“, kuri rugsėjo 12-ąją vyks LNOBT Raudonojoje fojė, pasisakys įtakingo britų žurnalo „Opera“ vyriausiasis redaktorius Johnas Allisonas, Italijos nacionalinės muzikos kritikų asociacijos atstovė Monika Prusak, muzikos ir teatro kritikė iš Latvijos Lauma Mellēna-Bartkeviča, ilgametė Lietuvos muzikos ir operos kritikė Živilė Ramoškaitė, teatro kritikos tyrinėtojas, Vilniaus universiteto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotojas Martynas Petrikas, scenografė ir instaliacijų menininkė Patricija Vytytė. Konferenciją ves operos kritikė Beata Baublinskienė.
Premjeros recenzijų konkursas
Klausytis pranešimų ir aktyviai įsitraukti į konferencijoje numatytas diskusijas kviečiami muzikos ir teatro kritikai, žiniasklaidos atstovai, studentai ir visi neabejingieji operos žanrui. Renginys atviras ir nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija. Vietų skaičius ribotas. Išsamią renginio programą ir registracijos formą rasite čia: https://opera.lt/operos-kritiku-konferencija-2025/1666
Taip pat skelbiamas operos „Lietuviai“ recenzijų konkursas, kurio nugalėtojus rinks autoritetinga komisija, o geriausius tekstus publikuos teatro žurnalas „Bravissimo“. Ketinantys dalyvauti „Lietuvių“ premjeros recenzijų konkurse jau dabar gali registruotis čia: edukacija@opera.lt
OperaLaima Vilimienėlietuviai
