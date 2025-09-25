„Mettis“ ir Luko Geniušo koncertas: trijų pasaulių ir tikrų emocijų dermė

Pirmoji koncerto dalis skirta unikaliems, subtiliems ir „Mettis“ meistriškai atliekamiems F. Mendelssohno ir A. Šenderovo kvartetams. Kūrinius skiria beveik 200 metų, tačiau juos vienija lig šiol nemarus kvarteto žanras. Skambėsiantis F. Mendelssohno Styginių kvartetas Nr. 6 yra vienas paskutinių kompozitoriaus kūrinių, perteikiantis dramatiškumą ir gyvenimo spalvų spektrą, o A. Šenderovo Styginių kvartetas Nr. 3 atskleidžia kūrėjo jautrumą, lyriką, su jam būdingais muzikiniais netikėtumais.
Antrojoje koncerto dalyje „Mettis“ ir Lukas Geniušas išpuoselėto meistriškumo mostais atliks A. Dvorako Fortepijoninį kvintetą Nr. 2, kupiną gyvybingo romantinio polėkio ir liaudies intonacijų, prilygstantį geriausiems romantizmo šedevrams.
„Šiandien, kai dažniausiai muzikos klausomės ekranuose, ausinėse ar automobilių garsiakalbiuose, mes vis dažniau ilgimės to, kas nepakeičiama, – gyvo garso ir muzikos betarpiškumo. Šis koncertas yra sugrįžimas prie pačios muzikos esmės: kai skamba tik instrumentai, kai kiekviena nata pasiekia klausytoją be tarpininkų, kai tarp atlikėjų ir publikos atsiranda tikras, autentiškas ryšys. Tai patirtis, kurios negali pasiūlyti jokios technologijos – tik gyvas susitikimas su šedevrais ir jų atlikėjais“, – sako koncerto organizatorė Diana Adomaitė.
Šis kvarteto „Mettis“ ir pianisto Luko Geniušo koncertas – tai muzikinių pasaulių vienybė, betarpiškas kūrėjų, atlikėjų ir publikos susitikimas. „Bendradarbiavimas su Luku Geniušu kvartetui visada yra ypatingas – jo muzikavimas atveria naujus skambesio horizontus. Mūsų bendros interpretacijos gimsta iš abipusio pasitikėjimo ir įsiklausymo. Dvorako Kvinteto atlikimas šįkart tampa ypatinga muzikos ir draugystės švente”, – teigia „Mettis“ narys, violončelininkas Rokas Vaitkevičius. Gyva šios bendrystės patirtis taps atokvėpiu nuo šiandien vyraujančio šurmulio ir stimulų bei leis pasinerti į tikrų emocijų sūkurį, kuriame kiekviena nata alsuoja gyvybe.
Styginių kvarteto „Mettis“ nariai Kostas Tumosa (smuikas), Bernardas Petrauskas (smuikas), Tomas Petrikis (altas) ir Rokas Vaitkevičius (violončelė) susibūrę 2012 metais ir po kelerių koncertinės veiklos metų jų profesinis meistriškumas buvo įvertintas svarbiais laimėjimais Prancūzijoje ir Italijoje. „Mettis“ griežimo klausėsi ryškiausių Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Portugalijos, JAV, Izraelio, Prancūzijos ir kitų šalių koncertų salių ir festivalių publika. Aktyvi kvarteto koncertinė veikla yra užfiksuota CD albumuose, bendradarbiaujant su reikšmingomis įrašų kompanijomis, tokiomis kaip „Ligia“ ir „Odradek“.
Pianistas Lukas Geniušas yra tvirtai įsitvirtinęs kaip vienas įdomiausių ir ryškiausių savo kartos pianistų. Giriamas už savo talentą ir brandą („The Guardian“), jis yra nuolat kviečiamas atlikti rečitalius prestižiškiausiose pasaulio koncertų salėse ir festivaliuose. Dėl jam būdingo smalsumo ir plačių muzikinių interesų, L. Geniušas pasižymi plačiu atliekamos muzikos spektru, nuo baroko iki šiuolaikinės muzikos. Pianistas taip pat yra aistringas kamerinės muzikos mylėtojas ir nepaprastai smalsus atlikėjas, kuris su malonumu atlieka šiuolaikinių kompozitorių kūrinius ar imasi retai koncertų salėse skambančio repertuaro atgaivinimo.
