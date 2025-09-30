Lrytas Premium prenumerata tik
KultūraMeno pulsas

Fotomenininkė kas savaitę padaro vieną autoportretą

2025 m. rugsėjo 30 d. 14:03
Lrytas.lt
Spalio 4 dieną Vilniaus galerijoje „Šuplėda“ (Kalvarijų 61) bus atidaryta Jurgitos Wru paroda „52 savaitės“.
Daugiau nuotraukų (4)
„52 savaitės“ – tai naujausia menininkės serija iš jau šešerius metus trunkančio autoportretinio projekto, kuriame kas savaitę padaromas vienas autoportretas vienoje momentinėje nuotraukoje. Ši serija yra vizualus intymus dienoraštis – tylos ir savirefleksijos erdvė, kurioje momentiškai reziumuojama savaitės istorija apie emociją, būseną, nuotaiką. Tai trumpas sustojimas laike – savotiškas ritualas, grąžinantis į save ir pamažu kaupiantis savistabos archyvą.
Spalvų kaita, šviesos žaismas, dvigubos ekspozicijos ir ilgi išlaikymai atveria naujas savęs pažinimo galimybes. Šviesa tampa ne tik įrankiu, bet žaidimo partneriu, dialogo dalyve. Ji ir išryškina ir paslepia, tapdama dienoraščio bendraautore vedančia per savistabos kelionę.
Paroda veiks iki spalio 17 dienos.
Jurgita Wru (gim.1989) –  fotomenininkė, pagrindinė  jos domėjimosi sritis yra autoportretinė fotografija ir skirtingos jos išraiškos formos. Dažniausiai dirba tipologiniu principu, ilgomis tęstinėmis serijomis. Dalyvavo grupinėse parodose Lietuvoje, personalinėje parodoje „Myymälä2“ galerijoje Helsinkyje. „52 savaitės“ – tai pirma personalinė autorės paroda Lietuvoje.
„Šuplėda“ – nepriklausoma kamerinio formato galerija, įsikūrusi Vilniaus Kalvarijų turguje. Tarp šurmulio ir kasdienės rutinos čia atsiranda netikėta meno stotelė, kurioje geriausiai atsiskleidžia mažo formato kūriniai, kviečiantys žiūrovą stabtelėti ir užmegzti artimesnį ryšį su menu.
Parodarenginiai Vilniujeautoportretas
