I. Adomavičiaus paskyrimui ministru nepritaria etninės kultūros atstovai: laišku kreipiasi į valstybės vadovus

Jie taip pat pasirašė bendrą kreipimąsi, kurį antradienio popietę įteiks šalies vadovui Gitanui Nausėdai.
Prezidentui, premjerei Ingai Ruginienei ir Seimo pirmininkui Juozui Olekui skirtame laiške valstybės vadovai raginami išgirsti Lietuvos kultūros bendruomenės išsakytus reikalavimus ir užtikrinti, kad nebūtų daroma žala ne tik valstybei, bet ir visam kultūros sektoriui bei etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo sričiai.
„Mes, etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo puoselėtojai, kūrėjai, atlikėjai ir tyrėjai, kartu su visa Lietuvos kultūros bendruomene nepritariame sprendimui laikyti kultūrą politinių mainų objektu ir LR Kultūros ministeriją patikėti partijai „Nemuno aušra“ bei šios partijos nariui, reikiamos kompetencijos neturinčiam ministrui“, – rašoma jų kreipimesi.
„Esame Lietuvos kultūros bendruomenės nariai ir pritariame peticijoje prieš LR Kultūros ministerijos politinį išmainymą ir kitur viešoje erdvėje išsakytiems reikalavimams. Ne mažiau nerimo mums kelia, kaip bus įgyvendinti ministro deklaruoti išskirtinio dėmesio etninei kultūrai užmojai“, – pabrėžia jie.
Laiško iniciatoriai taip pat akcentuoja, kad nei „Nemuno aušros“ vadovas Remigijus Žemaitaitis, nei paskirtasis Kultūros ministras Ignotas Adomavičius neturi kompetencijos ar patirties, susijusios su etninės kultūros išmanymu.
„Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo – kaip ir lietuvių kalbos puoselėjimo – vadyba ir administravimas reikalauja išmanymo ir kompetencijos“, – rašoma kreipimesi.
Šalies vadovams laišką inicijavę etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo atstovai taip pat sako tikintys, kad tęstinės protesto iniciatyvos bus naudingos visoms kūrybos sritims ir pačiai valstybei, sulauks greitos reakcijos dabar, o ateityje nebus pamirštos formuojant naujas vyriausybes.
Kreipimąsi pasirašė daugiau kaip šimtas etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo puoselėjimo veikloje dalyvaujančių žmonių ir organizacijų, tarp kurių yra Nacionalinės kultūros ir meno premijos, Jono Basanavičiaus premijos, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino ir kitų valstybinių apdovanojimų laureatų, folkloro ansamblių vadovų ir narių, taip pat kultūrą tyrinėjančių akademinės bendruomenės narių, tautodailininkų, įvairių klubų ir kolektyvų atstovų.
Kaip skelbta, antradienį prezidentas G. Nausėda susitiks su kultūros bendruomenės atstovais.
Su protesto organizatoriais praėjusią savaitę buvo susitikusi ir premjerė I. Ruginienė. Daliai bendruomenės prieštaraujant sprendimui Kultūros ministeriją patikėti „Nemuno aušrai“, Vyriausybės vadovė tvirtino, jog reikalavimas pašalinti „aušriečius“ iš koalicijos – neįgyvendinamas, o paties ministro politikė kol kas keisti neketina.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ I. Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 58,5 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
Be to, po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.
