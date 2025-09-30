Lietuvos žydų istorijos, kultūros ir Holokausto tyrėjai solidarizuojasi su kultūros bendruomene

„Mes, Lietuvos žydų istorijos, kultūros ir Holokausto tyrėjai, reiškiame visišką solidarumą su kitomis Lietuvos kultūros organizacijomis ir bendruomenėmis, kurios pastaruoju metu išreiškė nepritarimą, pasipiktinimą ir protestą dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo, patvirtinto ir LR Prezidento, Kultūros ministeriją išmainyti kaip politinių derybų objektą antisemitine, skaldančia ir prorusiška retorika pasižyminčiai partijai „Nemuno aušra“ (toliau – NA).
Šis politinis darinys, palaikomas valdančiajai daugumai priklausančios Lietuvos socialdemokratų partijos ir toleruojamas Prezidento, jau metus ardo Lietuvos politinę kultūrą: kelia chaosą, tyčiojasi iš pilietinės visuomenės, žemina kuriančius žmones, sąmoningai siekia supriešinti socialines, kultūrines ir tautines grupes. Toks veikimas daro žalą Lietuvos reputacijai tarptautiniu lygmeniu ir grasina nubraukti mūsų ilgalaikes pastangas per edukaciją, mokslo žinių sklaidą bei tarptautinį bendradarbiavimą kurti naujos kokybės santykį su traumine Lietuvos praeitimi.
Dar 2024 m. Lietuvos Konstitucinis Teismas pripažino, kad NA partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis viešais pasisakymais žemino žmonių grupę (žydus) dėl jų tautybės, kurstė neapykantą, taip sulaužydamas Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeisdamas Konstituciją.
Tai, kad partija, kurios veiklą nuolat lydi antisemitinė retorika, melas, manipuliacijos ir šantažas, tapo atsakinga už Lietuvos žydų istorijos ir kultūros tyrimų bei sklaidos kuravimą ir reprezentavimą – yra ciniškas, sveikam protui prieštaraujantis ir Holokausto atmintį paniekinantis sprendimas.
Mes, Lietuvos žydų istorijos, kultūros ir Holokausto tyrėjai, skirtingų universitetų ir tyrimų institutų bei kitų atminties institucijų mokslininkai, labai gerai suprantame, kaip veikia panašios į NA politinės jėgos. Paprastai į valdžią patekusios demokratiniu būdu, įsitvirtinusios valdžios struktūrose ir nuosekliai radikalėjančios, jos tampa egzistencine grėsme laisvai visuomenei ir valstybės ateičiai, ypač nepalankioje ir sudėtingoje geopolitinėje situacijoje.
Atiduodami valstybės valdymą į tokių žmonių rankas, mes nepastebėsime, kaip prarasime pačią valstybę.
Todėl ne tik reiškiame solidarumą su kitomis Lietuvos kultūros organizacijomis ir bendruomenėmis, bet ir raginame Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Prezidentą bei politines jėgas, kurioms rūpi mūsų valstybės demokratinė ateitis ir kurios šiandien turi įtaką, nedelsiant peržiūrėti ir pakeisti šį sprendimą – partijai NA negali būti patikėta Kultūros ministerija, kaip ir jokia kita ministerija. Tai nėra vien menininkų ar istorikų bei kultūros tyrėjų nuostata, bet visų pirma valstybės integralumo, saugumo, demokratijos, orumo ir ilgalaikės politinės orientacijos klausimas.
Šiuo laišku ne tik reiškiame solidarumą, palaikome skirtingas protesto formas, remiame organizuojamą streiką, bet ir įspėjame, kad, valdžiai nekeičiant sprendimo, ketiname savais būdais prisidėti prie protestų, ginant laisvą ir demokratinę visuomenę bei jos vertybes“, – rašoma išplatintame laiške, kurį pasirašė:
Dr. Julijana Andriejauskienė (Lietuvos istorijos institutas)
Dr. Eglė Bendikaitė (Lietuvos istorijos institutas)
Dr. Arūnas Bubnys (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras)
Dr. Dovilė Budrytė (Georgia Gwinnett College ir Vytauto Didžiojo Universitetas)
Dr. Evelina Bukauskaitė (Lietuvos Nacionalinis muziejus)
Dr. Dovilė Čypaitė-Gilė (Vilniaus universitetas)
Prof. Violeta Davoliūtė (Tarptautinių santykių ir politikos institutas)
Prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė (HP) (Vilniaus universitetas ir Kultūros tyrimų institutas)
Dr. Vilma Gradinskaitė (Lietuvos nacionalinis muziejus)
Dr. Neringa Klumbytė (Majamio universitetas)
Prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas (Vilniaus universitetas)
Dr. Laima Laučkaitė (HP) (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)
Dr. Neringa Latvytė (Vilniaus universitetas)
Dr. Regina Laukaitytė (Lietuvos istorijos institutas)
Prof. dr. Ruth Leiserowitz (Klaipėdos universitetas)
Dr. Lara Lempertienė (Judaikos tyrimų centras, LNB)
Dr. Loreta Mačianskaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Dr. Gintarė Malinauskaitė (Lietuvos istorijos institutas)
Dr. Simona Merkinaitė (Geopolitikos ir saugumo studijų centras)
Dr. Akvilė Naudžiūnienė (Vilniaus universitetas)
Prof. dr. (HP) Alvydas Nikžentaitis (Lietuvos istorijos institutas)
Dr. Aistė Niunkaitė-Račiūnienė (Judaikos tyrimų centras, LNB)
Dr. Aušra Pažėraitė (Vilniaus universitetas)
Dr. Aivaras Poška (Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus)
Aistė Puidokaitė (Judaikos tyrimų centras, LNB)
Dr. Ina Pukelytė (Vytauto Didžiojo universitetas)
Dr. Alfredas Rukšėnas (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras)
Dr. Kamilė Rupeikaitė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
Dr. Karina Simonson (Vilniaus universitetas)
Lekt. Aušra Simoniukštytė (Vilniaus kolegija)
Rasa Stakauskaitė (Judaikos tyrimų centras, LNB)
Dr. Darius Staliūnas (Lietuvos istorijos institutas)
Dr. Stanislovas Stasiulis (Lietuvos istorijos institutas)
Dr. Justas Stončius (Klaipėdos universitetas)
Prof. dr. Nerijus Šepetys (Vilniaus universitetas)
Dr. Mantas Šikšnianas (Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus)
Dr. Dovilė Troskovaitė (Vilniaus universitetas)
Dr. Tomas Vaiseta (Vilniaus universitetas)
Dr. Saulė Valiūnaitė (Lietuvos istorijos institutas)
Prof. dr. Vygantas Vareikis (Klaipėdos universitetas)
Dr. Linas Venclauskas (Vytauto Didžiojo universitetas)
Prof. dr. Jurgita Verbickienė (Vilniaus universitetas)
Dr. Hektoras Vitkus (Klaipėdos universitetas)
Dr. Zigmas Vitkus (Klaipėdos universitetas)
M-ProNemuno aušrakultūros ministras
Rodyti daugiau žymių