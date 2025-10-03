Įspėjamajame kultūros streike M. K. Čiurlionio „Jūrą“ gyvai atliks trys orkestrai

Sostinėje po studentų eisenos Gedimino prospektu, Vilniaus universiteto didžiajame kieme 14 val. vyks Čiurlionio „Jūros“ įrašo transliacija, papildyta vaizdais iš tuo metu vykstančių akcijų visoje Lietuvoje.
Čiurlionio jūra gyvai skambės LVSO salėje, Lietuvos valstybiniam simfoniniam orkestrui diriguos Gintaras Rinkevičius. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, teatro simfoniniam orkestrui diriguos Ričardas Šumila. Klaipėdoje „Jūrą“ atliks Klaipėdos muzikinio teatro orkestras, diriguojamas Tomo Ambrozaičio, o vyksmas teatre bus transliuojamas Teatro aikštėje. Streikuojančią kultūros bendruomenę palaikantys kūrinio galės klausytis ir pačiose koncertų salėse, jos tuo metu bus atviros.
Kaune pagrindiniu įspėjamojo streiko tašku taps Vytauto Didžiojo muziejaus kariljono bokštas. Iš čia bus leidžiamas „Jūros“ įrašas.
Šios akcijos metu leidžiamas įrašas – iš rankraščių rekonstruota originali Čiurlionio „Jūra“ šįmet įamžinta Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro ir dirigentės Mirgos Gražinytės-Tylos, išleista leidykloje leidyklos „Deutsche Grammophon“, garso režisieriai Vilius ir Aleksandra Kerai. Šiuo įrašu Kultūros asamblėjos iniciatoriai dalinasi specialiai sukurtoje interneto svetainėje ir kviečia spalio 5 d. 14 val. jo klausytis visoje Lietuvoje ir už jos ribų.
Įspėjamuoju streiku Kultūros asamblėja ragina kultūros organizacijas ne užsiverti, o atsiverti – parodyti, kokia plati, jungianti ir galinga yra Lietuvos kultūra, kokia ji reikšminga darniai visuomenės ir valstybės sąrangai.
Šiuo metu besipildančiame įspėjamojo streiko įvykių žemėlapyje užregistruota daugiau nei pusantro šimto renginių ne tik visuose Lietuvos regionuose, bet ir užsienyje. Pasaulio lietuvių bendruomenės bursis Australijoje, Tailande, JAV, Jungtinėje Karalystėje, Čekijoje, Danijoje, Šveicarijoje, Belgijoje. Su kultūros bendruomenės ir ją palaikančios visuomenės iniciatyvomis galima susipažinti interaktyviame žemėlapyje.
Įspėjamojo kultūros streiko šūkis – „Tai gali būti paskutinis kartas“ kviečia viltis, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai tokiomis priemonėmis reikia reikalauti pagarbos pamatines vertybes globojančiai kultūrai. Kartu šis šūkis įspėja būti budriems ir nepamiršti, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai kuriame ir buriamės laisvi.
Organizatoriai kviečia įspėjamajame streike turėti ir skaityti protesto manifestą, atsinešti kultūros protesto ženklą, dalinantis savo įspėjamojo streiko atvaizdais virtualioje erdvėje naudoti grotažymę #kulturosprotestas.
Kultūros bendruomenės poziciją, jog Kultūros ministro portfelio perdavimas „Nemuno aušrai“ kelia grėsmę kultūros ir žodžio laisvei, palaiko jau daugiau nei 70 tūkst. peticiją pasirašiusių žmonių ir virš 100 kultūros organizacijų.
Kultūrabendruomenėstreikas
