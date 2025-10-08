Apie džiaugsmus ir iššūkius: Kauno valstybinis muzikinis teatras naują sezoną pradėjo neeiline naujiena

Niekas nepasikeitė ir dabar. Pasidabinę išskirtiniais sceniniais kostiumais ne tik Kauno, visos Lietuvos kultūros mylėtojus artistai džiugina trauktis neketinančia teatro dvasia.
Jei dar nebuvo aišku, kalba sukasi apie Kauno valstybinį muzikinį teatrą. O šie metai teatrui kaip niekada ypatingi, mat jis prisijungė prie kitų penkių prekybos tinklo „Norfa“ globojamų įstaigų.
„Labai nuostabu, kad mūsų ieškojo ir mus pasirinko „Norfa“, – naujienų portalui Lrytas apie užsimezgusią naują draugystę kalbėjo teatro vadovo pavaduotojas Rimantas Lekavičius.
Jau ne vienus metus didelį pėdsaką kultūros gyvenime paliekanti „Norfa“ globoja Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą, Lietuvos nacionalinį dramos teatrą, Nacionalinę filharmoniją, Valstybinį Šiaulių dramos teatrą ir M. K. Čiurlionio menų mokyklą.
Prisijungti prie tokio būrio iškiliausių kultūros įstaigų garbė, o Kaunui svarbiausia būtent verslo požiūris, mat „Norfos“ prioritetas ne tik piniginė parama, o kultūros klestėjimas šalyje.
„Finansinė parama šiais laikais nėra išskirtinė, tačiau svarbus požiūris. „Norfa“ žiūri į kultūros įstaigas ir pagal savo galimybes prisideda prie jų veiklos.
Pagal sutartį prekybos tinklo paramą gauname nuo spalio mėnesio. Ji bus paskirta teatro veiklos vystymui.
Nors tiksliai nesame numatę, kam šie pinigai bus skirti, paprastai paramos lėšas atidedame į tam tikrą rezervą. Pavyzdžiui, gelbėti techninius sutrikimus ar gedimus.
Mūsų teatre paprastai premjeros rengiamos pagal ministerijos Kultūros rėmimo programą, tačiau labai smagu, kad verslas atsigręžė į kultūrą“, – kalbėdamas apie mecenatystę teigė R. Lekavičius.
Teatras ne tik Kauno, bet ir visos Lietuvos širdis
Prakalbęs apie teatro gyvenimą teatro vadovo pavaduotojas atviras – Kaune kultūra labai populiari, o muzikinis teatras pritraukia didžiulį lankytojų srautą iš visos Lietuvos.
„Reikia pasidžiaugti, kad kultūros vartotojų, tų, kurie domisi, kas vyksta Lietuvoje yra daug. Ir jų kiekis kiekvienais metais stabiliai auga. Labai smagu, kad atgaivą savo dvasiai jie atranda teatre“, – šyptelėjo pašnekovas.
Kauno muzikinis teatras turi savų išskirtinumų. Mat jie apima plačią muzikinių spektaklių pastatymų diapazoną.
„Operetė, miuziklas, kai kam atrodo kaip laisvalaikio, lengvo turinio kūriniai, tačiau atlikimo prasme tai nėra paprasti pastatymai.
Teatre ir operos, ir šokio gerbėjai randa aukščiausio lygio pastatymus“, – sakė R. Lekavičius.
Kalbėdamas apie tai, kas džiugina teatro vadovo pavaduotojas užsiminė, kad neatsiejama kiekvienos kultūros įstaigos dalis ir tam tikri iššūkiai.
„Jų kasmet turi visi teatrai. Niekas nestovi vietoje, nuolat dirbame su teatro žmonėmis – kad visuomet turėtume dainininkų, kad jie tobulėtų, kad atsirastų naujų atlikėjų.
Lietuva nėra uždara šalis, daugelis gabių, talentingų dainininkų koncertuoja ne tik Lietuvoje – iššūkis su savo galimybėmis juos išlaikyti tėvynėje.
Taip pat galima paminėti ir technines galimybes – jos labai sparčiai tobulėja, reikia su tuo spėti, o mūsų techninių bazių atnaujinimas vyksta kas keliolika metų.
Gal visame fone mūsų iššūkiai ir nėra pagrindiniai, tačiau labai aktualūs“, – dalijosi R. Lekavičius.
Kaune – ne viena išskirtinė premjera
R. Lekavičius akcentavo ir svarbiausias šio rudens premjeras, kuriomis kviečia pasimėgauti kultūros mylėtojus.
„Ką tik pasirodė Andželikos Cholinos šokio spektaklis „Karmen“ – jis sulaukia didžiulio susidomėjimo.
Taip pat kas dvejus metus rengiame projektus su estais. Šiais metais pasirodė opera „Adriana Lekuvrer“, anksčiau šio pastatymo Lietuvoje nebuvo, todėl jis taip pat sulaukė didelio susidomėjimo. Įvertinimai buvo teigiami.
O toliau – mūsų tradicinis repertuaras. Per metus parodome iki 180 spektaklių – metų bėgyje tik teatre apsilanko apie 90 tūkst. žiūrovų“, – pasakojo teatro vadovo pavaduotojas.
